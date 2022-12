À l’intérieur du champ de bataille du “hachoir à viande” de Poutine alors que ses bouchers réduisent la ville en “ruines brûlées” dans “l’enfer de la Première Guerre mondiale”

LA bataille pour une ville ukrainienne a sombré dans “l’enfer de la Première Guerre mondiale” alors que Poutine envoie ses bouchers dans un combat acharné décrit comme un “hachoir à viande”.

Volodymyr Zelensky a déclaré que les troupes de Poutine avaient réduit la ville orientale de Bakhmut en “ruines brûlées” alors que les soldats ukrainiens comparaient les scènes à un conflit de tranchées de style Première Guerre mondiale.

Des soldats ukrainiens tirent une artillerie sur des positions russes près de Bakhmut Crédit : AP

Un soldat ukrainien tire au mortier sur des positions russes à Bakhmut Crédit : AP

Un véhicule d’artillerie automoteur tire près de Bakhmut Crédit : AP

Un appartement brûle après un bombardement russe à Bakhmut Crédit : AP

Une résidente passe devant sa maison en flammes après les bombardements russes dans la ville Crédit : AP

La ville – qui abritait autrefois 70 000 personnes – a été bombardée par des bombardements intenses pendant plus de six mois alors que la Russie pilonnait les tranchées ukrainiennes jour et nuit avec de l’artillerie.

Les troupes impitoyables de Poutine tentent de traverser un no man’s land désolé jonché de corps à l’est de Bakhmut – mais les féroces troupes ukrainiennes ripostent et les fauchent.

Kostyantyn, un mitrailleur ukrainien, a déclaré que ses camarades abattaient les forces russes avec des lance-grenades et des mitrailleuses – le décrivant comme un “tapis roulant” des troupes russes.

Il a déclaré au Financial Times: “Pour quoi? Un f ***** g mètre de notre terrain.”

Au milieu d’un nombre énorme et croissant de victimes, il a ajouté : “Ils ne sont que de la viande pour Poutine, et Bakhmut est un hachoir à viande”.

Sans électricité ni eau courante, les soldats ukrainiens ont déclaré que Bakhmut était devenue une ville fantôme et un terrain vague comme Izyum à proximité et la ville méridionale de Marioupol.

Volodymyr, un officier supérieur, a décrit les combats comme “l’enfer, juste l’enfer”.

L’un des derniers habitants de la ville, Oksana, 75 ans, a déclaré à Sky News : “Pourquoi sont-ils [Russians] si têtu quand il s’agit de notre Bakhmut ? Et ici : guerre, guerre, guerre.

“Ils nous frappent tout le temps depuis plus de six mois déjà.”

Elle a ajouté: “Nous sommes à l’âge de pierre. C’est terrifiant de vivre comme ça au 21e siècle.

« Et personne au monde ne peut nous aider. Comment est-ce possible ?

Malgré les violents combats, les gains russes ont été minimes, la ligne de front n’ayant pas changé de plus de quelques mètres au cours des dernières semaines.

Mais Zelensky a averti que la situation dans la ville de première ligne “reste très difficile”.

Il a déclaré qu'”une confrontation très féroce s’y déroule” – a averti que “chaque mètre compte”.

“Les occupants ont en fait détruit Bakhmut”, a déclaré vendredi le président ukrainien dans son discours nocturne à la nation.

A Bakhmut et dans d’autres zones clés du Donbass, « il n’y a déjà plus de lieu de vie… qui n’ait été endommagé par les obus et les incendies », a-t-il déclaré.

Les troupes russes tentent également d’avancer près de Lyman – qui a été repris par les forces ukrainiennes en novembre, a déclaré le gouverneur de la région, Pavlo Kyrylenko.

Les dernières batailles de la guerre de la Russie en Ukraine se sont concentrées sur quatre provinces que Poutine a illégalement prétendu avoir annexées en septembre.

L’offensive fulgurante de la Russie dans l’Est a réussi à capturer la quasi-totalité de Louhansk pendant l’été.

Donetsk a échappé au même sort – mais l’armée russe a déployé de la main-d’œuvre et des ressources autour de Bakhmut pour tenter d’encercler la ville.

Après que les forces ukrainiennes ont repris la ville méridionale de Kherson il y a près d’un mois, la bataille s’est intensifiée autour de Bakhmut.

Un véhicule d’artillerie automoteur tire près de Bakhmut Crédit : AP

Le lance-roquettes multiple Grad de l’armée ukrainienne tire des roquettes sur des positions russes Crédit : AP

Un soldat ukrainien blessé reçoit des soins à l’hôpital Bakhmut Crédit : Getty

Des soldats ukrainiens tirent sur des positions russes en première ligne près de Bakhmut Crédit : AP

Les résidents locaux se tiennent dans la cour de leur immeuble détruit à Bakhmut Crédit : Reuters

Des maisons sont endommagées par une frappe militaire russe à Bakhmut Crédit : Reuters

Les troupes ukrainiennes se reposent dans leur abri à Bakhmut Crédit : Reuters

Prendre Bakhmut romprait les lignes d’approvisionnement de l’Ukraine et ouvrirait une voie aux forces russes pour exploser vers Kramatorsk et Sloviansk – les principaux bastions ukrainiens à Donetsk.

La semaine dernière, le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a averti qu’il y avait une “possibilité réelle” d’une guerre totale entre l’OTAN et la Russie.

Dans un message effrayant, le chef de l’alliance de sécurité a déclaré qu’il craignait que la guerre en Ukraine “devienne incontrôlable”.

Interrogé sur ce qu’il craint le plus cet hiver, Stoltenberg a déclaré à la chaîne de télévision norvégienne NRK : “Je crains que la guerre en Ukraine ne devienne incontrôlable et ne se transforme en une guerre majeure entre l’OTAN et la Russie”.

“Si les choses tournent mal, elles peuvent terriblement mal tourner”, a-t-il ajouté.

Il a dit qu’il était convaincu qu’une telle situation serait évitée – mais a averti que cela restait une “possibilité réelle”.

“Je comprends tous ceux qui en ont assez de soutenir l’Ukraine”, a-t-il déclaré.

“Je comprends tous ceux qui pensent que les prix des denrées alimentaires et les factures d’électricité sont beaucoup trop élevés.

“Mais nous devons payer un prix beaucoup plus élevé si notre liberté et notre paix sont menacées par la victoire de Poutine en Ukraine.”

Pendant ce temps, le ministère britannique de la Défense a déclaré que la Russie et l’Iran intensifient leurs liens militaires à un niveau “sans précédent” alors que la guerre en Ukraine fait rage.

Le ministère a déclaré que les deux pays développaient un “partenariat de défense à part entière”.

Dans une mise à jour du renseignement, il a déclaré: “L’Iran est devenu l’un des principaux soutiens militaires de la Russie depuis que la Russie a envahi l’Ukraine.

“Le soutien de l’Iran à l’armée russe est susceptible de croître dans les mois à venir : la Russie tente d’obtenir plus d’armes, dont des centaines de missiles balistiques.

“En retour, la Russie offre très probablement à l’Iran un niveau sans précédent de soutien militaire et technique qui transforme leur relation de défense.”