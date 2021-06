À l’intérieur du «château porno» de style fantastique de 3,9 millions de dollars de la star du porno Mia Malkova avec 5 chambres, tourelles et piscine grotte

La star du PORNO Mia Malkova vient d’acheter un « château porno » de 3,9 millions de dollars qu’elle prévoit d’utiliser pour diffuser des jeux vidéo et pour des tournages porno.

La star de cinéma pour adultes vient d’acheter « Blackberry Castle » pour un montant de 3,9 millions de dollars, situé sur plus de six acres de terrain à Portland, dans l’Oregon.

La star du porno Mia Malkova vient d’acheter un château de 3,9 millions de dollars Crédit : Mia Malkova/YouTube

La propriété de cinq chambres et salle de bain se trouve sur six acres de terrain Crédit : Mia Malkova/YouTube

La propriété, qui compte cinq chambres et salles de bains chacune et même un court de tennis, est en effet un château.

Il a des caractéristiques telles que des tourelles, des armoiries familiales, des colonnes et des armures.

Il possède également des portes en bois, des escaliers en colimaçon en colimaçon, une cheminée et des peintures murales au plafond semblables à des fresques de bâtiments médiévaux.

Malkova, 28 ans, vivra dans le château et l’utilisera comme toile de fond pour des vidéos de jeux et des tournages porno.

Malkova dispose même d’un sauna, d’un bain à remous et d’un mur d’escalade Crédit : Mia Malkova/YouTube

Elle prévoit de l’utiliser pour des tournages porno et des flux de jeux vidéo Crédit : Instagram

Malkova a déclaré que son endroit préféré pour se détendre dans la nouvelle demeure est « l’oasis », un jardin avec des plantes qui offre à la fois de l’air intérieur et extérieur.

Il dispose même d’une fontaine zen, d’un sauna et d’un bain à remous.

« C’est un projet énorme, mais nous avons la ferme intention de rendre cette propriété encore plus cool et plus badass qu’elle ne l’est déjà », a déclaré Malkova à propos de la propriété.

Le château dispose même d’une salle de sport, d’un mur d’escalade, d’un bar avec des tables de ping-pong et d’une immense bibliothèque.

Et bien sûr quel château ne possède pas de cave à vin.

« Après Covid, nous prévoyons d’organiser de nombreuses fêtes ici – et des événements, etc. », a déclaré Malkova.

Il y a même une cabane dans les arbres en plein air pour les aventuriers des observateurs d’étoiles.

Malkova, qui a acheté la propriété avec son petit ami, a déclaré qu’il y avait beaucoup plus à ajouter.

« Je veux ajouter une piscine de grotte et rénover un tas de pièces », a-t-elle déclaré.

« Ça va être incroyable avec le temps! »