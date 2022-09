À l’intérieur d’incroyables «cimetières» de navires de croisière où des navires à la retraite de 500 millions de livres sterling vont mourir – voici comment ils sont démolis

Des images INCROYABLES montrent comment les navires de croisière sont démolis lorsqu’ils arrivent en fin de vie.

Les navires géants de 500 millions de livres sterling sont emmenés dans des chantiers spécialisés, comme celui où se trouvent ces navires en Turquie, puis démantelés pièce par pièce.

Une ligne de navires en démolition au chantier d’Aliaga en Turquie Crédit : Getty

Il faut environ un an pour démolir un bateau de croisière Crédit : Getty

L’industrie des croisières a été durement touchée par Covid, obligeant de nombreux navires à être démolis Crédit : Getty

Malgré la valeur des navires, la pandémie de Covid a frappé l’industrie des croisières dans la mesure où il est plus économique pour eux d’être vendus à la ferraille.

Les navires ont fait leur triste dernier voyage vers la cour où ils ont navigué avant d’abord dans la terre, laissant la poupe toujours à flot.

Ensuite, une énorme équipe d’environ 2500 démolisseurs de navires se déplace pour commencer à démonter l’énorme navire.

Le processus est connu sous le nom de rupture et commence généralement à la proue, les travailleurs se frayant un chemin à travers le navire jusqu’à ce qu’ils atteignent la poupe.

Au début, l’équipement de navigation coûteux est retiré ainsi que tous les meubles, y compris les lits, les planchers et les pianos.

Emre Aras, responsable du chantier naval d’Aliaga, a déclaré que les navires de croisière présentent un défi unique par rapport aux autres navires qu’il démantèle.

“Je peux dire en toute sécurité que les navires de croisière sont le type de navire le plus difficile à démanteler car il y a des centaines de pièces à bord”, a-t-il déclaré.

Vient ensuite le démontage de tous les sols, murs, mains courantes et fenêtres avec beaucoup de scies et de chalumeaux nécessaires pour terminer le travail.

Des sections massives de la coque sont déplacées au-dessus de la tête avec des grues massives capables de soulever des objets de 2000 tonnes en une seule fois.

Du début à la fin, il faut environ un an pour démanteler un navire de croisière, soit environ le double du temps nécessaire pour démolir un cargo.

Toutes les pièces sont déplacées dans des piles séparées et les accessoires sont vendus à des endroits comme des restaurants et des hôtels, tandis que l’acier est fondu et utilisé dans l’industrie.

En plus d’Aliaga, d’autres cimetières de navires de croisière comprennent Alang, en Inde et Chittagong au Bangladesh.

Ces chantiers ne sont pas spécifiquement des navires de croisière et démantèlent des centaines de navires géants, y compris des cargos et des pétroliers.

Rejoignant les rangs des navires à démanteler, le Global Dream II doit être démoli avant même son voyage inaugural.

Le navire à 20 ponts peut transporter 9 000 passagers et devrait valoir 900 millions de livres sterling.

Les commodités à bord comprennent un parc aquatique extérieur et un cinéma chic.

La société de construction navale germano-hongkongaise MV Werften avait presque terminé la construction du navire lorsque la société a déposé son bilan au début de cette année.

Pour l’instant, aucun acheteur pour l’énorme navire n’a été trouvé – et il est maintenant sur le point d’être mis au rebut.