À l’intérieur du Battle Royale de la meilleure actrice des Oscars

La vérité est que même 10 machines à sous effleureraient à peine la surface de ce que la course de la meilleure actrice a à offrir. Beaucoup des films les plus acclamés de la saison, comme “Tár” et “Everything Everywhere All at Once”, ont donné les meilleurs rôles de carrière à leurs principales dames, bien qu’une seule femme puisse remporter l’Oscar. Pendant ce temps, un vaste éventail d’acteurs prometteurs, d’actrices jouant contre le type et d’opprimés méritant un second regard rivaliseront simplement pour faire partie des cinq derniers. Voici les femmes en lice dans la catégorie la plus excitante de cette saison.

Pourtant, la course de cette année pour l’Oscar de la meilleure actrice est tellement remplie de prétendants que je suis prêt à passer au peigne fin les statuts de l’académie pour trouver une solution de contournement. Est-ce que cinq places suffisent vraiment pour honorer un plateau aussi formidable ? Ne pourrions-nous pas en glisser quelques-uns de plus dans la catégorie des meilleurs acteurs, au moins?

La performance de bravoure de la double lauréate d’un Oscar – elle a appris l’allemand, la direction d’orchestre et le piano pour le rôle – a remporté les prix les plus remarquables à ce jour : en plus des nominations aux Golden Globes, aux Critics Choice Awards, aux Independent Spirit Awards et aux Gotham Awards, Blanchett a remporté la Coupe Volpi de la meilleure actrice au Festival du film de Venise et deux trophées de premier plan du New York Film Critics Circle et de la Los Angeles Film Critics Association. La dernière fois que Blanchett a triomphé avec les groupes de critiques des deux côtes, elle était en bonne voie de remporter son deuxième Oscar, pour “Blue Jasmine”.

Si elle remporte son troisième, la femme de 53 ans serait la plus jeune femme à atteindre ce cap. (Meryl Streep, Frances McDormand et Ingrid Bergman sont les seules autres actrices à avoir remporté trois Oscars chacune pour leurs performances, tandis que Katharine Hepburn détient le record avec quatre.) Mais ces lauriers pourraient également compter contre Blanchett dans une course où son concurrent le plus fort a n’a même jamais été nominé et vise une victoire historique.

Michelle Yeo a failli décrocher une nomination d’actrice de soutien pour “Crazy Rich Asians” (2018), mais cette fois, elle est indéniable : le rôle principal de la sexagénaire dans “Everything Everywhere All at Once”, en tant que femme ordinaire qui devient la le dernier espoir du multivers, devrait mériter à Yeoh son premier signe de tête aux Oscars.

Le rôle montre tout ce dont Yeoh est capable – y compris son athlétisme, son travail de personnage précis et son sens de l’humour – et elle a déchiré dans les interviews tout en discutant de la rareté d’un film comme celui-ci offert à une actrice asiatique. Dans un récent table ronde des récompenses, Yeoh a dit aux autres actrices: “Honnêtement, je vous regarde tous avec une telle envie parce que vous avez l’opportunité d’essayer tous les différents rôles, mais nous n’avons cette opportunité qu’une fois dans très, très longtemps.” En effet, aucune femme asiatique n’a jamais remporté le prix de la meilleure actrice, et après 94 cérémonies, la seule gagnante de couleur dans la catégorie reste Halle Berry pour “Monster’s Ball”.

Yeoh peut-il remporter une victoire historique? Cela peut aider qu’elle ait un arc de personnage plus sympathique: alors que Lydia Tár de Blanchett oblige et déroute dans une égale mesure, Evelyn Wang de Yeoh apprend à baisser sa garde et à laisser entrer l’amour. Mais la concurrence dans cette catégorie est féroce, et Blanchett n’est pas le seul poids lourd avec lequel elle sera aux prises.