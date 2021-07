À l’intérieur du commerce cruel de viande de chien au Cambodge, où les animaux sont «électrocutés, pendus et noyés» avant d’être massacrés

Les cabots abattus dans le cadre du commerce cruel de viande de chien au Cambodge sont électrocutés, pendus et noyés avant d’être massacrés, avertissent les militants.

On estime que trois millions de chiens, dont beaucoup sont des animaux de compagnie volés, sont tués chaque année pour leur viande dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Des animaux de compagnie sont volés pour approvisionner les vils abattoirs au Cambodge Crédit : Jam Press

Les chiens sont cruellement tués avant d’être massacrés Crédit : Jam Press

Les autorités de Siem Reap tentent de réprimer le commerce effréné de viande de chien Crédit : AP : Presse associée

L’association caritative pour animaux basée à Londres NoToDogMeat a révélé les conditions horribles auxquelles les animaux de compagnie sont soumis à l’intérieur du commerce odieux du marché des chiens au Cambodge.

Les chiens seraient régulièrement arrachés à la rue et « brutalisés » par les bouchers – qui n’épargnent même pas les chiots, dit-il.

Les cabots sont poussés dans des caisses exiguës à l’arrière de motos et détenus dans des conditions terribles avant de rencontrer leur mort prématurée.

NoToDogMeat a décrit la pratique comme « non réglementée et cruelle » – la noyade étant la méthode d’abattage préférée.

Les organisateurs de Paws Protection ont également signalé que des chiens avaient été tués par électrocution, pendus ou égorgés.

Un volontaire a déclaré : « Parfois, ils ne leur donnent même pas à manger ou à boire pendant des heures.

« Au Cambodge, certains restaurants de viande de chien fonctionnent toujours, et certaines personnes paient un prix élevé pour les chats car ils pensent qu’ils guérissent les maladies.

« Mais le vent tourne et une majorité croissante de Cambodgiens conteste cette pratique, qui est insalubre et cruelle. »

Alors que manger de la viande de chien était traditionnellement évité au Cambodge, car elle était considérée par une génération plus âgée comme portant malheur, ces dernières années, elle est devenue populaire.

Manger des chiens a causé l’infection de la rage et d’autres maladies. Les officiels de Siem Reap

On estime que deux à trois millions de chiens sont abattus chaque année au Cambodge pour leur viande, selon un récent rapport des groupes Four Paws International, basé en Autriche, et Animal Rescue Cambodia.

Ils disent que non seulement tuer les chiens est inhumain, mais les manger est un risque pour la santé qui peut propager la rage.

La pratique a également nui à l’industrie du tourisme, ajoutent-ils.

NoToDogMeat travaille avec Paws Protection pour mener des campagnes d’éducation dans la région, aidant les habitants à changer d’avis sur cette question controversée.

Les organisations caritatives ont partagé une histoire poignante sur un adorable chiot nommé James, qui a été sauvé après avoir été retrouvé dans un état «terrible» par des commerçants de viande.

James a été vu ligoté derrière un étal dans la ville de Siem Reap, tandis que des bouchers hachaient d’autres carcasses de chiens à proximité.

La région où il a été retrouvé est connue pour le commerce de boucherie de grizzlis, les villages proches de la frontière étant les principales sources de viande de chien au Cambodge.

Pourtant, en 2020, Siem Reap – une destination touristique populaire – a interdit l’achat, la vente et l’abattage de chiens pour se nourrir.

PROPAGATION DE LA RAGE

Lorsque les autorités ont interdit le commerce, elles ont publié une déclaration condamnant cette pratique.

« Cela a provoqué l’infection de la rage et d’autres maladies d’une région à l’autre, ce qui affecte la santé publique », a-t-il déclaré.

« La capture, l’achat, la vente et l’abattage de chiens… seront sévèrement punis. »

Les militants ont pu sauver le petit James et l’ont emmené au refuge Paws Protection près de la frontière thaïlandaise, où il a depuis été soigné.

James a récemment été stérilisé pour aider à prévenir le nombre croissant d’animaux errants dans la région.

L’année dernière, l’Associated Press a rapporté que Khath Hach, 38 ans, l’épouse de Buth Pith, un boucher de chien de 39 ans à Chi Meakh, a admis qu’elle n’était jamais à l’aise avec cette affaire odieuse.

PLAINTES POUR DÉCÈS

Elle a déclaré que de nombreux villageois se sont plaints lorsqu’ils ont entendu les bruits des chiens souffrant avant leur mort.

Et ses propres parents l’ont avertie qu’ils devaient arrêter de tuer des chiens car cela porterait malheur et, selon les théories bouddhistes de la réincarnation, serait de mauvais augure pour leur vie future.

Julia de Cadenet, une avocate londonienne qui a lancé l’association caritative NoToDogMeat il y a huit ans, a déclaré : « Notre association caritative a été créée pour soutenir les organisations locales qui veulent faire la différence, pas seulement parler de changement mais vraiment le créer.

« Notre projet en est à ses balbutiements et tout le monde travaille si dur et construit à partir de zéro.

« On nous a dit que nous changeons des vies, car avant les militants voulaient faire quelque chose, mais maintenant ils ont la possibilité de faire une réelle différence.

« Mieux encore, nous savons que ce projet nous aidera à aider plus de chats et de chiens.

« En utilisant notre expérience de la construction de notre abri principal à Pékin, nous construisons la compassion brique par brique. »

Les militants de NoToDogMeat avec les animaux qui ont été sauvés Crédit : Jam Press

Pauvre James, qui a été sauvé du marché de la viande Crédit : Jam Press