À l’intérieur des vacances déchirantes de Chloe Burrows au Maroc avec Millie

La star de LOVE Island, Chloe Burrows, profite de vacances ensoleillées au Maroc après sa séparation choquante de son petit ami Toby Aromolaran.

La jeune femme de 27 ans, qui a rencontré le footballeur Toby lors de l’émission de rencontres ITV2 l’année dernière, s’est envolée pour Marrakech la semaine dernière aux côtés de l’ancienne co-star Millie Court pour l’aider à surmonter la rupture.

Millie aide sa copine Chloé à se remettre de sa rupture au Maroc

Chloé et Toby se sont séparés

Laissant ses problèmes relationnels derrière elle, Chloé avait l’air heureuse en dînant dans un restaurant chic lors d’une soirée.

Chloé avait l’air élégante dans une robe rose à fleurs sans bretelles alors qu’elle posait depuis une cage à oiseaux géante.

La beauté d’Essex Millie n’a pas tardé à complimenter son amie en écrivant: “La MEILLEURE photo.”

Millie – qui s’est séparée de Liam Reardon en juillet – a également passé des vacances dans le même complexe et a récemment partagé une rafale de superbes clichés en bikini.

Une source a confié au Sun : « Chloé et Toby ont décidé de se séparer.

«Ils se sont séparés et il n’y a pas de rancune majeure.

“Toby est actuellement chez un ami pendant qu’ils réfléchissent à ce qu’il faut faire.”

Au cours du week-end, Chloé a dit à ses abonnés: “Vous savez, j’ai baisé pendant une semaine au Maroc avec Millie … yo tout ce que j’avais à dire, c’est que je voulais y aller et elle a tout fait. Millie Court mérite le putain de monde.

Chloé a également fait allusion à la scission le week-end dernier lorsqu’elle a plaisanté sur son mariage avec Amber Gill sur les réseaux sociaux.





Le couple a d’abord suscité des craintes parmi leurs fans plus tôt cette année lorsqu’ils ont passé des semaines sans être photographiés ensemble.

Le Sun a raconté comment le couple avait tenu des pourparlers de crise en avril après que leurs horaires de travail chargés les aient séparés.

Plus tard, ils ont célébré un an ensemble et Chloé a même révélé que Toby lui avait proposé – mais elle a dit non.

Dans une vidéo récente, Chloé a déclaré: “Il m’a en fait demandé et j’ai dit non.”

Toby a ensuite expliqué: “Vous savez pourquoi elle a dit cela, parce que j’ai dit aux journaux que si quelqu’un allait se marier et que quelqu’un allait proposer, alors Chloé se mettait à genoux.”

Peu impressionnée par l’idée de poser la question elle-même, Chloé a déclaré: “Je ne ferai jamais ça, alors tu devras le faire.”

Chloé et Toby sont arrivés à la deuxième place de l’émission de rencontres ITV2 au cours de la septième série derrière les gagnants Millie Court et Liam Reardon.

Le couple a emménagé ensemble seulement trois mois après leur passage dans l’émission de téléréalité.

Chloé et Toby sont arrivés à la deuxième place de l'émission de rencontres ITV2