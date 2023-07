À l’intérieur du couple de Love Island, Tasha Ghouri et Andrew LePage, la «cabine secrète» pour leur premier anniversaire

TASHA Ghouri et Andrew Le Page ont partagé un aperçu de leur escapade de luxe pour leur premier anniversaire.

Les stars de Love Island sont devenues célèbres dans la série de téléréalité ITV2 de l’été dernier.

Cette semaine, Tasha, 24 ans, et Andrew, 28 ans, ont célébré leur étape importante en se dirigeant vers une « cabane secrète » et se sont rendus sur Instagram pour partager quelques clichés.

Sur une photo, Tasha a sauté sur le dos d’Andrew alors qu’ils rayonnaient tous les deux vers la caméra.

Une autre les a montrées en train de faire un plongeon romantique dans un bain à remous, avec Tasha sans maquillage à couper le souffle.

Elle a écrit : « Il y a un an aujourd’hui, je t’ai demandé d’être mon petit ami et un an plus tard, nous y sommes !

« Tu es la personne la plus gentille, la plus douce et la plus aimante que j’aie jamais rencontrée. Merci d’être la lumière dans ma vie, la meilleure lumière.

« Gere à beaucoup plus de souvenirs et de fous rires avec vous ! Allons boire encore plus de champions, ily !!! »

Ce n’est pas seulement sa relation avec laquelle Tasha a connu du succès depuis qu’elle a quitté la villa Love Island.

Sa carrière est allée de mieux en mieux et elle a récemment posé en lingerie rose alors qu’elle était mannequin pour le géant de la rue Ann Summers.

Tasha – qui est entrée dans l’histoire en tant que première candidate sourde – a également utilisé sa plate-forme pour sensibiliser le public.

Le mois dernier, Tasha, qui est née sourde, a raconté à Good Morning Britain comment elle s’était fait poser son implant cochléaire à l’âge de cinq ans et a déclaré: « Le voyage n’a pas été facile. »

Elle a poursuivi: « Cela a été un très long voyage mais j’ai eu la chance d’avoir un grand soutien autour de moi. »