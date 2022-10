À l’intérieur des vacances incroyables de Strictly’s Brendan Cole en Espagne avec un festival, une cuisine incroyable et une vue imprenable

La star de STRICTLY, Brendan Cole, a passé les vacances les plus incroyables en Espagne avec sa femme Zoe.

La paire a tenu les fans au courant de ce qu’ils ont fait à Majorque sur Instagram.

Instagram

Le couple s’est marié en 2010[/caption]

Brendan, 46 ans, et Zoe, 37 ans, possèdent leur propre maison de vacances sur l’île espagnole et adorent rendre visite à leurs enfants Aurelia et Dante.

Ils sont récemment retournés dans leur étourdissement payé pour un peu de soleil.

Cette semaine, ils ont assisté à un festival de musique amusant et ont également dégusté des plats savoureux.

La mannequin Zoe a partagé une vidéo d’elle-même en train de cuisiner des saucisses dans une poêle et a déclaré aux fans : “J’adore cuisiner à l’espagnole !”

Plus tard, elle a profité d’une promenade sur la plage.

Zoe a également partagé une photo de son sac de plage en prenant un bain de soleil.

“Majorque hors saison”, a-t-elle écrit avec un emoji main OK.

Le couple, qui s'est marié en 2010, a également mangé un morceau à Ses Coves plus tôt cette semaine.





En avril, Brendan a partagé une vidéo de sa femme rarement vue dans un hommage romantique à son anniversaire.

L’ancienne star de Strictly s’est rendue sur Instagram pour partager un clip de Zoe profitant de sa journée spéciale pendant ses vacances à Palma.

Brendan est devenu célèbre en 2003 lorsqu’il a rejoint le casting en tant que danseur professionnel sur Strictly Come Dancing.

Après 15 ans dans l’émission de la BBC, il a décidé qu’il était temps de passer à autre chose.

Le couple a accueilli leur premier enfant Aurelia dans le monde deux ans plus tard.

Puis en 2018, Zoé a donné naissance à leur fils Danté.

Instagram/@thezoec0le

Zoe a partagé un superbe selfie relaxant au soleil[/caption]

Instagram/@thezoec0le

Le mannequin a partagé un aperçu de la plage sur sa Story[/caption]

Instagram/@thezoec0le

Elle a préparé une tempête pendant les vacances[/caption]

Instagram/@thezoec0le

La star s’est assurée de profiter de la plage tranquille[/caption]