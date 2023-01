À l’intérieur des vacances somptueuses de la star de Love Island, Danica Taylor, à l’île Maurice avec sa mère sosie

Danica Taylor, de LOVE Island, a partagé un aperçu de ses vacances luxueuses à l’île Maurice avec sa mère sosie.

La star de télé-réalité, 21 ans, est devenue célèbre dans les huit séries de l’émission de rencontres ITV2 l’été dernier.

Danica a séduit les fans en posant dans un bikini vert audacieux alors que la mer pouvait être vue derrière elle

Danica est en vacances avec sa mère sosie

Elle était arrivée en retard au programme car elle est arrivée dans la villa le jour 12.

Et alors que la nouvelle série de Love Island est diffusée, Danica s’est envolée pour l’île Maurice.

Elle a partagé des clichés de sa somptueuse pause avec ses fans sur Instagram alors qu’elle prenait son petit-déjeuner à l’extérieur dans un complexe.

La star a révélé qu’elle était en vacances avec sa mère alors qu’elle partageait une photo d’elle alors qu’ils savouraient un repas ensemble.

Elle montre une ressemblance frappante avec sa fille, laissant les fans s’évanouir.

Danica a récemment révélé qu’elle n’avait eu qu’une heure pour se préparer à son arrivée surprise à Love Island l’année dernière.

La danseuse n’a pas eu beaucoup de temps pour se préparer car elle n’a reçu qu’un avertissement de 60 minutes avant de rejoindre le reste des Islanders.

Danica a dit OK! Magazine : « C’était littéralement seulement une heure avant. Imaginez si j’avais dit non.

“Ils étaient comme” alors c’est ce que c’est, vous allez être dans une coquille et les Islanders vont courir vers le bas, puis vous allez vous retourner et dire “hé les garçons”, et puis vous êtes va se glisser, donner une petite danse sexy et ensuite tu vas aller voir tous les garçons et faire tout ça.

Rappelant le moment exact, Danica a ajouté: “J’ai commencé à être nerveux quand je les ai entendus tous courir parce qu’imaginez, je suis dans cette coquille et j’ai des producteurs qui vont ‘showtime’ et tout ce que je peux entendre, c’est qu’ils vont ‘woohoo’ ”.

La star, qui est une danseuse professionnelle, a fait sa première apparition dans l’émission ITV2 dans une coquille.

Les insulaires ont perdu leurs mots lorsque l’accessoire s’est retourné et qu’ils ont vu Danica assise dedans.

