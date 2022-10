À l’intérieur du «château» tentaculaire de l’ex-gangster avec des armures – et un buste de sa propre tête

Voici à quoi ressemble l’intérieur du château tentaculaire d’un ex-gangster – avec des armures et un buste de sa propre tête.

Dave Courtney, 63 ans, est un ancien gangster autoproclamé, qui aurait troqué sa vie de crime pour devenir un auteur et une célébrité reconnus.

Il vit dans une rue calme du sud-est de Londres, mais sa maison est loin de la norme.

Surnommé le château de Camelot, l’ancien manoir transformé en école est spectaculaire à l’extérieur – il est blanc et décoré de lions dorés et de Union Jacks.

Il y a aussi une statue d’un tireur d’élite regardant par-dessus le mur, une réplique de l’épée du roi Arthur dans la pierre et une fausse plaque bleue se lit comme suit : “David J Courtney né le 17.2.1959, conteur amusant, auteur prolifique et infâme f ***er réside ici.”

Dave prétend avoir des liens avec les jumeaux Kray et être l’inspiration du personnage de Vinnie Jones dans Lock, Stock et Two Smoking Barrels.

Et, en vous promenant sur le côté de sa maison, vous voyez la célèbre peinture murale qui montre Dave assis sur un trône sous la forme de son poing américain symbolique avec ses “amis” autour de lui.

La peinture murale montre Lenny McLean, Freddie Foreman, les Krays, Howard Marks, Al Capone et Al Pacino.

Il est tombé en ruine, mais Dave dit qu’il prévoit d’en installer un nouveau l’année prochaine sur le thème de la Cène.

En vous approchant de la porte d’entrée, vous voyez une photo de feu la reine.

Dave est un royaliste et a déclaré qu’il avait fait la queue pendant 13 heures avec sa mère de 90 ans pour le mensonge de Sa Majesté.

Alors qu’il faisait visiter MyLondon au château de Camelot, il a reçu un appel de sa mère.

Il leur a dit : “Tout bon gangster aime sa mère.”

Et, ce bon gangster s’aime aussi.

Dans la pièce de devant du château tentaculaire est accrochée une peinture de Dave avec un halo et des ailes d’ange.

L’ancien gangsta dit que le peintre a en fait rempli un demi-pot de peinture avec son sang pour que “la peau soit l’ADN de Dave Courtney”.

La salle est également décorée de fusils, de couteaux et d’épées.

Mais, ils ne sont pas la vraie affaire.

Dave vit avec son meilleur ami Brendan, qui possède une société cinématographique, c’est ainsi qu’il met la main sur les fausses armes.

La salle à manger abrite des étagères pleines de livres, ainsi qu’une gamme de médailles anciennes, des casques militaires, des gants de boxe et un buste de Beethoven.

‘ANGOISSANT’

Dave, qui se fait appeler Dave Courtney OBE – One Big Ego, montre l’une de ses anciennes médailles, une OBE de 1919.

Il a déclaré: “Cela stipule dans les livres de droit que cela devient une infraction de s’appeler un OBE si vous n’en possédez pas. Mais j’en possède un.

“Mes propres amis demandent à quoi ressemblait la reine.

“J’ai cet ego. Je ne peux pas le nier. Je suis un artiste. C’est plus important pour moi que tout ce qui est criminel.”

La pièce suivante a une table de billard au centre et des photos de Dave et de sa famille.

Il y a aussi des plans de “tous les garçons avec qui j’étais actif dans la scène criminelle” éparpillés sur les murs.

En parlant de son passé de gangster, Dave dit que son annuaire téléphonique est “effrayant”.

Mais, a-t-il dit, en ce qui concerne les histoires dans lesquelles il a dit avoir été impliqué, “tout n’est pas vrai”.

Dave a déclaré: “Je n’ai jamais été aussi mauvais qu’il a été dépeint.

“J’étais de bons amis avec Krays. J’avais un millier de portiers qui travaillaient pour moi à la fois – une armée.

“J’ai pris le crédit et le blâme pour ce qu’ils ont fait. Cela n’a rien à voir avec vous mais j’étais responsable.”

‘DONJON’

La cuisine est la partie la plus standard de la maison – elle n’a aucun souvenir et est purement fonctionnelle.

Mais il mène à l’espace extérieur où vous trouverez un barbecue et un jacuzzi.

Au-delà se trouve une petite boîte de nuit, qui sert également de cinéma, et le “donjon” où Dave prétend que des films pour adultes sont réalisés et que les marques de sous-vêtements utilisent pour le mannequinat.

Dave dit qu’il est “très proche” de la communauté de Plumstead et qu’il aime redonner autant qu’il le peut.

Il a dit : « Le mythe n’est plus l’homme.

Dave dit qu’il fait maintenant du travail caritatif pour les enfants atteints d’autisme et de TDAH, et qu’il s’est rendu plusieurs fois en Ukraine pour apporter des fournitures médicales et de la nourriture à la frontière.

Il se souvient : « Ils [the Ukrainian refugees] se croisaient en masse. L’expression de leurs visages m’a donné envie de pleurer.

“Ils laissent derrière eux des fils et des maris, leur maison a explosé. Cela m’a donné envie d’y retourner. Et je l’ai fait.”

Davie, qui est en train d’écrire son 10e livre, dit qu’il est fier du chemin parcouru.

Il a dit : “Je suis un homme chanceux.

“Si je devais mourir demain, je mourrais en souriant. J’ai de beaux amis. J’ai eu beaucoup trop de belles femmes dans ma vie.

“Arriver ici a été difficile, mais maintenant c’est facile. C’est agréable d’être gentil.”

