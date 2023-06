À l’intérieur des vacances «magiques» de Bethan Kershaw à Ibiza alors qu’elle se déshabille en bikini après avoir été félicitée pour son «vrai corps»

BETHAN Kershaw a été félicitée pour son superbe poste de bikini pendant ses vacances à Ibiza.

La beauté de Geordie Shore, 28 ans, portait un deux pièces à fleurs bleu et blanc tout en prenant un bain de soleil sur la plage de sable.

Instagram/@bethan_kershaw

Bethan a montré ses courbes incroyables dans les clichés non édités et a été immédiatement applaudie par les fans pour avoir partagé un message positif pour le corps.

L’un d’eux a posté : « Irréel. Vous avez l’air si à l’aise dans votre peau et vous devriez l’être, vous êtes une source d’inspiration pour beaucoup et très aimée par beaucoup. Continuez à être vous, continuez à être belle et continuez à être une femme forte.

Un autre a commenté: «Votre âme authentique et votre croissance brillent cependant. Vous avez l’air incroyable, naturelle et êtes une icône pour aider les femmes à s’accepter telles qu’elles sont.

Un troisième a ajouté : « J’adore vos photos naturelles, continuez à partager. Vous avez une influence positive sur les autres jeunes femmes. Continuez à vous faire.

Bethan a partagé une rafale de clichés de son escapade « magique ».

La beauté de Newcastle s’est bien amusée, passant des soirées à la plage aux pique-niques et aux journées au bord de la piscine.

Sur une photo, Bethan rayonnait dans un haut court et un sarong transparents à imprimé zèbre à l’hôtel.

La star de télé-réalité a récemment impressionné les fans alors qu’elle se déshabillait en lingerie rose.

Bethan a fumé dans une série de clichés sexy et a dit aux fans qu’elle embrassait son «ère de fille douce».

Elle a été félicitée pour avoir montré son « vrai corps ».

L’un d’eux a écrit : « Ouvrir le chemin pour que nos jeunes filles connaissent la vraie confiance et la vraie beauté ! »

Un autre a posté: « Oui au vrai côté d’Instagram », tandis qu’un troisième a dit: « L’ère des filles douces vous va bien. »

Le superbe message de Bethan vient après que The Sun ait révélé que la beauté brune avait quitté le programme MTV après s’être « éloignée » du casting.

Après être apparue sur nos écrans pendant quatre séries, la star a décidé de ne pas rejoindre le reste du casting avec le tournage.

Bethan est apparue dans la série de retrouvailles l’année dernière, mais s’est de nouveau disputée avec la co-star Chloe Ferry vers Noël après qu’ils se soient réconciliés lors de la réunion.

Un initié de l’émission a révélé: «Bethan a pris la décision de ne pas revenir en arrière pour une autre série de Geordie Shore.

« Elle n’a pas été renvoyée, c’était son propre choix – elle avait juste l’impression de s’être éloignée de la plupart des acteurs et de ne plus avoir sa place dans le groupe.

« La série ne lui convient tout simplement pas à ce moment de sa vie et elle attend avec impatience le prochain chapitre. »

Bethan et Chloé se sont disputées après le décès du père de Chloé en 2021, Chloé ayant l’impression que Bethan n’était pas là pour elle.

Dans la série de retrouvailles diffusée l’année dernière, le couple a semblé mettre ses différences de côté.

En décembre, Bethan a insisté sur le fait que le couple était « toujours ami » lors d’une conversation avec The Sun, mais que la confiance entre eux devait être reconstruite.

