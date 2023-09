À l’intérieur des vacances entre filles de Nina Warhurst de BBC Breakfast avec une violente tempête de « gueule de bois de niveau 10 »

Nina Warhurst de BBC Breakfast s’est envolée pour un voyage amusant entre filles – et elle a donné aux fans un aperçu des vacances – avec une « gueule de bois de niveau 10 », une violente tempête et bébé Nancy « pourrie gâtée ».

Les fans ont pu suivre toute l’action alors que la journaliste est partie en vacances bien méritées avec ses copains.

Instagram

Nina est partie pour un voyage amusant entre filles[/caption] Instagram

Nina a partagé des extraits de ses vacances amusantes avec ses copains[/caption]

Sur Instagram, Nina a écrit : « J’ai rencontré ces filles il y a 31 ans (!) Première semaine de lycée au couvent en collants crème et blazers inflammables. Ce week-end, ils ont invité une nouvelle petite sœur dans l’Ordre.

« Quel plaisir nous avons eu. Se souvenant d’avoir harcelé des nonnes et répandu des rumeurs sur des chaussures avalées, chantant Brandy & Monica & the Stone Roses, regardant Ants soulever des trucs sur YouTube (« les fourmis sont bien folles »), pleurant en riant à cause d’une injustice lors d’un match de hockey interformal de 1995, récitant le numéro de téléphone fixe de un garçon que nous aimions tous en 1994, discutant des déclarations d’impôts…. et un nouveau jeu présenté par @catpatfox « Je parie que nous n’assisterons pas aux funérailles de chacun. Joyeux. »

« Nous avons survécu à une violente tempête, ce qui nous a empêché de manger notre paella. Et *l’un de nous* a survécu à une gueule de bois de niveau 10. Le bébé a été pourri gâté de câlins et ma foi dans le plaisir facile post-Covid a été restaurée… et mon comité d’accueil en rentrant à la maison a fait exploser mon cœur. Un voyage au top.

«Bienvenue à la fraternité Nance. C’est un tour. Le meilleur (Oooo merci aussi à celui qui a recommandé Santa Pola, Alicante ici. Je suis vraiment désolé de ne pas trouver le message… mais c’était parfait, surtout car nous volions tous de villes différentes) xxx.”

Nina a posté des vidéos amusantes d’elle en train de rire avec ses amis après quelques verres, ainsi que des moments réconfortants avec sa fille Nancy.

Il y avait même une adorable vidéo de ses deux fils, Digby et Michael, qui se présentaient à l’aéroport avec leur père pour surprendre Nina après son voyage.

Cela vient après que Nina a partagé un message touchant sur sa sœur sosie alors qu’elle décrochait une nouvelle émission.

La journaliste s’est rendue sur Instagram pour rendre un hommage émouvant à son frère.

Nina, 42 ans, a partagé une série de jolies photos, dont une photo de famille où elle était entourée de sa famille et de son père, Chris, qui a reçu un diagnostic de démence.

Les sœurs de Nina et leur progéniture étaient sur la photo de groupe, tandis que Chris tient la petite Nancy dans ses bras.

Une autre photo montre la sœur du présentateur de BBC Breakfast, embrassant son père et elle ressemble presque à Nina.

Instagram

Elle a même partagé de doux moments avec bébé Nancy[/caption]