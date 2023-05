À l’intérieur du cartel de Kinahan – du trafiquant d’héroïne à l’empire d’un milliard d’euros et à la sanglante guerre des gangs irlandais qui a fait 18 morts

C’est la querelle de gangs qui a choqué une nation et lancé deux familles criminelles irlandaises dans une guerre sanglante qui a fait 18 morts.

Des hommes armés ont pris d’assaut l’hôtel et assassiné David Byrne, au lieu de cibler Daniel Kinahan

Daniel Kinahan continue de se cacher des autorités

Le cartel de la drogue de Dublin est passé des débuts de Christy Kinahan en tant que trafiquant d’héroïne à l’une des organisations criminelles les plus sophistiquées au monde, désormais dirigée par ses fils Daniel et Christy Jr.

Daniel, 45 ans, a suivi les traces de son père pour devenir un gangster trafiquant de drogue, déménageant en Espagne avec d’autres membres de gangs au milieu des années 2000 pour construire la prochaine génération de l’empire.

Et dans toute l’Irlande, les effets des opérations de drogue du gang et de son affrontement meurtrier avec la famille criminelle Hutch se font sentir à ce jour.

Le patron effronté de la mafia a commencé à s’attaquer aux toxicomanes vulnérables de Dublin au plus fort de l’épidémie d’héroïne dans la ville dans les années 1980.

Ses premiers efforts se sont soudainement arrêtés lorsqu’il a été arrêté en septembre 1986 et condamné à une peine de six ans de prison relativement maigre en 1987.

Mais la prison ne l’empêchera pas de travailler pour étendre son empire qui vaut maintenant 1 milliard d’euros.

Il a été l’un des premiers prisonniers irlandais à avoir son propre ordinateur – et l’a utilisé pour approfondir les compétences qui feraient de lui l’un des narco-terroristes les plus meurtriers au monde.

Maintenant, son fils Daniel s’est mis à sa place en tant que meilleur chien du cartel, tout en essayant de se forger une carrière légitime dans la boxe.

Aujourd’hui, ses fils et leurs copains continuent d’échapper à la DEA américaine, à An Garda Siochana, à Interpol et à un certain nombre d’autres services de police dans le monde.

L’impitoyable famille Kinahan a dominé la criminalité des gangs en Irlande et dans toute l’Europe pendant des années.

Mais l’attaque choquante à l’hôtel Regency de Dublin en 2016 et une querelle meurtrière qui a entraîné 18 meurtres les ont propulsés sous les projecteurs mondiaux.

Et l’ampleur de leur empire criminel a été dévoilée en avril 2022 lorsque le gouvernement américain a annoncé une prime de 5 millions de dollars pour des informations menant à l’arrestation des chefs du cartel de Kinahan – Christy et ses fils Daniel et Christy Jr. – ainsi que quatre sous-lieutenants.

Mais la querelle remonte bien plus loin que cela – à l’époque où un membre d’une autre des principales familles criminelles irlandaises travaillait pour les Kinahan.

QUELQUES FEUILLES ÉCLAMÉES

Gary Hutch, neveu de la figure criminelle Gerry ‘The Monk’ Hutch, a déjà occupé un poste de direction dans le groupe du crime organisé de Kinahan et était un ami proche de Daniel.

Cependant, les relations se sont détériorées entre Gary et le cartel de Kinahan lorsque la police espagnole – travaillant dans le cadre de l’opération Shovel – a effectué une série de raids sur l’opération du gang sur la Costa Del Sol.

Gary était en Hollande au moment des raids, une coïncidence qui l’amènerait à être soupçonné par d’autres membres du gang.

L’ancien commissaire adjoint Michael O’Sullivan a déclaré au podcast: «Lorsque vous avez affaire à des criminels. Il y a un tel niveau de paranoïa entre eux, beaucoup d’entre eux consomment de la coke.

« Et c’est très facile d’être les meilleurs amis un jour et de comploter pour tuer quelqu’un le lendemain. C’est comme ça qu’ils fonctionnent. »

Christy et ses fils Daniel et Christopher Junior risqueraient un total de seulement sept mois de prison, les procureurs ayant trouvé impossible de les cerner avec quoi que ce soit de concret.

Mais cela ne signifiait pas que Gary Hutch était de retour au bercail.

Une escalade dans la rupture de la relation est survenue lors des funérailles de Jean Boylan, la première épouse de Christy Kinahan et mère de Daniel et Christopher Jr.

Alors qu’un cortège d’amis et de membres de la famille arrivait au cimetière du mont Jerome à Harold’s Cross, au sud de Dublin, ils ont remarqué un graffiti de l’autre côté de la route.

Sur une cage d’escalier en béton gris, les mots « Gary Hutch U Rat » étaient épelés à la peinture en aérosol rouge vif.

La paranoïa sévissait des deux côtés de la table et les braises d’une querelle commençaient à fumer.

RIVALITÉ MORTELLE

Gary Hutch avait décidé qu’il tenterait de porter atteinte à la vie de Daniel Kinahan.

Par une chaude nuit d’été à Marbella, en Espagne, Gary s’est arrangé pour qu’un associé attende à l’extérieur de la maison de Daniel pendant que le gang faisait la fête, célébrant l’anniversaire d’un entraîneur de boxe.

Mais Kinahan était parti plus tôt et était déjà à l’intérieur, avec le tueur à gages inexpérimenté et cokéfié qui a fini par faire exploser le boxeur innocent Jamie Moore à la place.

Après le coup raté, Gary a fait un coureur à Amsterdam, en gardant un profil bas.

Et en désespoir de cause, il tendit la main au seul homme qu’il pensait être capable de dissiper la tension – son oncle Gerry ‘The Monk’ Hutch.

Le co-auteur de Cartel, Owen Conlon, a déclaré au podcast: « Je veux dire, si c’était quelqu’un d’autre, il aurait été traqué et abattu. »

Finalement, un accord a été conclu – 200 000 € seraient payés en compensation de l’incident, ou Gary serait éliminé.

De plus, un tir punitif serait effectué sur Patrick Hutch, le frère de Gary – avec Daniel lui-même appuyant sur la gâchette.

Pensant qu’il était sûr de retourner en Espagne, Gary est revenu à l’été 2015.

Mais malgré la conviction que toute l’affaire était enterrée, Daniel Kinahan n’était pas prêt à laisser tomber.

Hutch retournait dans son complexe d’appartements à Estapona lorsqu’il s’est fait exploser par un tueur à gages en Espagne le 25 septembre 2015.

Dans une église de Dublin 10 jours plus tard, la mère de Gary a plaidé lors des funérailles de son fils : « Nous ne voulons pas de représailles.

Mais son appel tombera dans l’oreille d’un sourd.

Le meurtre a déclenché un certain nombre d’attaques contre les membres des gangs Hutch et Kinahan – en octobre 2015, le frère de Gary, Derek ‘Del Boy’, a survécu à une attaque à l’intérieur de la prison de Mountjoy.

En décembre, des tueurs à gages ont tenté en vain de tuer l’oncle du couple Gerry ‘The Monk’ Hutch à Lanzarote.

Mais un plan de vengeance avait été mis en place – et cela changerait les choses pour toujours.

TIR RÉGENCE

Le 5 février 2016, l’associé du cartel de Kinahan, David Byrne, a été abattu à l’hôtel Regency par une équipe lourdement armée.

Daniel Kinahan avait été la cible visée de l’attaque, lors d’une pesée de boxe à l’hôtel de Dublin.

Mais Byrne a été tué dans l’assaut de type guérilla, tandis que son ami proche et lieutenant du cartel Sean McGovern a été touché à la jambe.

Des hommes armés déguisés en flics d’élite et un habillé en femme se sont tranquillement enfuis après la tristement célèbre attaque de la querelle de la foule.

À peine trois jours plus tard, le frère de Gerry ‘The Monk’ Hutch, Eddie Hutch, a été assassiné à son domicile dans le centre-ville nord de Dublin.

Des caméras à l’extérieur de la maison du taximan innocent du centre-ville de Dublin ont capturé l’assassin masqué courant à l’intérieur pour l’abattre de sang-froid dans son salon le 8 février.

C’était le premier des dix meurtres de représailles perpétrés par le cartel de Kinahan dans les semaines qui ont suivi.

Et les meilleurs flics qui ont travaillé pour démanteler les foules ont raconté comment personne n’aurait pu prédire que le meurtre de Gary Hutch déclencherait la violente querelle qui ferait 18 morts.

L’ancien commissaire adjoint de la Garda, John O’Driscoll, a raconté au podcast The Kinahans la fusillade de Gary et comment cela est devenu un moment décisif dans l’histoire des gangs irlandais: «Eh bien, évidemment, nous étions très conscients du fait que Gary a été assassiné.

« Mais il aurait été très difficile de prévoir que la criminalité impliquée et en particulier l’aspect de la menace à la vie allait s’étendre au niveau qu’elle a finalement atteint. »

LES LIENS FAMILIAUX

Et les funérailles d’Eddie étaient la dernière fois que son frère Gerry a été vu en public avant qu’il ne se cache.

Le prochain serait quand il a été arrêté pour le meurtre de David Byrne et est retourné en Irlande en 2021.

Après un procès qui a saisi la nation, The Monk a été acquitté du meurtre de Byrne à l’hôtel Regency, laissant le chef de la mafia libre.

La série de podcasts culmine avec l’épisode The Irish Gangland Trial of the Century dans lequel Michael Doyle, journaliste principal de The Irish Sun, raconte les nombreux rebondissements du récent procès.

Mais les craintes de querelle continuent de se propager, avec Hutch, qui avait passé sa libération en avril à rencontrer sa famille et à se promener – quittant Dublin pour Lanzarote plus tôt en mai.

IMPACT DES GANGLANDS

Au cours de la série, The Kinahans approfondira les chefs de gangs, ainsi que leurs hommes de main et associés.

Les prochains épisodes détailleront les événements post-régence, y compris la perte de vies innocentes prises dans les feux croisés de la querelle.

