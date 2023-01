À l’intérieur du «cimetière criminel» obsédant de Poutine où des meurtriers et des violeurs envoyés comme chair à canon sont enterrés en Ukraine

Un cimetière MACABRE a été découvert en Russie, contenant d’anciens soldats du groupe Wagner du président Vladimir Poutine, morts au combat en Ukraine.

Des dizaines de milliers de meurtriers, violeurs, voleurs et trafiquants de drogue ont été libérés pour prendre les armes contre l’Ukraine après l’invasion russe en février dernier.

Les personnes enterrées sont d’anciens criminels, recrutés pour combattre en Ukraine 1 crédit : East2West

L’enrôlement en prison a commencé en juin 2022 Crédit : Twitter / @AlexKokcharov

Les criminels ont été contraints de se rendre sur le champ de bataille avec la promesse d’une totale liberté s’ils restaient en vie pendant six mois, quelle que soit la gravité de leur condamnation.

Il a été révélé cette semaine, cependant, que plus des trois quarts des 38 244 prisonniers russes libérés pour combattre avec le groupe Wagner ont été tués, blessés ou capturés, selon Fonctionnaires ukrainiens.

Plus tôt cette semaine, Poutine a salué son “armée de prisonniers” et a déclaré que la Russie “doit connaître – et connaît – ses héros”.

Pourtant, le nouveau cimetière en croissance rapide de Bakinskaya dans la région de Krasnodar est l’un des nombreux cimetières à travers la Russie où les combattants de Wagner sont enterrés dans la guerre actuelle.

Pas moins de 120 tombes y sont visibles, remplies de victimes de toute la Russie, certaines nommées, d’autres non.

De nombreuses autres inhumations sont attendues sur le terrain qui, il y a seulement cinq mois, était vide, selon l’activiste russe Vitaly Votanovsky.

Il se remplit maintenant rapidement de combattants de la compagnie militaire privée Wagner dont les proches ne réclament pas les restes, ou qui ont précédemment demandé à être enterrés ici, près d’une église à Goryachiy Klyuch, considérée comme le lieu de culte de la compagnie militaire privée.

Le copain de Poutine, Yevgeny Prigozhin – un ancien détenu qui est maintenant le milliardaire à la tête de Wagner – a confirmé que le site avait été attribué à l’enterrement de ses combattants.

Il a déclaré: “Il y a des tombes de ceux qui, pour diverses raisons, ont écrit dans leur déclaration qu’en cas de décès, ils voulaient être enterrés près de la chapelle du Wagner PMC à Goryachiy Klyuch.

«Comme il n’y a pas de lieux de sépulture près de la chapelle elle-même, avec le soutien de l’administration de la région de Krasnodar, un terrain a été attribué dans le [nearby village of Bakinskaya].”

Prigozhin s’est rendu sur la tombe et a déposé des fleurs sur la tombe du soldat Denis Glazkov, décédé le 1er décembre 2022.

Un grand monument aux combattants a été érigé à Goryachiy Klyuch, avec des plaques et des numéros personnels des combattants tombés.

La bataille de Soledar a vu environ 10 000 morts militaires russes – principalement du groupe Wagner.

Les affirmations selon lesquelles le nombre de morts des sociétés militaires privées – dont Wagner est le principal – sont estimés à plus de 38 000.

Des couronnes de fleurs et des croix ornent les tombes des soldats criminels 1 crédit : East2West

On pense que près de 30 000 soldats du groupe Wagner sont morts Crédit : AP