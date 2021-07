À l’intérieur des vacances de la star de Teen Mom Lauren Comeau dans le Maine avec son fils Eli, 2 ans, après que l’ex Javi Marroquin a déposé une ordonnance d’interdiction

La star de TEEN Mom, Lauren Comeau, a montré ses vacances amusantes dans le Maine avec son fils Eli après que son ex Javi Marroquin a déposé une ordonnance restrictive contre elle.

La femme de 29 ans a jailli que son « cœur est tellement plein » d’être à la maison avec sa famille dans l’état du Nord-Est et a documenté l’aventure pour ses fans.

La star de Teen Mom Lauren Comeau a montré ses vacances amusantes dans le Maine avec son fils, Eli, deux ans[/caption]

La star de MTV est devenue émue alors qu’elle passait du temps avec sa famille dans son pays d’origine[/caption]

La fière maman a montré de jolis clichés de son fils jouant sur la plage dans le Maine[/caption]

Lauren semblait s’amuser avec les membres de sa famille dans le Maine[/caption]

Le samedi, Lauren a partagé une photo de groupe entouré de ses proches au Maine Réserve naturelle.

Elle a bercé un tout petit short en jean noir associé à un t-shirt « Mama Bear » alors qu’Eli, deux ans, était accrochée à son dos.

La famille – qui semblait inclure ses parents, ses frères et sœurs et d’autres – a fièrement posé devant une grande pancarte.

« Amenez nos animaux au parc animalier et laissez-les errer librement », a-t-elle dit à propos de la barbe, des singes, des tigres, des aigles et plus encore.

La fière maman a poursuivi: «Mon cœur est tellement plein d’être à la maison avec tout mon gang.

« Cela n’arrive qu’une fois par an, alors je m’accroche à ce souvenir photo pour toujours. »

Elle a également donné un aperçu d’une journée de plaisir au soleil au bord d’une rivière locale alors qu’elle posait dans un maillot de bain noir à fleurs.

Lauren a fait un grand sourire alors que son bambin riait derrière elle dans son adorable maillot de bain.

