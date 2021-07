À l’intérieur des vacances de la star de Teen Mom Lauren Comeau dans le Maine avec son fils Eli après que l’ex Javi Marroquin a déposé une ordonnance d’interdiction

TEEN Mom Lauren Comeau a montré ses vacances amusantes dans le Maine avec son fils Eli après que son ex Javi Marroquin a déposé une ordonnance restrictive contre elle.

La femme de 29 ans a jailli que son « cœur est tellement plein » d’être à la maison avec sa famille dans l’état du Nord-Est et a documenté l’aventure pour ses fans.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Ados Mom.

Instagram / @lauren3elizabeth

Lauren Comeau a montré ses vacances amusantes dans le Maine avec son fils, Eli, 2 ans[/caption]

Instagram / @lauren3elizabeth

La star de MTV est devenue émue alors qu’elle passait du temps avec sa famille dans son pays d’origine[/caption]

Instagram / @lauren3elizabeth

La fière maman a montré de jolis clichés de son fils jouant sur la plage dans le Maine[/caption]

Instagram / @lauren3elizabeth

Lauren a semblé s’amuser avec les membres de sa famille dans le Maine[/caption]

Le samedi, Lauren a partagé une photo de groupe entouré de ses proches au Maine Réserve naturelle.

Elle a bercé un tout petit short en jean noir associé à un t-shirt « Mama Bear » alors qu’Eli, deux ans, était accrochée à son dos.

La famille – qui semblait inclure ses parents, ses frères et sœurs et d’autres – a fièrement posé devant une grande pancarte.

« Amenez nos animaux au parc animalier et laissez-les errer librement », a-t-elle dit à propos de la barbe, des singes, des tigres, des aigles et plus encore.

La fière maman a poursuivi: «Mon cœur est tellement plein d’être à la maison avec tout mon gang.

« Cela n’arrive qu’une fois par an, alors je m’accroche à ce souvenir photo pour toujours. »

Elle a également donné un aperçu d’une journée de plaisir au soleil au bord d’une rivière locale alors qu’elle posait dans un maillot de bain noir à fleurs.

Lauren a fait un grand sourire alors que son bambin riait derrière elle dans son adorable maillot de bain.

L’ÉVÉNEMENT DU MAINE

La personnalité de la télévision a également partagé une jolie photo de son fils à la plage en short bleu avec des crabes imprimés dessus, associé à un débardeur assorti.

Il se tenait pieds nus sur le parking, prêt à creuser alors qu’il tenait une pelle pâle.

« Une autre journée de rêve dans le Maine dans les livres », a-t-elle légendé l’histoire Instagram d’Eli.

Les images heureuses arrivent quelques jours seulement après que Lauren a partagé une photo d’elle en train de pleurer alors qu’elle se plaignait qu’elle « prenait le Maine pour acquis » en grandissant dans l’État.

Lauren a écrit un long message sur le fait de devenir « étrangement émotive » lorsqu’elle est rentrée chez elle.

La star de télé-réalité a déclaré: « En écoutant cette chanson alors qu’Eli et moi venions de la colline dans ma douce ville natale, la route pue mais ces voyages ne vieillissent jamais.

« J’ai hâte de revenir ici chaque été avec E et de tout revivre. »

De retour en juin, L’ex de Lauren Javi a déposé un ordonnance restrictive contre son ex-fiancée.

Javi a accusé Lauren de l’avoir frappé « devant leur » fils de 2 ans.

BATAILLE DES EXES

Dans le rapport, Javi a déclaré : « L’intimée m’a agressée devant nos enfants, je crains qu’elle ne vienne chez moi et m’agresse à nouveau et/ou essaie de prendre notre fils.

« Elle m’a agressé à plusieurs reprises et en raison de ma carrière, je veux protéger mon travail et mes enfants. »

Javi a poursuivi: « La dispute verbale, elle a fermé le poing, m’a donné plusieurs coups de poing. Elle a arraché ma chaîne en or de mon cou. Notre fils de 2 ans était présent et a été témoin.

Une ordonnance temporaire de protection contre les abus a été accordée car le tribunal a estimé que «l’intimé a commis un acte de violence domestique contre le requérant et conclut en outre qu’il existe un danger immédiat et présent d’actes de violence supplémentaires».

Lauren a reçu l’ordre du tribunal de rester à 100 pieds de son bébé papa, de sa résidence et de son lieu de travail, et n’a été autorisée à le contacter que par SMS ou par e-mail concernant Eli.





Puis, le 22 juin, Javi a déposé une demande de rejet volontaire de la pétition, affirmant qu’il ne se sentait plus « menacé par la mère de mon fils. Je crois que nous pouvons gérer toute altercation qui survient.

Javi partage actuellement la garde à 50/50 de leur tout-petit avec Lauren.

Le couple a fini après l’ex-femme de Javi Kailyn Lowry, 29 ans, a affirmé lors d’un épisode de Teen Mom 2 qu’en 2020 il a essayé d’avoir des relations sexuelles avec elle.

Médias sociaux – Se référer à la source

Javi a déposé une injonction contre Lauren mais l’a abandonnée le mois dernier[/caption]

MTV

Javi et Lauren se sont finalement séparés après que son ex Kailyn a affirmé qu’il « avait essayé d’avoir des relations sexuelles avec elle »[/caption]

Instagram

Javi et Kailyn Lowry se sont mariés de 2012 à 2017 et partagent leur fils Lincoln ensemble[/caption]