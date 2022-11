À l’intérieur du buste de la police ciblant des déménageurs accusés d’avoir escroqué des clients

Les deux hommes avaient évité des poursuites pénales pour leur prétendue escroquerie de déménagement, même après des années de plaintes de clients. Mais lorsqu’ils sont arrivés à leur parc d’affaires de Scarborough, en Ontario, en juin, des policiers en civil dans plus d’une douzaine de véhicules les attendaient.

Le démontage a été immédiat.

Dans les semaines qui ont suivi, l’acte d’accusation est passé à plus de 800 chefs d’accusation, y compris fraude, vol et complot, liés à plus d’une douzaine d’entreprises de déménagement exploitées par les hommes qui ont déplacé des clients localement et à travers le pays.

Il s’agit peut-être de la plus grande poursuite jamais intentée contre des déménageurs accusés d’escroquer leurs clients.

Aucune des allégations n’a été prouvée devant les tribunaux.

Alors que Dogan Celik et Cemal Ozturk étaient emmenés menottés, un journaliste de la CBC Marché l’équipe regardait.

C’est l’histoire de la façon dont l’affaire s’est montée.

REGARDER | Une vidéo exclusive montre des escrocs en mouvement présumés arrêtés :

Une vidéo exclusive montre des escrocs en mouvement présumés arrêtés Après des années de plaintes, les déménageurs qui, selon la police, feraient des devis bas mais factureraient des prix de déménagement élevés sont arrêtés et font l’objet de centaines d’accusations.

Les méthodes des déménageurs

Les plaintes étaient constantes depuis des années, adressées à la police, au Bureau d’éthique commerciale, à la Protection des consommateurs Ontario et aux critiques en ligne.

Mais les enquêteurs suggèrent que lorsqu’un nom d’entreprise de déménagement devenait trop problématique, le nom serait changé. Une sorte de réinitialisation pour effacer l’ardoise.

“Les nouveaux noms d’entreprises qui ont été créés en mars de cette année n’étaient pas sur notre radar”, a déclaré Const. Chris Long de la police de Toronto.

À l’aide de caméras cachées, les journalistes de Marketplace se sont fait passer pour des clients en mouvement, documentant des pratiques similaires à ce que la police allègue plus tard dans une plainte pénale. (Radio-Canada)

Son enquête a commencé peu après une Marché épisode diffusé qui a examiné le même ensemble d’entreprises de déménagement, mais la police a déclaré qu’elle n’était au courant de cet épisode que plus tard dans sa propre enquête.

L’escroquerie présumée découverte par Marché semble être identique à ce que la police a découvert plus tard. Cela commencerait par proposer à un client un devis ou une estimation basé sur ce que les déménageurs ont décrit comme une norme de l’industrie. Le jour du déménagement, ils ont fait signer un nouveau contrat aux clients.

Mais “une fois que la propriété de la victime était en route vers sa destination, elle a été contactée par un représentant de l’entreprise et lui a dit qu’elle devrait payer des prix beaucoup plus élevés, parfois de l’ordre de 300 à 500 % de l’estimation initiale”, dit Long.

Cela était souvent basé sur des affirmations selon lesquelles les effets personnels pesaient plus que le devis initial.

Si le client ne payait pas, la police et les clients allèguent que les déménageurs menaceraient de se débarrasser de leurs biens.

Dogan Celik est placé dans une fourgonnette de transport de prisonniers par la police de Toronto après son arrestation pour une série d’accusations criminelles liées aux entreprises de déménagement qu’il exploite. (David Common/CBC)

Mais les enquêteurs avaient une lacune dans leurs informations.

Ils n’étaient généralement contactés qu’après qu’un client se soit rendu compte que quelque chose n’allait pas. Il n’y avait aucune preuve du poids de leurs biens avant le déménagement. Et une fois que les déménageurs ont chargé leur camion, ils ont demandé aux clients de signer un contrat acceptant un poids fixe, tout en renonçant à tout droit de le peser.

Et puis un autre officier a dit à Long ce qu’il venait de voir à la télévision : l’original Marché enquête où des journalistes se sont fait passer pour des clients et ont effectué un déménagement avec l’une des sociétés suspectes. Les journalistes ont bien pesé leurs affaires et ont eu la preuve que le poids à plat suggéré était beaucoup plus élevé que le poids réel des articles. Ils ont également utilisé des caméras cachées et des trackers satellites dans le cadre de l’enquête.

“C’était bon pour moi parce que cela m’a donné un aperçu”, a déclaré Long. “Cela m’a donné beaucoup de confirmations sur ce que je faisais.”

Casser les déménageurs, rendre les affaires

Lorsque la police a arrêté les dirigeants présumés des différentes sociétés, Ozturk et Celik, ils ont également trouvé des centaines de meubles et de cartons appartenant à des clients dans leurs entrepôts.

Ils savaient quoi chercher, dirent-ils plus tard, parce que Marché avait caché la vidéo de la caméra à l’intérieur de l’entrepôt dans son épisode.

Au moins une partie du contenu était détenue dans l’attente d’un paiement supplémentaire.

Les déménageurs de sauvetage lui ont livré les effets personnels de Marie Clarke Walker, après qu’ils aient été détenus par ses déménageurs d’origine pendant des semaines en attendant le paiement d’un coût inattendu. (David MacIntosh/CBC)

Marie Clarke Walker a commencé son déménagement d’Ottawa à Toronto avec une estimation de 723,20 $. Peu de temps après le ramassage, ce prix a bondi à 4 009,26 $.

Elle pensait qu’elle ne reverrait plus jamais ses affaires – jusqu’à ce qu’elle reçoive un appel de la police disant “nous avons trouvé vos affaires”, un moment qu’elle décrit la laissant “extrêmement heureuse”.

“Ce n’était pas le canapé et les quatre lits” qu’elle avait le plus hâte de voir. Au lieu de cela, c’était “des photos, ces souvenirs que je ne pourrais jamais récupérer”.

D’autres entreprises de déménagement, toutes membres de l’Association canadienne des déménageurs, ont récupéré ses biens — et ceux de dizaines de clients — et les ont retournés.

Walker est maintenant l’un des dizaines de clients liés à la plainte pénale.

Ozturk et Celik font maintenant face chacun à plus de 270 chefs d’accusation divers, allant de la fraude à la possession des produits du crime, du complot, du vol et des méfaits.

Marché a approché les deux hommes pour un commentaire, bien qu’aucun n’ait dit un mot. Il a également contacté leurs avocats, mais n’a reçu aucun commentaire. Avant la diffusion de l’épisode en mars, Celik a envoyé une déclaration disant qu’il apprécie ses clients et a promis un examen complet des opérations.

Cemal Ozturk (à gauche) et Dogan Celik font chacun face à des centaines d’accusations, allant de la fraude au complot et au vol. (Service de police de Toronto)

La mauvaise semaine des déménageurs s’aggrave

Après les arrestations en juin, les enquêteurs ont agi rapidement pour transférer les deux hommes au centre de détention sud de Toronto, un complexe tentaculaire avec peu de fenêtres et de hauts murs.

Ils y passeront six jours, comparaissant devant le tribunal par liaison vidéo dans des combinaisons orange, jusqu’à leur libération sous caution.

L’avocat Rocco Scocco les attendait.

“Bien que je sois ravi de voir les forces de l’ordre faire cela … j’ai été déçu par eux au cours des deux dernières années parce que cela ne devrait même pas être sur mon bureau en tant qu’avocat civil”, a-t-il déclaré.

L’avocat était dans le parking de la prison avec des piles de poursuites civiles d’anciens clients. Il devait remettre les papiers aux deux hommes, mais il n’avait pas pu les trouver.

Ozturk a été le premier à partir et s’est déplacé rapidement vers une voiture qui attendait.

Mais le conducteur de cette voiture avait sa fenêtre ouverte alors qu’il s’éloignait. Scocco a lancé les poursuites dans la voiture en criant: “Vous avez été servi, M. Ozturk.”

Une scène similaire s’est déroulée quelques minutes plus tard lorsque Celik a été libéré.

Dans les semaines qui suivirent, Police de Chatham-Kent chargerait également les deux hommes.

Deux autres personnes liées aux entreprises seraient également arrêtées. Quelques jours après les arrestations initiales, la police arrêtait une femme qui fait maintenant face à 269 chefs d’accusation. La police a mis à jour l’enquête à l’automne annonçant l’arrestation d’une deuxième femme pour une poignée d’accusations.

Il y a également plus d’une douzaine de poursuites civiles en cours contre Ozturk et sa société Move Me Again.

C’est un long chemin juridique à parcourir et la plus grande enquête jamais menée par la police de Long of Toronto, alors qu’il s’efforce de prouver ses affirmations devant le tribunal.

“Ce n’est même pas une question de protection des consommateurs”, a-t-il déclaré. “La protection des consommateurs est conçue pour régir les entreprises vraiment légitimes, et non pour régir la criminalité, ce qui, à mon avis, ces fraudes de déménagement sont complètement criminelles.”