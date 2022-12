À l’intérieur du culte apocalyptique OVNI “The Seekers” qui a vu des croyants attendre d’être enlevés par des extraterrestres tout en chantant des chants de Noël

CHAQUE année, la veille de Noël, des millions d’enfants attendent avec impatience qu’un homme avec un avion étrange tombe du ciel et livre des cadeaux.

La plupart des adultes abandonnent des pratiques comme celle-ci dans l’enfance, mais en 1954, une secte a passé la veille de Noël à attendre d’être enlevée par des extraterrestres dans la banlieue de Chicago.

Dorothy Martin et le Dr Charles A. Laughead (à gauche) rentrent chez elle après que les chants de Noël n'ont pas réussi à inciter les extraterrestres à les sauver le 24 décembre 1954

Le culte des Seekers a affirmé qu'une forme de vie extraterrestre connue sous le nom de The Guardians venait faire la guerre sur Terre

Dorothy Martin et son disciple le plus fidèle, le Dr Charles A. Laughead

Les Seekers, un groupe religieux dirigé par Dorothy Martin, pensaient qu’une inondation catastrophique et mettant fin au monde était en cours.

Ils s’attendaient à ce qu’un groupe d’extraterrestres appelés les Gardiens vienne les enlever avant l’apocalypse.

Bien que le vaisseau spatial ne soit jamais venu, les Seekers ont laissé leur marque.

À la suite de l’incident de Roswell en 1947, le groupe était l’une des premières religions centrées principalement sur les ovnis.

Ils ont également été une importante source précoce pour le psychologue Leon Festinger, qui a créé le concept de «dissonance cognitive».

C’est le conflit mental qui se produit lorsque les croyances ou les hypothèses d’une personne sont remises en question par de nouvelles informations, selon Britannica.

LE PARCOURS DE MARTIN

En 1954, Martin en était venue à se considérer comme une messagère terrestre pour les Gardiens. Mais ses tendances occultes ont commencé avec la croyance qu’elle pouvait parler aux morts.

Martin pensait qu’elle pouvait communiquer avec son défunt père en se vidant l’esprit et en tenant un stylo sur du papier pour lui permettre d’écrire à travers elle, selon le podcast Cults.

Ces affirmations ont été rejetées par sa mère et son mari, mais les convictions de Martin n’ont fait que se renforcer.

La femme alors âgée de 54 ans a travaillé pour développer son don présumé, mais a déclaré que la voix de son père avait été remplacée par une autre qui se nommait uniquement frère aîné.

Le pouvoir a d’abord dit qu’il aidait son père à lui parler, mais a rapidement changé de ton et a accusé le père de Martin d’être trop absorbé par les choses terrestres.

Frère aîné a repris la conversation et le père de Martin a rapidement disparu.

Cependant, la voix du frère aîné a également été reprise par un être nommé Sananda qui prétendait être la réincarnation de Jésus.

Sananda, a déclaré Martin, faisait partie des Gardiens qui l’avaient choisie comme messagère alors qu’ils prévoyaient d’apporter l’intelligence cosmique au reste de la Terre.

Au début, les messages de Sanada étaient vagues et ne donnaient aucune raison de s’inquiéter, mais ont commencé à devenir sombres alors que Martin se gagnait des adeptes du culte.

La femme au foyer aurait eu du mal à comprendre le sens de sa vie et aurait assisté à des événements new-age dans le but de trouver plus de sens.

C’est lors de l’un de ces événements qu’elle a attiré l’attention du Dr Charles A. Laughead, qui travaillait alors dans le personnel de santé étudiant de l’État du Michigan et avait un intérêt extrême pour les ovnis et les soucoupes volantes.

Alors qu’il devenait un disciple de Martin et en recrutait d’autres, les messages de Sananda ont commencé à parler de l’arrivée des Gardiens sur Terre et de la façon dont cela entraînerait une période de guerre à laquelle une grande partie de l’humanité ne survivrait pas.

Encore une fois, Martin a estimé que l’absence de date exacte pour cette guerre n’incitait pas à s’inquiéter jusqu’à ce qu’en juillet 1954, les messages soient devenus plus certains.

Sananda a commencé à dire que le 1er août 1954, un vaisseau spatial atterrirait sur une base aérienne qui marquerait l’invasion à venir.

Martin avait voulu garder l’information pour elle-même, mais Laughead a fait passer le mot aux adeptes qui, à ce stade, étaient devenus connus sous le nom de The Seekers.

PREMIÈRE DÉCEPTION

Lorsqu’ils ont visité la base aérienne, les Seekers ont choisi un endroit pour attendre mais rien ne s’est passé.

Pourtant, alors que le groupe rentrait chez lui déçu, Martin a alors affirmé qu’un homme qu’ils avaient rencontré près de la base aérienne était Sananda déguisé.

Les messages qu’elle a reçus ont commencé à devenir plus sérieux avec Martin affirmant qu’une ancienne civilisation devait émerger de l’océan et tuer des millions de personnes.

Pourtant, elle a dit que The Seekers seraient sauvés par The Guardians.

Encore une fois, Martin ne voulait pas risquer d’échouer en partageant le message, mais Laughead était celui qui essayait de le dire au monde.

Alors qu’elle essayait de rester à l’écart des projecteurs, plus de gens ont entendu parler de son message et des écoliers ont commencé à venir à la porte, demandant si elle était la femme qui croyait aux extraterrestres.

Lorsque les parents ont commencé à appeler la police, Martin savait qu’elle était prévenue, mais Laughead a poursuivi sa quête pour le dire au plus grand nombre de personnes possible.

C’était jusqu’à ce qu’on lui demande de quitter son emploi après les appels à la police et qu’il devienne plus insulaire, ne permettant à aucune nouvelle personne de rejoindre The Seekers.

Martin est également devenu paranoïaque et a commencé à refuser de quitter sa maison.

LES ABONNÉS LAISSENT EMPLOI ET FAMILLES

C’est à ce moment-là que son mari s’est finalement inquiété alors que ses partisans ont commencé à quitter leur travail et leurs familles afin de se préparer aux OVNIS les mettant en sécurité.

Les Seekers étaient maintenant convaincus que les Gardiens devaient arriver le 22 décembre et ils ont commencé à se préparer à l’enlèvement en enlevant tout le métal de leurs vêtements.

Cependant, le 17 décembre 1954, Martin a reçu un appel téléphonique d’un “Captain Video” qui leur a dit de sortir sur la pelouse pour attendre à minuit.

Alors que l’appel était probablement une farce, le groupe a émergé pour attendre et quand rien ne s’est passé, ils se sont convaincus que Sananda avait effectué un exercice pour les préparer à la vraie affaire dans cinq jours.

Martin a préparé The Seekers pour le moment de vérité lors de la grève de minuit le 22 décembre.

À ce moment-là, les efforts de Laughead pour attirer l’attention sur leur salut avaient attiré l’attention des médias et la presse était sur place pour regarder leur ascension à venir.

Le groupe d’une dizaine de followers a attendu jusqu’à 3h du matin dans le froid avant d’abandonner et avant d’être une nouvelle fois convaincu par Martin que la fin du monde arrivait toujours et que des extraterrestres les sauveraient, cette fois la veille de Noël.

CHANTS DE NOËL

Alors que la presse avait de nouveau abandonné tout intérêt, laissant Martin découragé que The Guardian ne lui ait pas donné assez de temps pour rassembler les gens, elle a réussi à encourager les adeptes restants que le chant était la clé pour attirer leurs sauveurs.

Alors que la nuit tombait la veille de Noël, ils ont émergé pour attendre une fois de plus – cette fois en criant des chants de Noël au ciel.

Lorsqu’une foule de jusqu’à 200 personnes s’est rassemblée pour regarder l’agitation, la police a été appelée une fois de plus et après seulement 20 minutes, The Seekers a perdu espoir.

Peu de temps après, le mari de Martin a été averti qu’il y avait un mandat d’arrêt contre la foule qui s’était rassemblée devant la maison et elle s’est enfuie en Arizona.

On ne sait pas s’il est allé avec elle, mais le culte s’est dissous.

Les partisans de Martin sont tombés au bord du chemin, mais Laughead a continué à pousser la croyance lors des conférences sur les OVNIS.

Alors que la prémonition de Martin ne s’est pas concrétisée, The Seekers a contribué à l’une des percées psychologiques les plus importantes depuis des années.

Le terme «dissonance cognitive» a été inventé après la publication d’une étude par des chercheurs qui avaient infiltré le groupe pour explorer comment les adeptes s’étaient convaincus de continuer, même lorsqu’on leur présentait des preuves que les déclarations de Martin étaient fausses.

Les chercheurs pensaient également que Martin ne mentait pas et pensaient vraiment qu’elle était une messagère.

En Arizona, Martin a ensuite fondé l’Ordre de Sananda et Sanat Kumara (les noms de deux des Gardiens), se faisant appeler “Sister Thedra”.

Elle est décédée à l’âge de 92 ans en 1992.