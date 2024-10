À l’intérieur du but parfaitement visé du gardien de but du Wild, Filip Gustavsson

ST. LOUIS – Marc-André Fleury, portant sa casquette noire des Wild à l’envers, était aux premières loges de l’histoire mardi soir, mais c’est lui qui a semé la graine dans la tête de Filip Gustavsson en premier lieu.

Puis, comme si Fleury avait lui-même schématisé le jeu pour son partenaire de gardien, Pavel Buchnevich des Blues de St. Louis a pleinement coopéré avec un tir de 79 pieds parfaitement placé directement vers le logo du Wild au centre de la poitrine de Gustavsson.

Gustavsson a attrapé la rondelle avec son trappeur pour son 27e arrêt, l’a laissé tomber dans son territoire bleu, a visé et a navigué sur toute la longueur de la glace pour faire mouche – le dernier but d’une victoire de 4-1 du Wild.

Il s’agissait du premier but d’un gardien de but dans l’histoire de l’équipe et Gustavsson est le 15e gardien de but de l’histoire de la saison régulière de la LNH à marquer un but de gardien.

«C’était inattendu», a déclaré l’entraîneur des gardiens Freddy Chabot à l’ascenseur de presse après le match.

«C’était génial», a déclaré le directeur général Bill Guerin. « On ne voit pas un but de gardien tous les jours. »

« Un but en avantage numérique », a souligné le directeur général adjoint Michael Murray.

Alors qu’il restait 34 secondes à jouer lors du match d’ouverture à domicile des Blues et que Saint-Louis tentait de tuer un double mineur, l’entraîneur Drew Bannister a demandé un temps mort pour chercher un miracle alors que son équipe avait perdu deux points.

Fleury avait d’autres projets.

«J’ai convoqué une réunion rapide avec les gardiens», a déclaré Fleury en riant.

Gustavsson s’est dirigé vers le banc et a obtenu quelques conseils du futur sage membre du Temple de la renommée.

« Flower a levé les yeux vers le tableau et a dit : « Nous avons deux buts d’avance. » Vous devriez probablement l’essayer si vous en avez l’occasion. Vous tirez, n’est-ce pas ?’ », se souvient Gustavsson. «Je me disais: ‘Ouais, peut-être que je devrais.’»

Gustavsson n’avait jamais marqué de but à aucun niveau du hockey. Il n’envisagerait jamais cela avec une avance d’un but, car s’il ratait, ce serait un glaçage et une mise en jeu en zone offensive pour les Blues.

« En hausse de 2 à rien, je me suis dit : ‘Ouais, si j’en ai l’occasion, je vais l’essayer' », a déclaré Gustavsson.

Et puis il a eu sa chance.

Gustavsson pense que Buchnevich tirait la rondelle directement sur lui pour l’attraper, la geler et donner aux Blues une mise en jeu tardive. Mais au lieu de cela, Buchnevich « l’a simplement mis directement dans le gant et j’ai essayé de le poser aussi vite que possible », a déclaré Gustavsson. « Il était parfait sur la glace, et j’essaie juste de tirer aussi fort que possible. »

Comme le disait Fleury : « Manuel ».

Chabot, l’entraîneur des gardiens du Wild depuis cinq saisons, aime faire des choses amusantes avec ses gardiens de but à l’entraînement.

L’un des aspects les plus cool est celui où un gardien de but se tient directement devant l’autre pour créer un écran géant. Chabot sifflera alors des tirs très précis vers la gauche, puis vers la droite, puis de nouveau vers la gauche… encore et encore de chaque côté du gardien de but écran, donc celui qui se trouve dans l’enclave doit se battre pour trouver la rondelle.

Mais l’exercice le plus amusant qu’il mène est celui des buts des gardiens de but.

L’ancien gardien du Wild Kaapo Kahkonen était une machine à buts dans sa Finlande natale. L’espoir actuel du Wild, Jesper Wallstedt, un compatriote suédois comme Gustavsson, a également marqué des buts de gardien, notamment avec l’Iowa dans la AHL.

«J’attendais cela de Wally», a déclaré Chabot. « Pas Gus. »

Ce qui a le plus choqué Chabot, c’est qu’il n’a jamais vu Gustavsson tirer la rondelle aussi haut que lui lors d’un de leurs entraînements.

« Je me plains généralement du fait que ma courbe n’a pas le bon angle pour atteindre une hauteur aussi élevée », a déclaré Gustavsson. « Mais je ne sais pas, des pouvoirs supplémentaires ou quelque chose comme ça. »

Le plus cool, selon ESPN, c’était le troisième but en avantage numérique d’un gardien de but dans l’histoire de la LNH (Evgeni Nabokov en 2002 et Martin Brodeur en 2013). Il est le deuxième Suédois à marquer un but chez un gardien, selon les statistiques de la LNH (Linus Ullmark en 2023).

De manière hilarante, Guerin est entré dans le vestiaire pour féliciter Gustavsson, puis a demandé à Fleury s’il en avait déjà marqué un. Fleury savait très bien que son ancien coéquipier des Penguins savait que non, puis il a rigolé et a jeté l’éponge au patron du Wild.

Après avoir marqué, Gustavsson a été assailli par ses coéquipiers sur la glace – Brock Faber, Jonas Brodin, Marcus Foligno, Yakov Trenin et Marat Khusnutdinov.

Jakub Lauko, qui a marqué le but gagnant en désavantage numérique en deuxième période pour son premier but avec le Wild, voulait rejoindre le groupe depuis le banc. Il ne restait que neuf secondes au jeu, mais il a pensé que c’était contraire aux règles et a décidé de rester sur place.

Heureusement pour lui, Gustavsson a patiné jusqu’au banc et a effectué un survol avec son bloqueur. La première personne qu’il salua fut un Fleury souriant et fier.

« Des accessoires pour lui », a déclaré Lauko. « C’est assez impressionnant, et il le mérite. Ça aurait été plus sympa à la maison, avec une grange pleine, mais tu sais que c’est un moment incroyable. Je suis juste heureux pour lui.

Le but de Gustavsson était le quatrième but en avantage numérique du Wild cette saison. Il a plaisanté en disant qu’il voulait aider à pousser le jeu de puissance à plus de 20 pour cent, mais il l’a en fait poussé à 30,8 pour cent.

« Il devrait probablement participer aux rencontres en avantage numérique maintenant », a déclaré Gustavsson.

L’entraîneur du Wild, John Hynes, a déjà vu un but de gardien. Alors qu’il entraînait Nashville, Pekka Rinne en a marqué un à Chicago.

« C’était l’un de mes premiers matchs à Nashville », se souvient-il. «Mais c’était presque très similaire à celui de Gus. C’était une sorte de situation de six contre cinq et il s’est en quelque sorte jeté sur le gardien de but et il a eu le temps de pouvoir le faire et on pouvait dire que les deux gars… y allaient. Super à voir.

Alors que le Wild affrontait sept défenseurs et ne rejouait qu’à Columbus samedi, Kirill Kaprizov a enregistré 27:59 de temps de glace – le deuxième plus haut de sa carrière dans la LNH. Selon ESPN, il s’agit du sixième record pour un attaquant qui n’a réussi aucun tir dans un match depuis 2000-01.

Mais Kaprizov a été formidable, réalisant deux belles passes décisives sur les buts de Ryan Hartman et Marco Rossi. Il mène 2-0-2 le Minnesota, qui n’a été mené dans aucun match, avec six points.

Kaprizov a cependant un but et a déclaré qu’il était à égalité de buts avec le gardien numéro 1 du Wild : « Même (nombre de) buts que beaucoup de gars. »

« Cela ne durera probablement pas longtemps », a déclaré Gustavsson.

L’ironie de mardi est qu’avant la saison, on pense que le Wild avait prévu le match des Blues pour le début de la saison de Wallstedt. Mais le Wild est inondé de blessures contre Joel Eriksson Ek, Jared Spurgeon et Marcus Johansson, donc Wallstedt a dû être envoyé dans l’Iowa pour faire de la place à Daemon Hunt. De plus, Gustavsson joue si bien qu’ils ont besoin de Wallstedt pour s’entraîner et jouer quelque part et pour le moment, cela ne peut pas être au Minnesota.

Le Wild veut offrir à Wallstedt plus de matchs dans la LNH cette saison que les trois qu’il a disputés l’an dernier, mais le nom du jeu est gagnant et si Gustavsson continue d’accumuler des victoires, il devrait obtenir la majeure partie du temps de jeu.

Si le Wild veut revenir en séries éliminatoires cette saison, il a besoin du « Gus Bus » pour ressembler et jouer comme le gardien de but d’il y a deux ans qui a terminé avec le deuxième meilleur pourcentage d’arrêts et moyenne de buts alloués de la LNH et non celui qui a échoué la saison dernière à un pourcentage d’arrêts inférieur à 0,900.

Jusqu’à présent, en trois départs, il a une fiche de 2-0-1 avec une moyenne de buts alloués de 1,66 et un pourcentage d’arrêts de ,948. Il a travaillé dur cette intersaison, est revenu au Minnesota en pleine forme et a amélioré ses habitudes d’entraînement.

« Je ne pense pas faire quelque chose de spécial là-bas », a-t-il déclaré. «(Je ne suis pas) tape-à-l’œil. Évidemment, je fais des arrêts plus importants, mais c’est généralement lorsque vous n’êtes pas en position. J’essaie juste d’être dans la bonne position la plupart du temps et de faire des arrêts ennuyeux. Et je pense que cela a très bien fonctionné jusqu’à présent.

Bien, comme en deuxième période après le but en infériorité numérique de Lauko où il a conservé une avance de 2-0 en s’étalant sur son territoire pour ravir Jordan Kyrou.

« Évidemment, nous savons tous qu’à la fin de l’année dernière (Gustavsson) n’était pas content et que personne n’était content de ce qui s’était passé », a déclaré Hynes. « Il a travaillé dur cet été et il est revenu, je pense avec le bon état d’esprit et a appris les leçons de l’année dernière et maintenant il est arrivé et il joue très solidement et vous en avez besoin.

« Au début de l’année, il est parfois difficile de gagner si vous n’avez pas un bon gardien de but parce que les matchs sont un peu dispersés alors que tout le monde essaie de s’habituer au rythme de la LNH, il y a parfois des pannes, les systèmes ne sont pas totalement réglés là où ils sont. Il faut qu’il en soit ainsi lorsque vous pouvez obtenir un gardien de but de très qualité dès le début, cela vous donne les meilleures chances de gagner.

Les buts du gardien de but sont également utiles.

(Photo : Dilip Vishwanat/Getty Images)