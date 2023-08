À l’intérieur des vacances en famille de Molly Marsh en Amérique alors qu’elle passe du temps loin de Zach après Love Island

MOLLY Marsh et son nouvel homme passent du temps séparés pendant qu’elle vit en Amérique avec sa famille.

Le couple Love Island, qui s’est classé quatrième de la série estivale de l’émission ITV2 de cette année, est inséparable depuis la fin du programme plus tôt ce mois-ci.

Instagram

Molly Marsh vit sa meilleure vie à Los Angeles[/caption] Instagram

Molly avait l’air cool devant Universal Studios[/caption]

Molly, 21 ans, et Zach, 25 ans, s’amusent ensemble depuis Love Island, apparaissant dans des émissions de radio, faisant des tournages de magazines et filmant des vidéos TikTok.

Le couple s’est également récemment envolé pour New York pour un week-end aux côtés de la sœur cadette de Molly pour regarder les Jonas Brothers en direct.

Mais l’artiste de théâtre s’est rendue sur Instagram plus tôt cette semaine pour expliquer qu’ils passaient du temps séparément – ​​et qu’elle se rendait à Los Angeles avec sa mère, son père et sa sœur.

Molly a partagé ce qu’ils ont fait sur les réseaux sociaux.

La famille a visité un certain nombre de sites touristiques, notamment le Hollywood Walk of Fame et Universal Studios.

Cela vient après que Molly ait balayé l’ancienne co-star Kady McDermott, 27 ans.

Les filles ont été prises dans une querelle depuis qu’elles se sont affrontées à propos de Zach.

Maintenant, Molly a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas l’intention de se réconcilier avec Kady et a expliqué ce que c’était que de vivre avec son rival amoureux.

Elle a déclaré: «Je pense que ce serait une amitié un peu gênante. Je préfère pas.

« Je l’ai déjà expliqué comme si vous aviez un ex chez vous tous les jours. C’était le sentiment que j’avais, et c’était juste un sentiment auquel je préférerais ne pas avoir à penser.

Lors de l’entretien avec OK! Magazine, Zach a ajouté: « Il n’y a pas de mauvais sang de mon côté. J’ai assez grandi pour savoir que tout le monde dans ta vie n’est pas censé être un ami.

« Je ne vois pas vraiment cela s’épanouir de si tôt, mais être civil ? 100 %. »

Cela vient après que la paire se soit affrontée lorsque Kady a volé Zach à Molly.

Elle est entrée comme une bombe et a décidé de s’associer avec le basketteur – ce qui signifie que Molly a été instantanément larguée de la villa.

Mais quelques jours plus tard, elle a fait un retour épique lors de Casa Amor.

Molly et Zach vont bien depuis.

Instagram

Molly était tout sourire sur le Hollywood Walk of Fame[/caption] Instagram

La star fait un vlogging de son voyage[/caption]