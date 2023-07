À l’intérieur des vacances de Vicky Pattison à 1 200 £ par nuit en Jamaïque avec son fiancé Ercan alors qu’elle étourdit en maillot de bain

VICKY Pattison a stupéfié les fans dans une série de superbes looks de maillots de bain, lors de vacances avec son fiancé en Jamaïque.

La favorite de Geordie Shore, âgée de 35 ans, s’est lancée dans un magnifique voyage avec son beau Ercan, séjournant à l’hôtel Sandals Montego Bay à 1 200 £ la nuit.

Vicky Pattison avait l'air incroyable alors qu'elle posait en imprimé léopard

La star a partagé des mises à jour de ses vacances en Jamaïque

Vicky s'est envolée pour un voyage de 1 200 £ par nuit avec son fiancé Ercan

Et elle a également emmené ses fans avec elle, documentant des parties de l’escapade sur les réseaux sociaux.

La star perchée sur une balançoire tout en trempant ses orteils dans les eaux cristallines lors d’une récente instantanéépatant dans un bikini rouge.

Vicky a été félicitée pour sa beauté naturelle dans le cliché non filtré.

Elle l’a légendé: « Déjà 2 cocktails profonds, (il n’est que 11h ici) sur le point d’aller chercher du poulet jerk et @ercan_ram et j’ai en fait eu une conversation plutôt que de simplement se demander si nous avons vidé le lave-vaisselle ou marché le chiens… »

Un fan a fait remarquer sous la photo: « J’adore que cette photo soit si naturelle. »

Dans une autre mise à jour, la star de télé-réalité a enfilé un maillot de bain à imprimé léopard et a posé avec l’eau turquoise en toile de fond.

« Island Gyal… (ouais, je sais que je suis une grince des dents », a-t-elle écrit, tout en partageant une série de clichés de son voyage.

D’autres photos comprenaient un bateau garé dans la mer, Ercan à l’air pimpant dans une chemise en flanelle et des lunettes de soleil, et l’heureux couple profitant d’un moment romantique alors qu’ils se blottissaient l’un contre l’autre.

Vicky a également partagé des photos du paysage incroyable, des cabanes éclatantes de couleurs à un magnifique restaurant au bord de l’eau.

Elle a écrit : « Cet endroit est plus que magnifique… et nous passons un si bon moment de détente ! Nous avons réservé des visites dans suivant semaine, mais pour l’instant, je suis très heureux de manger, de boire et de traîner autour de Montego Bay.

Le couple s’est assuré de savourer de délicieux plats pendant son absence – d’une pizza de grande taille aux nachos imposants du service d’étage.

Vicky a également donné aux fans un aperçu du voyage sur son Instagram « Vicky’s Vacays » – une page dédiée à son amour des vacances.

Elle a posté une photo avec Ercan et a écrit: « J’adore faire la vie avec toi. »

La paire avait l'air plus aimée que jamais

Vicky a partagé un regard sur le paysage magnifique

La star a posté une photo de cabines de plage colorées sur sa page Instagram de voyage

Ils sont partis pour un beau dîner

Le favori de la réalité a revêtu des looks époustouflants