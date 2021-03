LORSQUE la police a trouvé un corps enveloppé dans du plastique sur un banc de parc avec des couteaux de cuisine plongés dans sa poitrine, ils pensaient à l’origine qu’il s’agissait d’un mannequin – mais ils croient maintenant qu’il s’agit des restes mutilés de l’un des plus grands gangsters du Mexique.

Carlos Enrique Sánchez, connu sous le nom d’El Cholo, serait le dernier hit horrible du Jalisco New Generation Cartel (CJNG), dont la montée impitoyable à la domination mondiale a laissé une histoire effroyable de corps et de cris dans son sillage – arrachant les victimes. cœurs, dissolvant leur corps dans des barils d’acide, et même ciblant les femmes enceintes.

Les couteaux ont poignardé le cadavre sur des planches fixes avec des messages sur le corps, dont l’un disait « le traître » en espagnol, Vice rapports.

Sánchez était autrefois haut lieutenant du CJNG, mais s’est séparé pour former son propre cartel appelé La Nueva Plaza en 2017.

Une guerre sanglante a depuis éclaté entre les groupes rivaux pour le contrôle des marchés de la drogue, ajoutant à la conflagration du cartel qui tourmente le Mexique depuis des années.

Fondé en 2009, le CJNG est aujourd’hui considéré comme le cartel le plus dangereux et le plus puissant du Mexique.

Son empire du trafic de drogue atteint désormais tous les coins du globe, malgré la concurrence féroce d’autres cartels au Mexique et les efforts de plus en plus désespérés des autorités internationales pour contenir la marée obscure.

La Drug Enforcement Administration des États-Unis offre même une récompense de 10 000 000 $ pour les informations qui conduisent à la capture du leader du CJNG, El Mencho, qui est la plus haute récompense de ce type jamais offerte.

Mais rien ne semble ralentir la croissance semblable à un cancer du cartel lourdement armé – qui est responsable d’innombrables massacres mexicains et a même vu l’armée ciblée.

Né avec un camion plein de rivaux morts

Le CJNG a commencé quand un cartel plus ancien s’est brisé à la fin des années 2000 et qu’une bataille vicieuse a éclaté entre des factions rivales pour combler le vide du pouvoir.

El Mencho, qui avait autrefois été fidèle au cartel de Sinaloa dirigé par Joaquín « El Chapo » Guzmán, a décidé de saisir le moment.

Un chef de cartel improbable, El Mencho est né dans une famille pauvre qui cultivait des avocats – il a abandonné l’école primaire pour travailler dans les champs.

Après un passage en tant que trafiquant de drogue vivant illégalement en Amérique, il a même rejoint la police dans l’État mexicain de Jalisco avant de changer de camp pour commencer son ascension fulgurante dans les rangs des cartels.

La formation du nouveau groupe d’El Mencho a été annoncée au monde dans un affichage public hyper-violent – avec des lunettes macabres devenant finalement la marque de commerce du groupe, qui ont inclus de multiples incidents de corps décapités suspendus à des ponts.

En juin 2009, un camion abandonné a été retrouvé dans un quartier résidentiel de la ville touristique populaire de Cancún.

À l’intérieur, les corps de trois hommes ont été retrouvés menottés avec des sacs en plastique collés sur la tête, accompagnés d’une note: « Nous sommes le nouveau groupe Mata Zetas (Zeta Killers) et nous sommes contre les enlèvements et l’extorsion, et nous les combattrons en tout. États pour un Mexique plus propre. «

Les Zetas sont un cartel rival contre qui El Mencho a fait la guerre – même s’ils étaient une organisation beaucoup plus puissante à l’époque.

Depuis lors, on estime maintenant que le CJNG détient 50 milliards de dollars d’actifs et est devenu le cartel le plus puissant du Mexique.

Effusion de sang stupéfiante

Après avoir déclaré la guerre aux Zetas et à d’autres rivaux – y compris les anciens maîtres du cartel de Sinaloa d’El Chapo – le CJNG a entamé une prise de contrôle hostile de l’industrie de la drogue au Mexique.

Et l’hostilité est inimaginable.

En 2011, dans l’État de Veracruz, deux camions ont été retrouvés à un passage souterrain contenant les corps de ce que l’on pensait d’abord être 35 membres des Zetas, les mains liées et montrant des signes qu’ils avaient été torturés.

Des membres vêtus de cagoules du CJNG ont publié une vidéo revendiquant la responsabilité des meurtres – il est apparu plus tard que les victimes n’avaient aucun lien avec le crime organisé.

D’autres massacres ont éclaté dans les jours suivants et, dans les 18 jours, 100 personnes ont été assassinées rien qu’à Veracruz.

En réponse, les Zetas ont commis d’horribles meurtres de représailles, menottant et incendiant 16 personnes à mort à Sinaloa en 2011.

Depuis, c’est une guerre totale – y compris avec l’armée mexicaine.

En 2015, des membres du CJNG ont abattu un hélicoptère de l’armée avec une grenade propulsée par roquette à Jalisco – six soldats ont été tués.

L’attaque sans précédent de type militaire a eu lieu le même jour que le cartel a tué neuf autres personnes dans l’État.

Des voyous de CJNG ont brûlé des banques et incendié des stations-service tout en utilisant des véhicules en flammes pour bloquer les routes pendant le chaos, qui a été mené en réponse à une opération de police visant le cartel.

Lorsque des membres ont été arrêtés pour les meurtres d’hélicoptères en 2018, les autorités ont découvert que le groupe possédait un fusil Barrett de calibre .50, qui peut désactiver les avions d’un seul coup, ainsi que des voitures volées modifiées pour être équipées de mitrailleuses.

Des fosses communes sans fin

Mais ce ne sont pas seulement les rivaux et les forces de l’ordre qui ont été massacrés par le CJNG.

En 2018, trois étudiants en cinéma ont été enlevés par des gangsters de CJNG – ils travaillaient ensemble sur un projet dans une maison appartenant à l’une des tantes des victimes.

Le cartel pensait que l’un de ses rivaux allait arriver à la propriété et ils ont kidnappé les étudiants, soupçonnant que leur histoire était une couverture.

Ils ont torturé le trio d’hommes innocents et l’un d’entre eux est mort des coups qui lui ont été infligés – le CJNG a alors décidé qu’ils n’avaient pas d’autre choix que d’assassiner les deux autres.

Leurs corps ont été emmenés sur un autre site où ils auraient été dissous dans des barils d’acide.

Et en 2019, les autorités ont découvert une fosse commune contenant les corps découpés d’au moins 50 personnes dans une ferme à l’extérieur de la ville de Guadalajara.

Les flics soupçonnaient que le CJNG était responsable du site macabre, qui est proche d’un endroit où 40 corps ont été retrouvés dans un puits en septembre.

Les charniers sont fréquemment utilisés par les cartels pour se débarrasser des corps, avec au moins 40000 personnes ayant disparu dans le pays depuis le début de la guerre contre la drogue au Mexique en 2006.

Ruée vers l’or vert

En plus de tuer pour contrôler le marché mexicain du trafic de drogue, le CJNG a utilisé ses méthodes brutales pour contrôler le commerce des avocats du pays.

En 2016, les exportations d’avocat du Mexique valaient environ 1,5 milliard de dollars, offrant une opportunité propice à l’extorsion criminelle.

On pense que le CJNG s’est développé financièrement en étant le pionnier de ce type de crime – dans lequel les riches cultivateurs d’avocats sont identifiés puis forcés de verser de l’argent de protection au cartel.

S’ils refusaient, les agriculteurs et leurs familles seraient kidnappés et tués.

On pense que l’incursion criminelle dans le secteur de l’avocat s’est intensifiée récemment, car la hausse des opiacés synthétiques a fait chuter la valeur de l’opium à moins d’un tiers de sa valeur de 2017.

Les cartels cherchaient donc à trouver des industries plus rentables à cibler pour compléter la production d’héroïne.

Les producteurs se regroupent même pour former des «armées d’avocats» justicières pour repousser la menace de cartel qui s’aggrave.