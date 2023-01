À l’intérieur du “coffre de guerre”, l’Ukraine doit vaincre la Russie avec 200 avions de chasse et 1 000 drones alors que Poutine prépare une nouvelle invasion

L’UKRAINE a déclaré avoir besoin d’un arsenal de nouvelles armes pour enfin vaincre la Russie alors que son redouté Vladimir Poutine se prépare pour la prochaine phase de son invasion.

Le président Volodymyr Zelensky a demandé à plusieurs reprises plus d’armes pour renforcer ses forces alors qu’elles se dressent courageusement contre Moscou.

Alors que l’Occident remet des chars, des missiles et d’autres armes, l’Ukraine craint que cela ne suffise pas à battre complètement Poutine.

Kyiv a précédemment estimé qu’il lui faudrait jusqu’à 500 chars, 200 avions de combat, 1 000 pièces d’artillerie, 1 000 drones et 300 lanceurs de missiles.

Les chars modernes ont été les dernières armes destinées à être envoyées – l’Ukraine devant recevoir des véhicules Challenge 2, Leopard 2 et M1 Abrams.

L’Occident doit livrer 321 chars à l’Ukraine.

Mais maintenant, le prochain bras de fer diplomatique portera sur les avions de chasse, Kyiv affirmant avoir besoin d’avions modernes pour affronter les Russes.

Le président américain Joe Biden a versé de l’eau froide sur l’envoi de F-16 – mais la Pologne pourrait être prête à intervenir pour les fournir, selon l’Ukraine.

La liste de souhaits de Kyiv comprend des avions tels que les F-35 ultra high-tech, les Eurofighters, les Tornados, les Rafale de fabrication française et les Saab Gripens.

L’Ukraine a déclaré qu’elle avait besoin de jusqu’à 200 avions pour remplacer ses avions vieillissants et obsolètes laissés par l’effondrement de l’Union soviétique.

“Nous sommes inférieurs en technologie. Par conséquent, le besoin est sérieux”, a déclaré un responsable de l’armée de l’air ukrainienne, Yuriy Ignat.

Il a également été signalé que certains responsables de l’US Air Force souhaitaient envoyer des drones de haute technologie, tels que le MQ-9 Reaper, pour aider l’Ukraine.

Mais selon des rapports de décembre dernier, le Pentagone reste sceptique.

L’Ukraine souhaite également un approvisionnement continu en missiles, lanceurs de missiles, véhicules blindés et munitions pour poursuivre la lutte contre la Russie.

Ils disent qu’ils ont besoin de longues portées pour pouvoir potentiellement frapper à l’intérieur de la Russie afin de perturber leurs lignes d’approvisionnement.

La Russie a infligé cruauté et brutalité à travers l’Ukraine depuis son invasion – et la perspective de la victoire de Poutine est considérée comme catastrophique par l’Occident.

L’Ukraine est cependant confrontée à une bataille difficile car la Russie possède l’une des plus grandes forces militaires au monde.

Et ce malgré les échecs répétés de Poutine sur le champ de bataille avec des troupes mal entraînées et mal équipées.

Mais les dirigeants occidentaux doivent marcher sur la corde raide alors qu’ils continuent d’armer l’Ukraine.

Le Kremlin est furieux du flux d’armes dans le pays et a accusé des nations telles que les États-Unis et le Royaume-Uni de mener une “guerre hybride” contre la Russie.

Et il y a la menace constante d’escalade qui pèse sur le conflit, qui est la plus grande guerre en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Mais hier, le patron de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a admis que la meilleure façon d’assurer la paix future était de continuer à armer l’Ukraine afin qu’elle puisse vaincre la Russie.

“Ce que nous savons, c’est que ce qui se passe autour de cette table est inextricablement lié et totalement dépendant de la situation sur le champ de bataille”, a-t-il déclaré.

“Donc, si nous voulons vraiment que l’Ukraine prévale en tant que nation souveraine et indépendante en Europe, nous devons les soutenir maintenant.

“Le soutien militaire d’aujourd’hui permet de parvenir à un accord de paix demain.”

Stoltenberg a également averti cependant que Moscou se préparait à une nouvelle offensive – rassemblant au moins 200 000 soldats alors que la guerre se dirige vers son premier anniversaire du 24 février.

L’Ukraine a déclaré que la date pourrait être un moment symbolique pour Poutine pour lancer une nouvelle attaque – et qu’il pourrait s’agir de la plus grande offensive depuis le début de la guerre.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s’est enflammé : « L’Ukraine exige de plus en plus d’armes.

“L’Occident encourage ces demandes et déclare qu’il est prêt à fournir de telles armes.

“C’est une situation sans issue : cela conduit à une escalade significative, cela conduit de plus en plus les pays de l’Otan à s’impliquer directement dans le conflit – mais cela n’a pas le potentiel de changer le cours des événements et ne le fera pas.”

L’Ukraine a prévenu cet hiver que les forces de Poutine se prépareraient à une nouvelle attaque en 2023.

Cela fait 11 mois que Mad Vlad a envahi l’Ukraine – envoyant ses forces traverser la frontière pour marcher sur Kyiv.

Mais ce n’était pas l'”opération militaire spéciale” de plusieurs jours que Poutine et ses hommes espéraient.

Et maintenant, selon l’Ukraine, plus de 126 000 Russes gisent morts sur les champs de bataille boueux de la guerre.

La guerre a vu les forces de Vlad repoussées et tout espoir d’une victoire rapide a coulé au fond de la mer Noire.

Mais malgré des pertes énormes, l’armée russe compterait plus d’un million d’hommes, avec deux autres millions de réservistes qui pourraient être appelés.

Et le patron de la défense de Poutine, Sergueï Choïgou, a annoncé son intention de porter le nombre d’employés actifs à un million et demi à partir de 2023.

L’avenir de Poutine est désormais lié à son succès ou à son échec dans la guerre – avec des rumeurs circulant autour de sa santé et de ses craintes d’un coup d’État.

Kyiv a averti que la Russie se préparait à appeler 500 000 conscrits supplémentaires pour rafraîchir son armée décimée – en plus des 300 000 qui ont été appelés en octobre.

Et plus tôt ce mois-ci, le média russe Volya Media a rapporté que la Russie pourrait se préparer à une nouvelle offensive impliquant jusqu’à 700 000 soldats.

Cela survient au milieu de vagues de spéculations sur ce qui va se passer ensuite dans la guerre – avec la Russie constamment en retrait malgré les récents gains de Soledar.

Il a été suggéré que Poutine pourrait annoncer une deuxième vague de mobilisation de masse pour renforcer son armée et des jeux de guerre sont en cours entre la Biélorussie et la Russie.

Les troupes et les forces russes continuent de s’installer dans l’ancien État soviétique dirigé par le dernier dictateur européen Alexandre Loukachenko.

Et des questions demeurent quant à savoir si Poutine fera pression sur la Biélorussie pour qu’elle rejoigne officiellement la guerre contre l’Ukraine.

Le cerveau du nouveau plan serait le général Valery Gerasimov.

Gerasimov – le chef de l’état-major général – a reçu le contrôle direct de l’invasion de Poutine, supplantant l’ancien commandant “le général Armageddon” Sergey Surovikin.

Il a été rapporté ailleurs que Vlad a ordonné à Gerasimov de faire des progrès significatifs d’ici mars, notamment en prenant le contrôle du Donbass d’ici mars.

Volya a rapporté que Gerasimov pense qu’attaquer les régions occidentales pourrait mettre fin à la guerre en forçant l’Ukraine à se rendre.

Il a été rapporté que Gerasimov rêvait de mener une guerre à l’échelle de la Seconde Guerre mondiale – rassemblant des milliers de soldats, de chars et de pièces d’artillerie pour “niveler les villes au sol”.

Le média a clôturé son rapport en disant que le carnage en Ukraine pourrait atteindre une ampleur qui “n’a pas encore été vue depuis le début de la guerre” le 24 février.

La Russie a annoncé publiquement son intention d’augmenter la taille de son armée en 2023, passant d’environ un million à 1,5 million d’ici 2026.

La Russie continue de terroriser l’Ukraine – et hier, il a été révélé que Mad Vlad avait même menacé de tuer Boris Johnson lors d’un appel téléphonique avant l’invasion.