Des CENTAINES de soldats ont participé hier à une répétition avant l’aube de la procession d’aujourd’hui pour amener le cercueil de la reine du palais de Buckingham à Westminster Hall.

Le centre de Londres a été bouclé alors que le personnel de l’armée, de la Royal Navy et de l’armée de l’air escortait un affût de canon vide au rythme sombre des marches de Beethoven, Chopin et Mendelssohn.

Les troupes ont participé hier à une répétition avant l’aube de la procession de mercredi pour amener le cercueil de la reine du palais de Buckingham à Westminster Hall Crédit : PA

Le cercueil de la reine doit quitter le palais de Buckingham mercredi à 14 h 22 précises, avec le roi Crédit : Getty

Les Union Jacks bordaient le centre commercial alors que le bruit de mille bottes résonnait à l’unisson dans les rues autrement désertes peu après 4 heures du matin.

Quelque 512 soldats, marins et aviateurs en grande tenue de cérémonie ont pris part à l’exercice, dirigé par le général de division Christopher Ghika, commandant de la King’s Household Division.

Il a dit : « Les yeux du monde seront sur nous. Je m’attends à ce que tout le monde au défilé livre une performance très spectaculaire qui rendra hommage à la reine.

Le cercueil de la reine doit quitter le palais de Buckingham à 14 h 22 exactement aujourd’hui, avec le roi, la princesse royale, le comte de Wessex, le prince de Galles, le duc d’York et le duc de Sussex marchant derrière le chariot de canon.

Le public peut le voir passer dans The Mall, à travers Horse Guards Parade et le long de Whitehall jusqu’à Parliament Street et New Palace Yard.

Si la zone est pleine, les gens seront dirigés vers Hyde Park, où un écran géant a été installé.

Il y aura un service de 20 minutes à Westminster Hall et la mise en état commencera à 17 heures.

Parmi les participants aux répétitions d’hier se trouvait le directeur musical des Royal Marines, le lieutenant Jason Burcham, qui a commencé sa carrière militaire en jouant du piano pour la reine sur le yacht royal Britannia.

Il a rappelé comment Sa Majesté avait des goûts musicaux «éclectiques» et avait l’habitude de «pleurer de rire» lorsqu’un de ses camarades de groupe jouait un solo de basson en déguisement de comédie, à sa demande.

Quelque 6 000 soldats doivent prendre part aux prochains défilés funéraires, y compris des gardes de cérémonie d’élite qui effectuent et pratiquent des exercices presque tous les jours ouvrables.

D’autres incluent le plongeur de la Royal Navy Tristan Watson, qui a déclaré qu’il n’avait pratiquement pas marché depuis dix ans et qu’il avait dû faire un “réapprentissage”. Il a déclaré: «J’ai appris à marcher lorsque j’ai rejoint la marine. Je n’ai pas fait grand-chose depuis.

La marche d’aujourd’hui, longue d’un kilomètre, devrait durer environ 38 minutes, progressant lentement le long du centre commercial à un rythme funèbre. Le lieutenant-colonel James Shaw a déclaré que les troupes avaient travaillé «24 heures sur 24» depuis l’annonce de la mort de la reine «pour garantir les normes les plus élevées».

Il a déclaré : « Nous sommes avant tout des soldats opérationnels, et les compétences que nous avons acquises pour planifier et organiser des déploiements à l’étranger sont les mêmes que celles que nous utilisons pour organiser un événement aussi important que celui-ci.

Les chevaux ont également reçu un entraînement supplémentaire pour les préparer à la foule. Mais le Sgt Tom Jenks, de la King’s Troop Royal Horse Artillery, a déclaré que le plus grand défi pour les animaux était de les ralentir.

Il a déclaré: “C’est une tâche assez difficile de leur demander de marcher lentement.”

Des canons tireront à chaque minute depuis Hyde Park et Big Ben sonnera tout au long de la procession d’aujourd’hui. Le général de division Ghika a déclaré que les défilés étaient « la dernière occasion pour les forces armées de faire notre devoir pour notre reine ».

