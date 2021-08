À l’intérieur du bureau de Meghan Markle avec un cristal de guérison, une couverture H, des piles de ses propres livres et des photos d’Archie & Lilibet

Le bureau de MEGHAN Markle a un cristal de guérison, ce qui semble être une couverture Hermes « H », des piles de livres et des photos d’Archie et Lilibet, selon la vidéo de son 40e anniversaire.

Imitant l’initiative « 60 pour 60 » de Barack Obama, l’épouse du prince Harry a annoncé son offre d’anniversaire « 40 pour 40 », qui impliquait des personnes donnant « 40 minutes de service » aidant ou encadrant quelqu’un pour marquer son grand jour.

Les téléspectateurs ont eu un aperçu de l’espace de bureau de Meghan – et de son chien, ‘Guy’ Crédit : Archwell.com

Des photos pouvaient être vues sur son grand bureau en chêne Crédit : Archwell.com

Mais dans la vidéo « 40 x 40 » de Meghan sur son site Archewell – mettant en vedette sa collègue actrice Melissa McCarthy bizarrement vêtue d’une tenue de thé anglaise – nous avons un aperçu de son espace de bureau zen dans le manoir Cali des Sussex.

Elle a discuté avec l’ordinateur Macbook Apple de McCarthy, flanquée de 11 exemplaires de son livre pour enfants The Bench sur un énorme bureau en chêne, qui comporte également des bacs à dossiers blancs et des bouteilles en verre pendant que son beagle « Guy » dormait derrière elle.

Les téléspectateurs ont également pu voir une couverture Hermès chic à 1 723 $ (1 240 £) ornée de la lettre « H » sur deux chaises crème, tandis qu’un vase en or avec un bouquet de grandes roses blanches occupait le devant de la scène sur son bureau.

Sa couverture Hermes « H » est faite de laine tissée, de cachemire et la teinte choisie par Meghan semble être Écru/Gris Clair, a noté le Daily Mail.

Meghan a également des organisateurs en papier qui ressemblent à ceux de Threshold qui sont vendus chez Target et au prix d’un peu moins de 8 $.

Une grande cheminée en pierre pouvait être vue derrière Meghan Crédit : Archwell.com

Melissa McCarthy en vedette dans une vidéo sur son initiative pour son 40e anniversaire Crédit : Archwell.com

Il y a aussi une photo encadrée d’Archie et une photo de Harry embrassant un bébé tandis que sur une autre image, on peut voir une personne qui semble être Meghan tenant un jeune enfant, ce qui, selon les rapports, pourrait être le bébé Lilibet.

Les exemplaires cartonnés du livre de Meghan – un best-seller du New York Times – semblent obscurcir stratégiquement les images. Mais The Bench n’a vendu qu’un maigre 3 212 exemplaires au Royaume-Uni et n’a pas figuré dans le classement officiel du Top 50.

Un grand cristal blanc « maître guérisseur » pouvait également être vu dans la vidéo à côté de ses livres – un type de pierre dont le prix varie sur des sites comme Etsy. La duchesse et son mari sont ouvertement fans des propriétés curatives des cristaux.

Pendant ce temps, en clin d’œil aux racines royales de son mari, Meghan s’est assurée qu’elle avait un plateau en argent et en or sur son bureau lors de sa conversation avec McCathy.

Une tasse à thé et une soucoupe Burleigh Black Regal paon de la marque anglaise Twinings étaient également disponibles, au prix d’environ 41 $ chacune.

Derrière Meghan se trouvait une superbe cheminée en pierre, malgré le temps chaud en Californie.

La duchesse fête ses 40 ans aujourd’hui, le 4 août.

Dans son message d’anniversaire du bureau, Meghan a déclaré qu’elle avait demandé à 40 amis, militants, athlètes, artistes et dirigeants mondiaux de « lancer un effort mondial en contribuant 40 minutes de mentorat pour aider les femmes à réintégrer le marché du travail ».