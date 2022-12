À l’intérieur des vacances de la star de Strictly Tyler West à New York après avoir surpris sa mère pour Noël

La star de STRICTLY Come Dancing, Tyler West, s’est envolée pour des vacances glamour à New York avec sa mère.

La star de la télévision – qui a participé à la dernière série du concours de danse BBC One – a utilisé ses réseaux sociaux pour tenir ses fans au courant de son voyage.

Tyler, 26 ans, a pu être vu en train de poser pour des clichés autour de New York dans son dernier téléchargement sur les réseaux sociaux mercredi soir.

Le DJ de la radio a fait un large sourire alors qu’il se tenait à Times Square, alors qu’il disait à ses fans qu’il était un “touriste” dans la ville.

Pour rester décontracté, Tyler a enfilé un pantalon et des baskets beiges avec un sweat à capuche et une grande doudoune pour rester au chaud.

La star – qui a concouru avec Dianne Buswell sur Strictly – a ensuite publié d’autres clichés des vues qu’il a prises.

Parmi eux se trouvait la patinoire de Central Park, où il a posé pour une douce photo avec lui, qui s’est blotti à côté de lui.

Sa mère s’est enveloppée au chaud dans un grand manteau et un bonnet à pompons alors que le duo mère-fils montrait leur ressemblance dans un selfie.

Ailleurs, Tyler semblait avoir visité l’Empire State Building, avant de savourer de délicieux plats.

Tyler pouvait être vu en train de sourire à une pile de crêpes en un clin d’œil, tandis qu’un autre le voyait visiter le théâtre Apollo de la 125e rue

“Touristique”, Tyler a sous-titré le message à côté d’un emoji au cœur rouge, alors que ses amis et ses fans inondaient les commentaires.

“Bien joué, Tyler a créé des souvenirs avec ta mère que tu apprécieras pour toujours”, a écrit l’un d’eux, tandis qu’un autre a ajouté : “Toi et ta mère, vous êtes un duo emblématique !”

Cela vient après que Tyler a rompu son silence sur la dure fouille de Craig Revel Horwood à propos de ses hanches après avoir été exclu de la série.

Les fans de l’émission BBC One sont restés convaincus d’avoir repéré une « querelle » entre Tyler et Craig en raison de la remarque du mois dernier.

Tyler avait exécuté une salsa énergique avec sa partenaire professionnelle Dianne Buswell à Blackpool et avait l’impression qu’ils l’avaient “brisé”.

Craig, 57 ans, a ensuite fait un commentaire sournois sur les mouvements de Tyler tout en critiquant son compatriote célébrité Will Mellor.

Craig avait dit: “Il y avait tellement de contenu branché, je pense que tu dois aller dans les coulisses et enseigner une chose ou deux à Tyler à ce sujet.”

Lors d’une apparition dans l’émission dérivée de Strictly It Takes Two, Tyler a déclaré: “Je veux dire… je ne sais pas à quel point c’était nécessaire.”

Mais lissant toute dispute, il a soigneusement ajouté: «Vous savez quoi, tous les juges, ils font leurs commentaires et je suis tellement reconnaissant de pouvoir danser devant eux et d’avoir leurs commentaires chaque semaine et de travailler avec eux sur le Afficher.

«Ils sont tous absolument incroyables en eux-mêmes et cela en fait partie. Vous l’acceptez et vous grandissez avec et essayez de travailler plus dur.

