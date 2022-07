À l’intérieur du complot tchétchène pour contourner la guerre de Poutine et rechercher l’indépendance

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

EXCLUSIF: Les fantômes du passé brutal du président russe Vladimir Poutine sont apparus au milieu de sa guerre meurtrière en Ukraine alors qu’un groupe de combattants tchétchènes cherche maintenant à établir sa propre participation dans le combat.

“C’est une répétition de la tragédie en Tchétchénie”, a déclaré Islam Belokiev, porte-parole du bataillon Sheikh Mansur, à Fox News Digital dans une interview exclusive. “Dans chaque Ukrainien aujourd’hui, je vois cette femme tchétchène, cet homme tchétchène, ces enfants tchétchènes.”

Belokiev, né en 1989, a grandi au milieu d’une série de guerres civiles brutales dans l’une des républiques les plus au sud de la Russie et a rappelé la destruction que lui et les enfants de sa génération ont connue jusqu’à ce qu’il quitte la Tchétchénie en 2004.

“Quand je venais ici de Pologne, j’ai vu un groupe d’enfants d’un orphelinat qui traversaient la frontière ukraino-polonaise. Cela m’a beaucoup ému”, a-t-il déclaré dans une interview traduite avec l’aide du Plateforme médiatique ukrainienne de première ligne. “Et puis je me suis souvenu de ces enfants qui ont également fui la Tchétchénie et qui cherchaient une sorte de refuge sûr.”

Des guerres consécutives ont éclaté en Tchétchénie après la chute de l’Union soviétique en 1991, suivies d’une poussée pour l’indépendance de Moscou par la République tchétchène d’Itchkérie.

La résistance tchétchène à la domination russe remonte à des siècles et une guerre meurtrière a fait rage de 1994 à 1996 avant qu’un traité de paix ne soit signé par le président russe de l’époque Boris Eltsine et qu’une large autonomie ne soit accordée.

Mais en 1999, Poutine, après avoir pris ses fonctions de Premier ministre russe, a annulé le traité et lancé une campagne militaire de plusieurs décennies dans la république du sud.

Environ 160 000 civils ont été tués dans les deux campagnes, bien que les chiffres exacts restent flous et Belokiev a déclaré que les résistants tchétchènes pensaient que le nombre de victimes des deux guerres était plus proche de 300 000.

“Nous sommes une petite [region]”, a-t-il dit, notant que personne n’est sorti indemne pendant les décennies de guerre avec Moscou. “Nous n’avons pratiquement pas une seule famille où personne n’est mort ou n’a pas participé.

“C’est une répétition de cette tragédie”, a-t-il dit en référence à “l’opération militaire spéciale” de Poutine en Ukraine. “Et par conséquent, je considère qu’il est de mon devoir d’être ici.”

Le bataillon de volontaires est en Ukraine depuis 2014 et Belokiev a rejoint le combat après la deuxième invasion russe en février.

Le bataillon tchétchène, qui compterait jusqu’à 800 soldats volontaires, a déclaré qu’il avait un complot pour utiliser la dernière guerre de Poutine à son avantage.

“La Russie brandit un bâton nucléaire et menace le monde entier avec”, a déclaré Belokiev. “Et la Tchétchénie, en fait, tout le Caucase du Nord, est le talon d’Achille de la Fédération de Russie.”

Le porte-parole du bataillon a fait valoir que la Tchétchénie est déjà le “point faible” de la Russie et qu’il incombe à l’Ukraine et aux pays occidentaux de peser de tout leur poids derrière la résistance au milieu de la guerre de Poutine.

“Si la Tchétchénie devient indépendante aujourd’hui et que les Tchétchènes sont capables de défendre leur liberté, cela affaiblira la Russie”, a-t-il affirmé.

Belokiev a annoncé la semaine dernière un plan qui pourrait forcer la Russie à détourner ses forces de l’Ukraine en lançant une nouvelle offensive en Tchétchénie, créant un deuxième front de guerre contre lequel Poutine devra lutter.

Mais il y a une mise en garde majeure que le porte-parole a admis être tombée dans l’oreille “sourde” du gouvernement – les forces de résistance tchétchènes veulent “un soutien politique, militaire et informationnel” des pays développés.

“Nous savons où se trouvent les bases, combien de personnes s’y trouvent, les itinéraires, etc.”, a-t-il déclaré, expliquant qu’ils travaillaient avec les habitants pour identifier les mouvements de troupes afin d’élaborer leur stratégie. “Nous avons besoin d’armes avec lesquelles nous pouvons combattre.”

Le groupe réclame également un “soutien politique” et la “reconnaissance de la souveraineté politique et de l’indépendance de la République d’Itchkérie” – qui fait référence au gouvernement sécessionniste en Tchétchénie.

“Si la Russie a l’audace de reconnaître la République populaire de Donetsk (RPD) et la République populaire de Louhansk (RPL) illégitimes et de s’emparer des territoires d’autres pays, alors l’Ukraine a parfaitement le droit – et je considère que c’est politiquement opportun – de reconnaître une République légitime de Ichkérie”, a-t-il ajouté.

Belokiev, dont la famille s’est cachée après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a déclaré que le bataillon était déjà en pourparlers avec des responsables du gouvernement ukrainien et des services de sécurité, bien que Fox News n’ait pas pu le vérifier de manière indépendante.

Malgré la détermination de Belokiev à relancer la lutte pour l’indépendance en s’appuyant sur les populations locales, un expert pense que ce sera plus facile à dire qu’à faire.

Theodore Karasik, qui a rendu compte des guerres tchétchènes dans les années 90 et est chercheur spécialisé dans les affaires russes et moyen-orientales à la Jamestown Foundation, a déclaré que les combattants de la résistance auront du mal à trouver une dissidence généralisée en Tchétchénie contre le dirigeant actuel, Ramzan. Kadirov.

“Après que la Russie ait conquis Grozny – en fait, par la guerre des hachoirs à viande – [Moscow was] capable de conclure un accord avec le clan Kadyrov », a-t-il expliqué. « Kadyrov a contrôlé la république pendant des années, et tout vestige de ce type de pensée a été rejeté depuis longtemps.

Karasik a expliqué qu’après la guerre, les dirigeants tchétchènes soutenus par Poutine ont brutalement réprimé la dissidence dans le but d’étouffer les appels à l’indépendance et a déclaré à Fox News Digital : « Vous trouvez toujours la police en train d’emballer les gens » qui s’opposent au régime de Moscou.

Le combattant tchétchène a déclaré que lui et son bataillon continueraient à défendre la souveraineté ukrainienne aussi longtemps qu’il le faudra, mais ils gardent l’espoir qu’un jour prochain, ils se battront également pour l’indépendance de la Tchétchénie.