À l’intérieur du cauchemar noirci de Bakhmut, les Ukrainiens sont terrifiés – mais la domination de la Russie pourrait être une victoire à la Pyrrhus | Nouvelles du monde

C’est une marche longue, nerveuse et périlleuse vers les tranchées de première ligne autour de Bakhmut.

Alors que nous nous frayons un chemin à travers les bois, la guerre éclate et éclate autour de nous.

Bien que Ukraine a fait de petits gains en terrain découvert autour des flancs, son emprise à l’intérieur de la ville semble de plus en plus désespérée.

La Russie a capturé au moins 95% des bâtiments et continue d’aller de l’avant.

Se rendre aux positions défensives à l’extérieur de la ville principale signifie quitter le couvert et traverser des terres agricoles.

Les drones russes recherchent du mouvement – des cibles pour leur artillerie.

Au fur et à mesure que nous nous déplaçons, nous entendons des obus hurler au-dessus de nos têtes, puis le moment palpitant où ils s’écrasent sur le sol à quelques centaines de mètres de là.

Dans les tranchées, les soldats sont aguerris aux dangers – et d’ici, vous pouvez voir la ville de près.

Bakhmut apparaît comme une vision d’un cauchemar.

Les bâtiments ne sont que les os noircis d’un endroit où les gens vivaient.

A l’horizon, nous assistons à une épave fumante de décombres et de mort.

S’il tombe, ce sera une victoire à la Pyrrhus pour Moscou – ils ont perdu des dizaines de milliers de soldats ici.

Mais ce sera néanmoins un coup militaire et psychologique majeur pour l’Ukraine – Kiev a investi énormément dans sa défense.

D’une position couverte, nous regardons obus après obus se déchaîner sur cette ville assiégée.

Bakhmut a connu les combats urbains les plus féroces au monde depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les hommes qui en sont les défenseurs nous disent qu’ils ne font que tenir. Mais ils n’abandonneront pas.

Un soldat me dit : « Nous sommes sur notre terre et nous allons protéger cette terre.

« Nous avons une grande motivation, une très grande motivation, pour protéger notre terre.

« Et je pense que l’ennemi comprend que nous nous battrons jusqu’au bout. »

Plus loin sur la ligne de front se trouve la ville de Chasiv Yar et la Russie contrôlant presque tout Bakhmut, elle pourrait être la prochaine.

De la fenêtre d’un immeuble détruit, les troupes ici me montrent où se dirigent les forces de Vladimir Poutine.

« C’est une situation effrayante »

La fraîche journée de printemps est fracturée par le bruit assourdissant des obus qui explosent à proximité.

Grands panaches de champignons de fumée au-dessus de la limite des arbres.

La principale contre-offensive de l’Ukraine n’a peut-être pas commencé, mais les combats restent intenses.

Au centre de commandement, ils savent que la grande poussée se profile – mais jusqu’à ce qu’elle commence, ils doivent garder Russie d’avancer plus loin.

Ce n’est pas facile.

Le commandant de section adjoint, Andriy, parle franchement de la réalité de ce conflit acharné.

« Les forces ennemies attaquent nos positions tous les jours, nuit et jour… nous nous battons pour tout le pouvoir dont nous disposons, et je ne sais pas – c’est en fait une situation très difficile et effrayante. »

Cette guerre fait payer un prix terrible à l’Ukraine.

Chaque bâtiment est battu – et ça empire

Les combats les plus sauvages, dans le Donbass, ont chassé la majorité de leurs maisons – ici, les obus tombent dans les rues sans avertissement.

Alors que nous roulons, nous apercevons un véhicule en feu. Il vient d’être touché par l’artillerie.

Chaque bâtiment est battu.

Et le recours aveugle à la violence par Moscou s’aggrave.

Cela devient un événement nocturne – les villes et les villages sont frappés par des barrages de missiles et de drones.

A Kramatorsk, on voit des gens apeurés se débrouiller après qu’une grosse bombe a explosé dans leur quartier au milieu de la nuit.

Il n’y a pas de cible militaire ici – juste des immeubles d’habitation – et des civils terrifiés.

Valentyna dormait au moment de l’explosion.

Elle me dit : « Je tremblais, je ne pouvais pas me lever et faire au moins un pas. Je tremblais.

« Mon fils m’a traîné dans la salle de bain. Quand nous sommes partis, il y avait de la poussière partout – terrible. »

Chaque jour en Ukraine apporte plus de carnage et chaque jour où cette guerre continue, il y a un peu moins d’espoir.