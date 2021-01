À l’intérieur du Colisée de Rome, fermé au public en raison de la pandémie de coronavirus

ROME – Il n’y a que quelques âmes vivantes au Colisée ces jours-ci: une équipe de gardes, quelques ouvriers d’entretien et une famille de hérissons, qui vivent dans les intestins et sont devenus plus audacieux sans autant de monde.

En temps normal, le Colisée grouillait de visiteurs – 3000 par minute, 7,5 millions par an. Mais en 2020, seulement 1,5 million de personnes ont franchi la porte. Et depuis que l’Italie a resserré à nouveau les restrictions en novembre, le site a été complètement fermé au public.