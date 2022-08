À l’intérieur du coffre à jouets mortel de la Russie alors que Poutine montre des armes russes, notamment des chars, des missiles et des tests cérébraux de “super soldats”

VLADIMIR Poutine a dévoilé cette semaine le coffre à jouets militaire meurtrier de la Russie alors qu’il montrait des chars, des missiles et des tests cérébraux de “super soldats”.

Le dictateur russe, 69 ans, s’est vanté que l’équipement de ses soldats avait “des décennies” d’avance sur l’Occident lors de la convention annuelle sur les armes du pays à la périphérie de Moscou.

Le personnel de la convention militaire pose sur un char Crédit : AFP

Un véhicule de combat d’infanterie amphibipus BMD 4M russe tire son arme sur la convention Crédit : Getty

Un officier russe prépare un test cérébral pour un étudiant Crédit : Getty

Des visiteurs posent pour une photo devant le système de lancement de missiles Topol Crédit : Getty

Des soldats russes sur un char de combat T-72 B3 participent à une course Crédit : EPA

Des chars de combat T-72, des camions blindés BMP K-17 et des obus de mortier lourds automoteurs Tulpan ont tous été présentés aux acheteurs étrangers lors de l’exposition Army-2022 à Patriot Park, Alabino.

Poutine a déclaré que plus de 28 000 “échantillons modernes de produits militaires et à double usage” étaient présentés par 1 500 fabricants russes aux délégués de 72 pays.

Un soldat russe a été photographié en train de se préparer à un “test cérébral” sur un étudiant militaire lors de la grande exposition militaire.

L’apprenti soldat en uniforme militaire complet a été vu en train d’être branché avec des fils par un officier, suivant un schéma compliqué en arrière-plan.

Poutine a précédemment affirmé que les “super soldats” génétiquement modifiés, incapables de ressentir “la douleur ou la peur”, pourraient bientôt devenir une réalité.

Un chien robot à quatre pattes a également été montré, vu trotter sur le sol tout en brandissant un lance-grenades propulsé par fusée sur le dos.

Le robot – vêtu d’une tenue de ninja – est capable de s’accroupir sur le sol, ce qui le rend plus difficile à repérer pour l’ennemi, en attendant de tirer une fusée.

Selon l’agence de presse russe RIA Novosti, le robot, surnommé le système M-81, sera capable de transporter des armes et des munitions et de les tirer pendant le combat.

Un prototype du “premier camion militaire autonome” de l’Oural, capable de parcourir jusqu’à 80 km/h, était également exposé.

Poutine a également profité de l’exposition pour montrer ses prétendus “trophées ukrainiens” – dont un obusier M777 et un missile Tochka-U abattus et capturés par ses troupes.

La Russie se classe deuxième derrière les États-Unis avec des ventes d’armes d’environ 12,4 milliards de livres sterling par an, soit près d’un cinquième du marché mondial des exportations

Mais les chefs du Kremlin auraient été repoussés par des alliés clés, tels que l’Inde et l’Égypte, car les armes et les tactiques de Poutine sont insuffisantes en Ukraine, ce qui rend ses exportations d’armes moins attrayantes pour les acheteurs potentiels.

Lors de l’ouverture de la convention lundi, Poutine a promis d’armer ses alliés avec les “armes les plus modernes” – et s’est vanté que la puissance militaire de la Russie a “de nombreuses années, voire des décennies” d’avance sur ses rivaux occidentaux.

La Russie a tenu à offrir son soutien aux pays qu’elle considère comme des alliés en Amérique latine, en Afrique et en Asie depuis l’invasion de l’Ukraine, notamment en vendant des armes de pointe et des technologies militaires.

Un haut responsable russe a rencontré le commandant des forces de sécurité palestiniennes pour discuter de la coopération militaire et du renseignement lors de l’exposition.

Et le ministère russe de la Défense a déclaré avoir eu des entretiens avec la nation ouest-africaine du Mali sur le renforcement de ses capacités de défense.

Poutine a promis lundi à l’ouverture d’Army-2022 : “Nous sommes prêts à offrir à nos alliés les types d’armes les plus modernes, des armes légères aux véhicules blindés et à l’artillerie pour combattre l’aviation et les véhicules aériens sans pilote.

“Presque tous ont été utilisés plus d’une fois dans de véritables opérations de combat.

“Beaucoup d’entre eux ont des années, voire des décennies, d’avance sur leurs homologues étrangers. Et en termes de caractéristiques tactiques et techniques, ils leur sont nettement supérieurs.”

Ruth Deyermond, maître de conférences au Département d’études sur la guerre au King’s College de Londres, a déclaré que la performance de Poutine en Ukraine avait été un “désastre” pour sa crédibilité militaire.

Elle a déclaré: “Avec l’effondrement des relations économiques avec l’Occident, la Russie est encore plus dépendante du commerce des armes qu’elle ne l’était auparavant, il n’est donc pas surprenant que Poutine soit si désireux de les promouvoir auprès d’autant de clients non occidentaux que possible. .

“Le gros problème pour lui est que la guerre de la Russie contre l’Ukraine a été un désastre pour la crédibilité militaire russe – leur performance a été une très mauvaise publicité pour leurs armes.”

Des soldats chinois sur un char de combat de type 96B s’affrontent lors du Tank Biathlon 2022 à la convention Crédit : EPA

Restes du missile Tochka-U exposés lors de l’exposition d’armes et d’équipements Crédit : Reuters

Des obus de missiles exposés qui, selon la Russie, ont été capturés en Ukraine Crédit : Reuters