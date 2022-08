À l’intérieur du capital du coût de la vie au Royaume-Uni, où des factures exorbitantes laissent les adolescents en difficulté “désespérés d’être emprisonnés pour rester au chaud”

L’héroïnomane Nigel Canning, au visage pâteux et aux yeux troués, admet qu’il est un « voleur à l’étalage professionnel ».

Le junkie de Burnley, dans le Lancashire, admet qu’il a besoin de 30 £ par jour pour nourrir une habitude qui l’a laissé pendu pendant 35 ans.

Nigel admet : « Je vais tout pincer – des téléviseurs et des étagères entières de vestes – ça ne sert à rien d’en pincer une seule, autant prendre tout le lot.

« Je ne me sens pas coupable de vol. Je ne vole pas les vieilles dames. J’ai besoin de 10 £ d’héroïne juste pour fonctionner.

“Pour le moment, je m’injecte, mais j’espère entrer bientôt en cure de désintoxication. J’en ai eu assez. Tout mes amis sont morts. Je suis le dernier samouraï.

Maintenant – à l’église de la ville sur The Street Ministries – cette âme perdue cherche du réconfort.

L’organisme de bienfaisance – dirigé par le pasteur Mick Fleming, un ancien exécuteur de la pègre et toxicomane – ne croit pas aux causes perdues.

En visite dans le cadre de notre série Broke Britain, nous avons vu les bénévoles de sa banque alimentaire distribuer des colis aux nécessiteux. D’autres viennent au centre pour laver leurs vêtements et simplement se réchauffer pendant les mois d’hiver.

L’organisation nourrit depuis longtemps les sans-abri et ceux qui, comme Nigel, souffrent de dépendance dans cet ancien moulin niché sous les Pennines.

Aujourd’hui, alors que la crise du coût de la vie resserre son emprise sauvage, son siège social de Hammerton Street aide un nombre croissant de retraités pauvres et de jeunes mamans.

“Les gens se sentent inutiles”

Le pasteur Mick – qui plus tôt cette année a accueilli le prince William et la duchesse de Cambridge lors d’une visite à l’organisme de bienfaisance – a révélé : « Notre ministère concernait en grande partie les sans-abrisme. Maintenant, c’est 10 pour cent de celui-ci.

«Beaucoup de gens dans la ville ont vraiment du mal à joindre les deux bouts. Vous êtes assis en tenant les mains des personnes âgées qui pleurent parce qu’elles n’ont pas de nourriture et qu’elles ne savent pas quoi faire.

« Ce sont de fiers retraités qui ont travaillé dur toute leur vie. Alors on fait ce qu’on peut pour s’occuper d’eux.

« Nous avons des gens qui vivent dans des maisons plutôt que dans la rue, mais qui n’ont tout simplement pas les moyens d’avoir de l’eau chaude. C’est vraiment dérangeant.

« Nous avons eu des gens qui ont tenté de se suicider parce qu’ils n’avaient pas les moyens de nourrir leurs propres enfants. Les gens se sentent inutiles. »

Le pasteur Mick a admis qu’il n’avait pas vu la pauvreté comme celle-ci de son vivant et que la crise du coût de la vie affectait “mal” Burnley.

“Les gens ne peuvent pas se permettre de mettre leurs machines à laver et de laver leurs vêtements”, a-t-il déclaré.

« Il y a une telle peur. Les gens se sentent pris au piège. Nous essayons d’aider, mais nous devenons de plus en plus occupés.

“Nous nous ressaisissons tous. Ce sont de bonnes personnes ici.”

Privé

Burnley – qui compte deux quartiers parmi les 20 les plus défavorisés du pays – a le taux d’inflation le plus élevé du pays à 11,5%.

Le groupe de réflexion Center for Cities a déclaré que le taux d’inflation réel à Burnley en mai était de près de 30% supérieur à celui de Londres et de Cambridge.

Le directeur politique de l’organisation, Paul Swinney, a blâmé les bas salaires et le fait que davantage de personnes dans la ville dépendent des voitures plutôt que des transports en commun, ce qui signifie qu’elles doivent payer plus de carburant.

Il a également déclaré que plus de 70% des maisons de Burnley avaient une faible efficacité énergétique, ce qui entraînait une “énorme consommation de gaz et d’électricité”.

Le chef du Conseil de Burnley, Afrasiab Anwar, a déclaré que les conclusions du groupe de réflexion ne lui avaient “pas surpris”.

Il a révélé: “C’est à cause des niveaux de privation, du parc de logements dont nous disposons et des liaisons de transport – ou de leur absence.”

Les pauvres s’appauvrissent

Le bénévole de Church on The Street Ministries, Kev Whittaker, a déclaré que la situation désastreuse signifie que “les pauvres s’appauvrissent”.

Kev, ancien toxicomane à la cocaïne et au diazépam – “vous l’appelez, je l’ai pris” – a convenu que la crise du coût de la vie avait durement touché Burnley.

L’homme de 50 ans, abstinent depuis sept ans, a déclaré : « Le nombre de personnes nous rendant visite a doublé.

« Nous voyons beaucoup plus de personnes âgées et de familles. Nous voyons jusqu’à 200 personnes par jour.

«Nous avons une banque alimentaire, les gens peuvent entrer et prendre une douche, laver leurs vêtements. Ils peuvent manger et infuser, se réchauffer et discuter avec d’autres personnes – tout est gratuit.

« C’est normal que Joe Bloggs entre. Pride n’aurait pas laissé les gens entrer avant.

“C’est bouleversant de voir des personnes âgées qui ont travaillé dur toute leur vie maintenant à bout de ressources. Et cela ne fera qu’empirer lorsque le temps tournera.”

“Je ne sais pas ce que je ferai si les factures augmentent encore”

Des gens comme celui-ci incluent la grand-mère de quatre enfants Valerie Murgatroyd, 75 ans, que nous avons rencontrée en jouant à un jeu de société avec l’héroïnomane Nigel.

Valérie, qui a quitté l’école pour travailler dans la fabrication de pantoufles pour Marks and Spencer, apporte des tartes tous les mercredis pour les donner à ceux qui passent chercher de la nourriture.

La maman de deux enfants a déclaré: «Je viens ici pour rencontrer des gens et quand je suis ici, je n’ai pas à mettre le chauffage à la maison.

“Mon gaz et mon électricité coûtaient 83 £ par mois, maintenant ils sont passés à 284 £. Ils disent que ça monte encore – où vais-je trouver ça? J’ai besoin de chaleur pour mon arthrite.

« Je ne sais pas ce que je ferai si les factures augmentent encore. Je suis en crédit de pension.

Elle a ajouté: «Je peux obtenir des bières et des sandwichs ici si je veux. C’est une communauté et nous prenons tous soin les uns des autres.

“Les gens peuvent avoir des problèmes d’alcool et de drogue, mais ce sont toujours des êtres humains.”

“C’est une bataille et je ne peux pas m’en sortir”

Berçant son bébé d’un an Rosie May au centre d’accueil, Rachel Boyd, 37 ans, se bat désespérément pour garder la tête hors de l’eau financière.

Rachel, maman de deux enfants, qui bénéficie du crédit universel, a déclaré: «Je ne peux pas me permettre de mettre à la fois l’électricité et le gaz, alors je me passe de gaz.

“Quand il fera froid, nous n’aurons qu’à nous envelopper dans des couvertures.

“Mon gros magasin mensuel était de 100 £, maintenant il est de 180 £. La nourriture pour bébé était de six pots pour 3 £ et maintenant c’est 1 £ le pot.

“Je prends une douche ici pour économiser de l’argent et aussi recevoir des colis alimentaires. Je cours constamment pour m’en sortir.

“C’est une bataille et je ne peux pas m’en sortir. Je connais plein de gens dans la même situation.

« Je connais un jeune garçon qui venait de sortir de prison et qui a cambriolé un magasin. Il m’a dit : “Je préfère être en prison où il fait chaud et où tu as trois repas par jour”.

“Je ne voulais pas vivre”

Le travail crucial et sincère mené par l’organisme de bienfaisance marque un revirement étonnant pour son fondateur, le pasteur Mick.

Dans une existence antérieure, il était un gangster de la pègre, aussi perdu dans la drogue que l’héroïnomane Nigel.

Papa de trois enfants, Mick, 56 ans, était un trafiquant de drogue et un agent de recouvrement, arrêté deux fois pour meurtre, trois fois pour vol à main armée et “d’innombrables” autres fois pour des infractions liées aux armes à feu.

“J’étais bon dans mon travail. Je blesserais les gens”, a-t-il déclaré à la BBC. “Je gagnais de l’argent fou, mais il n’y avait rien de glamour là-dedans.

“J’étais perdu, j’essayais de calmer ma douleur, de la cacher. Rien de tout cela n’a fonctionné. Je ne voulais pas vivre, je ne savais pas comment changer.”

Une dépression nerveuse après avoir échoué à exécuter un coup de gangland l’a vu devenir propre, obtenir un diplôme en théologie et devenir pasteur ordonné.

Lors de la visite royale de Church on The Street en janvier pour marquer le travail vital qu’elle a effectué pendant la pandémie, le pasteur Mick a expliqué comment “tant de personnes à Burnley passent à travers les lacunes de la pauvreté”.

Maintenant, le prince William a écrit l’avant-propos de la prochaine autobiographie de Mick – Blown Away: From Drug Dealer to Life Bringer – faisant du centre un “lieu extraordinaire”.

Dans le centre animé de l’organisme de bienfaisance, le voleur à l’étalage professionnel Nigel savoure un dernier thé avec la retraitée Valérie alors que les ombres sur les terrasses de Burnley commencent à s’allonger.

Il a déclaré: “Maintenant, je veux juste me nettoyer et laisser mon passé derrière moi. Ici, il y a des gens vraiment attentionnés qui peuvent m’aider.

