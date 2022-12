À l'intérieur des `` villes fantômes '' apocalyptiques de Chine où 65 millions de maisons étaient désertes alors que le Parti communiste fait face au chaos économique

La CHINE regorge de “villes fantômes” où les immeubles d’appartements sont abandonnés ou mis sous cocon avec quelque 65 millions de maisons vides.

Le paysage dystopique de gratte-ciel vides, de vastes parcs et de grands monuments est le produit de l’essor économique vertigineux de la Chine au cours des 30 dernières années.

Un homme marche le long d’une rue à Chenggong, province chinoise du Yunnan Crédit : Getty

Construction dans le nouveau district de Kangbashi de la ville d’Ordos, Mongolie intérieure, Chine Crédit : Getty

Vue d’un projet de construction d’appartements abandonnés près de Shanghai en 2010 Crédit : Getty

Bâtiments de la nouvelle ville de Jingjin dans le district de Baodi près de Pékin Crédit : Getty

Rues vacantes, magasins et immeubles résidentiels de la baie de Guomen Crédit : Getty

Aucune économie ne s’est jamais relevée de la poussière à un rythme aussi rapide – et aucun pays n’a jamais construit autant et aussi rapidement.

Mais l’effet secondaire a été des soi-disant villes fantômes dans tous les coins de la Chine – également connues sous le nom de métropoles qui n’ont pas encore vu le jour – et un marché immobilier en chute libre.

Certaines villes ne sont pas encore terminées, tandis que d’autres fonctionnent pleinement avec les cloches et les sifflets d’une ville animée – mais sans aucun résident.

Des dizaines de gratte-ciel continuent d’apparaître du jour au lendemain dans tous les coins du pays et des images effrayantes montrent les structures vacantes – et parfois à moitié finies – qui ont été abandonnées.

Des chiens solitaires errent dans des gratte-ciel vides alors que les nettoyeurs de rue balayent des routes désertes sans navetteurs ni circulation en vue.

Des rangées de lotissements post-apocalyptiques dominent les visiteurs, et des attractions impressionnantes et des centres commerciaux accumulent la poussière sans qu’aucun résident ou touriste n’entre.

Selon Insider, la Chine comptait environ 65 millions de logements vides en 2020, soit suffisamment de propriétés pour abriter la population française.

Mais de nombreux experts ne peuvent pas mettre le doigt sur le nombre de villes fantômes qui existent actuellement en Chine.

Construit sur une montagne de dettes, le boom de la construction a commencé à la fin des années 1990 lorsque d’immenses étendues de terres agricoles rurales ont été récupérées par les autorités locales pour être réaménagées.

Construire de vastes villes à partir de zéro était un moyen facile pour les politiciens de stimuler artificiellement la croissance économique pendant leur mandat – et d’obtenir une promotion confortable à Pékin.

Les appartements ont été rapidement achetés par des propriétaires qui n’avaient pas l’intention d’emménager, et les prix ont augmenté, ce qui a entraîné une énorme bulle immobilière et de vastes villes inhabitées.

Avec des réglementations strictes en matière d’investissement en place en Chine, les gens investissent leurs économies dans l’immobilier comme un moyen infaillible d’investir leur argent et de réaliser des bénéfices.

Ils achètent également les propriétés pour leurs futurs conjoints, enfants et petits-enfants, ou comme pot de retraite.

Cela signifie que presque toutes les propriétés des villes fantômes sont détenues – mais personne n’y vit, et certains propriétaires pourraient ne jamais y vivre.

Max Woodworth, un expert de l’urbanisation chinoise, a déclaré que les promoteurs et les acheteurs chinois avaient “une confiance énorme” dans le fait que la valeur de leur propriété augmenterait régulièrement – et que les prix ne s’effondreraient pas.

Il a déclaré à Sun Online : “Même les personnes qui ont acheté des maisons dans des villes dites fantômes, d’après mon expérience, expriment rarement des regrets.

“Ils en sont venus à croire que le temps est de leur côté et que ces villes se rempliront avec le temps et que la valeur des maisons augmentera régulièrement.”

Mais les prix de l’immobilier en Chine ont chuté au cours des 12 derniers mois alors qu’une crise immobilière qui s’aggrave balaie le pays.

Le professeur de l’Ohio State University a déclaré que mettre un terme à la construction de villes fantômes en Chine nécessiterait un “changement très substantiel de l’économie politique”.

“Sans débouchés plus productifs pour le capital, l’immobilier est et reste un investissement attractif, malgré ses nombreuses lacunes en termes de mise en place des bases de la croissance future”, a-t-il déclaré.

Le régime communiste connaît très bien depuis plus d’une décennie les risques qui s’accumulent dans son économie Roger Garside

“Les villes fantômes restent un vrai problème si l’on comprend le phénomène comme une surabondance de biens immobiliers.”

Et les gouvernements obtiennent des revenus de vente massifs en louant les terrains aux promoteurs.

“Cela reste une pierre angulaire des économies locales”, a déclaré Woodworth.

“Le système foncier en Chine incite fortement les gouvernements municipaux à promouvoir l’immobilier et le développement foncier comme moyen d’augmenter les revenus et de générer la croissance économique.”

L’écrivain Wade Shepard a noté pour la première fois les villes fantômes du pays au début des années 2000 après avoir fait un mauvais virage à une gare routière de Tianti, Zhejiang et trouvé des kilomètres de gratte-ciel vides.

L’une des villes fantômes les plus connues de Chine est Ordos – connue sous le nom de Kangbashi – en Mongolie intérieure.

La ville à l’architecture de classe mondiale et aux places publiques extravagantes devait éventuellement abriter un million de personnes – mais en 2016, seules 100 000 personnes y vivaient.

Des photos effrayantes montraient une mer de gratte-ciel dans les déserts arides avec à peine la moindre trace de vie humaine.

Kangbashi a finalement réussi à attirer plus de résidents après l’installation des meilleures écoles dans la ville, rapporte Nikkei.

Tianducheng est une autre ville chinoise qui semble avoir échoué de façon spectaculaire.

Situées à la périphérie de Hangzhou, les terres agricoles rurales ont été rezonées pour faire place à une version chinoise de la capitale française, Paris.

La construction a commencé en 2007 avec une réplique à l’échelle de la Tour Eiffel et une reconstitution de la fontaine du Jardin du Luxembourg.

Un homme s’accroupit sur le bord d’une route près d’un nouveau complexe d’appartements à la périphérie de Yulin, dans la province du Shaanxi Crédit : Getty

Les habitants pêchent au crabe avec des chantiers de construction inactifs à l’horizon à Caofeidian Crédit : Getty

La porte restante d’un chantier de construction de route à Caofeidian Crédit : Getty

Un immeuble commercial et de bureaux encore en construction à Caofeidian Crédit : Getty

Un théâtre abandonné à Tianducheng Crédit : Getty

Une rue vide dans le district de Kangbashi, ville d’Ordos, Mongolie Intérieure Crédit : Getty

Une femme et son enfant marchent sur une route nouvellement construite près du nouveau district de Kangbashi, dans la ville d’Ordos, en Mongolie intérieure Crédit : Getty

Mais très peu d’habitants se sont installés et la ville est déserte à part les excursionnistes des villes voisines qui veulent se faire une photo devant la Tour Eiffel.

À Chenggong, près de Kunming dans le sud-ouest de la Chine, il y a eu peu de signes de vie urbaine pendant de nombreuses années.

Jusqu’à récemment, la ville était composée d’avenues inutilement larges avec de la circulation, et de rangées et de rangées d’appartements de grande hauteur vides.

La ville fantôme a finalement pris vie après que le gouvernement a déplacé les campus universitaires et les bâtiments gouvernementaux dans la région.

Bien que certaines des villes fantômes de Chine aient repris vie grâce aux politiques gouvernementales, beaucoup sont encore vides.

Et les métropoles désertées surviennent alors qu’une nouvelle vague de chaos financier se propage à travers la Chine après la répression de Xi Jinping contre le secteur immobilier massivement endetté.

Des milliers de projets de construction se sont arrêtés brutalement au milieu des craintes que le boom immobilier du pays soit sur le point de s’effondrer – avec des dettes estimées à 86 milliards de livres sterling (117 milliards de dollars).

La frénésie de construction a laissé des parcs d’attractions et des attractions touristiques à moitié construits abandonnés pendant des années – et une réplique grandeur nature du Titanic d’un coût de 110 millions de livres sterling est restée rouillée pendant six ans.

S’adressant au Financial Times, Logan Wright, un partenaire basé à Hong Kong du cabinet de conseil Rhodium Group, a qualifié la situation de “crise financière au ralenti”.

Evergrande, le développeur le plus endetté de Chine, est au centre de la catastrophe avec un énorme passif de 300 milliards de dollars.

‘MONTAGNE DE DETTES’

Autrefois le promoteur immobilier le plus vendu en Chine, la société assiégée compte désormais des dizaines de projets résidentiels bloqués et environ 1,5 million de maisons inachevées qu’il doit fournir aux investisseurs.

Les travaux de construction au stade de football de Guangzhou Evergrande ont été interrompus en raison d’un manque d’argent – avec des images montrant des grues abandonnées et dormantes sur la structure à moitié construite.

Roger Garside, chercheur associé à la Henry Jackson Society, a déclaré à Sun Online que la Chine fait face à une “montagne de la dette”.

M. Garside a déclaré: “Le régime communiste connaît très bien depuis plus d’une décennie les risques qui se sont accumulés dans son économie.

“Il s’appuie excessivement sur la dette pour alimenter la croissance depuis 2008, une dépendance qui est illustrée de la manière la plus frappante par le secteur immobilier, jusqu’à ce qu’il ait maintenant une montagne de dettes d’une hauteur telle qu’aucune nation n’a jamais réussi à la réduire de manière significative sans inflation ou récession.

“Son retour sur investissement n’a cessé de baisser. De plus en plus de son activité économique n’a pas été rentable.”

Michael Pettis, professeur de finance à l’Université de Pékin, a déclaré que tout le monde en Chine, y compris les promoteurs, avait “fait le même pari” sur la hausse exponentielle des prix de l’immobilier.

Il a déclaré au Guardian: “Le problème est bien sûr que si les prix de l’immobilier arrêtent d’augmenter, parce que tout le monde a fait le même pari, le bilan de tout le monde commence à s’effondrer en même temps, et cela devient immédiatement un problème systémique.

“C’est ce qui s’est passé en Chine.”

PREMIER DOMINOS

Le Dr Marco Metzler de Deutsche Marktscreening Agentur a averti que l’effondrement de la société pourrait déclencher le krach du marché financier mondial.

Il a déclaré à l’Express : “C’est le premier domino de l’effondrement du marché. Ce sera encore pire que le krach financier de 2008.

“Le marché est plus grand que ce qu’étaient les États-Unis.”

Certaines autorités ont pris des mesures drastiques pour faire face au fléau des bâtiments abandonnés.

L’année dernière, 15 gratte-ciel de la ville de Kunming ont été dramatiquement démolis après être restés inachevés pendant sept ans, les gratte-ciel vides se transformant en un tas de poussière en seulement 45 secondes.

La construction du complexe – nommé Sunshine City II – a commencé en 2011, mais le promoteur a rapidement manqué d’argent et la construction s’est complètement arrêtée en 2013, rapporte Vice News.

Une autre entreprise a acheté le projet – et sa dette de 3,6 millions de dollars – en 2020 et a demandé que les bâtiments soient rasés au bulldozer en raison de l’état médiocre des travaux de construction.

Selon les rapports, il s’agissait de la plus grande démolition en Chine à ce jour.

Reste à savoir si les autres villes fantômes de Chine seront un jour peuplées ou si elles symboliseront la croissance économique fulgurante de la nation au cours des 30 dernières années.