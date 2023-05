À l’intérieur du centre de service client étrangement secret de Tencent

L’un de mes arrêts en Chine était Shenzhen, la ville du sud qui abrite de nombreuses entreprises technologiques chinoises, comme Tencent, Huawei et DJI. J’avais plusieurs raisons d’aller à Shenzhen, mais il y en avait une qui me rendait nerveux : Je voulais me rendre au mystérieux centre de service client de Tencent pour récupérer mon compte de réseau social de 15 ans.

Si vous ne le saviez pas, le premier logiciel qui a lancé l’empire de Tencent était QQ, la plate-forme de messagerie instantanée incontournable en Chine à l’ère de l’Internet de bureau. À partir de là, Tencent est devenu un puissant conglomérat proposant des blogs, des services de messagerie, du streaming musical et vidéo, des jeux et finalement WeChat. Pendant longtemps avant le succès de WeChat, un compte QQ était essentiellement une identité numérique – les gens l’utilisaient pour se connecter les uns aux autres et accéder à toutes sortes de services Tencent.

J’ai des archives personnelles – y compris des entrées de journal, des historiques de chat et des e-mails professionnels – dans QQ qui s’étendent sur plus d’une décennie. Mais je n’ai pas pu y accéder depuis novembre 2021, lorsque mon compte a été soudainement suspendu. Au cours des mois précédents, je l’avais utilisé pour rendre compte d’une histoire sur la censure du contenu LGBTQ par QQ et pour me connecter avec des sources pour d’autres histoires sur lesquelles je travaillais. Mais il n’était pas clair si cette activité avait entraîné la suspension.

J’ai essayé de récupérer mon compte, mais je me suis heurté à un mur car il était enregistré avec mon numéro de portable d’enfance, qui était depuis longtemps désactivé. J’ai pratiquement abandonné – jusqu’à ce que j’apprenne l’existence du centre de service client de Shenzhen.

Traiter avec le service client peut toujours être frustrant : les longs temps d’attente, les réponses passe-partout et les représentants inutiles sont la norme. Tencent propose un centre physique en dernier recours. Si vous êtes prêt à vous rendre à Shenzhen, vous pouvez rencontrer un représentant en personne pour faire valoir votre point de vue.

En janvier, un adolescent chinois de 16 ans est devenu viral après avoir parcouru plus de 800 miles par lui-même jusqu’au centre de service client de Tencent. Comme moi, il avait vu son compte QQ suspendu. Après des mois de communications avec Tencent et des plaintes formelles qui n’ont abouti à rien, il a finalement récupéré son compte grâce à sa visite.

Je suis arrivé au centre de service client par une journée humide d’avril. Le centre se trouve au premier étage d’un immeuble de bureaux sans rapport avec Tencent, mais à seulement quelques kilomètres du siège de l’entreprise. C’était étrangement secret : il n’y avait aucun signe à l’extérieur indiquant ce que c’était. Un agent de sécurité se tenait devant la porte et avait hâte d’interroger tous les passants sur la raison de leur présence.

Quand je suis entré dans la salle de réception, six personnes faisaient la queue devant moi. On nous a demandé de passer par un détecteur de sécurité et de ranger tous nos sacs et boissons. Aucun enregistrement, photographie ou conversation bruyante n’est autorisé dans ce centre, indiquaient les panneaux sur le mur. J’ai essayé d’enregistrer de l’audio mais j’ai vite été remarqué par l’un des trois gardes de sécurité. « Monsieur, vous ne pouvez pas enregistrer ici », a-t-il dit avant de me regarder supprimer l’enregistrement.