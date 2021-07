À l’intérieur du 7e anniversaire de Billie Faiers sur le thème du cheval pour sa fille Nelly avec un château gonflable et un énorme gâteau

BILLIE Faiers a tout mis en œuvre pour célébrer le 7e anniversaire de sa fille Nelly – avec une fête sur le thème du cheval avec un château gonflable.

La star de télé-réalité, 31 ans, a offert à sa petite fille une garden-party avec une balade à poney et un bouquet de fleurs en forme de cheval.

8 Billie Faiers a tout mis en œuvre pour le 7e anniversaire de Nelly Crédit : Instagram

8 Le jeune a apprécié sa soirée à thème équestre Crédit : Instagram

8 La fille d’anniversaire avait l’air ravie de sa surprise spéciale Crédit : Instagram

Nelly avait l’air ravie de sa surprise d’anniversaire alors qu’elle passait du temps dans un centre équestre.

Les amis les plus proches de Nelly étaient présents pour marquer sa journée spéciale, ils se sont beaucoup amusés sur un château gonflable et ont ensuite mangé un énorme gâteau d’anniversaire inspiré des chevaux.

Billie a montré ses impressionnantes compétences en fabrication de crème glacée et a siroté des mocktails fruités dans un bar mobile.

Les invités ont également eu droit à des boîtes de fête et à des biscuits en forme de cheval avec un glaçage rose.

SURPRISE D’ANNIVERSAIRE

Le terrain était joliment décoré avec une table en bois, des fleurs et un tapis moelleux avec de nombreux coussins pour s’asseoir confortablement.

Ils ont également glissé dans une sélection de viandes, de fromages, d’olives et de fruits sur des plateaux.

Pour couronner le tout, l’ancienne star de Towie et son mari Greg Shepherd ont gâté leur petite fille avec un spectacle époustouflant avec une arche de ballon rose.

La famille a posé pour une série de clichés souriants devant la porte avec le nom de Nelly personnalisé dessus.

La fille d’anniversaire avait l’air ravie alors qu’elle faisait le tour du terrain sur son cheval Dizzy.

LES JOURNAL DE FAMILLE

Les fans d’ITVBe seront ravis d’apprendre que Billie sera de retour sur nos écrans après que le couple ait décroché sa propre émission – The Family Diaries.

Sœur Sam a radicalement quitté la longue série le mois dernier et ils n’ont pas perdu de temps pour se remettre au travail sur l’émission, qui se concentrera sur la rénovation de son somptueux manoir Essex de 1,4 million de livres sterling.

L’été dernier, Billie et Greg ont finalement obtenu le feu vert pour commencer à travailler sur la maison de leurs rêves.

Ils se disputaient avec des voisins depuis des mois au sujet de leurs plans de rénovation drastique de leur maison.

Les voisins avaient qualifié le développement d' »excessif », mais après que le couple ait réduit la construction de quelques centimètres, ils ont été conquis.

Le mois dernier, Sam, 30 ans, et son partenaire Paul ont révélé qu’ils se retiraient de la série après sept ans pour se concentrer sur de nouveaux projets loin de la caméra.

Parlant de la sortie de sa sœur, Billie a déclaré aux fans: « Alors qu’un voyage se termine, un autre commence 💫 ….

« Et quel voyage incroyable cela a été 🥰❤️ filmer avec ma sœur et ma famille au cours des 7 dernières années a été l’expérience la plus merveilleuse et nous avons vraiment fait les MEILLEURS souvenirs tous ensemble.

« Filmer @mummydiariesofficial 🥰 Je dis toujours que c’est comme le meilleur film familial de tous les temps !!! Nous sommes éternellement reconnaissants à tous nos incroyables fans et abonnés de journaux de maman 🥰❤️ Merci pour tout votre soutien au fil des ans ❤️”

Elle a poursuivi: « CEPENDANT …. Le spectacle doit continuer pour nous Shep’s 😉😉😉 Je suis TRÈS excité que nous tournions maintenant pour ‘Billie and Greg ~ The Family Diaries’ @gregory_shep les enfants et je suis ravi de vous amener ce prochain chapitre passionnant de notre voyage ! 🥰☺️😅❤️.”

S’adressant à sa sœur, elle a ajouté: « Je souhaite à ma sœur @samanthafaiers tout l’amour et la chance du monde pour ta prochaine aventure 💫🥰❤️. »

8 Nelly a eu droit à une exposition spéciale avec une arche de ballon Crédit : Instagram

8 Billie a partagé des clichés lors de la journée spéciale de sa fille Crédit : Instagram

8 Il y avait plus de ballons et de signes d’anniversaire personnalisés Crédit : Instagram

8 Nelly a également reçu un bouquet spécial en forme de cheval Crédit : Instagram