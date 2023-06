À l’intérieur des vacances de la star de Geordie Shore Gaz Beadle à Corfou avec une piscine incroyable

La star de GEORDIE Shore, Gaz Beadle, a passé des vacances de luxe en famille à Corfou.

La personnalité de la télévision, 35 ans, a profité de vacances ensoleillées dans un superbe complexe, qui dispose d’une immense piscine extérieure et d’une vue imprenable sur la mer.

Gaz et sa femme Emma McVey ont également offert à leur fils Chester, cinq ans et à leur fille Primrose, trois ans, des cours de maquillage et de tennis de table.

La famille s’est beaucoup amusée à faire du tourisme et à se baigner dans la piscine.

Gaz a partagé une vidéo de la famille dans l’avion et a écrit : « 5 heures du matin, réveil par une très très longue journée, mais étonnamment, les enfants étaient incroyables… très fatigués tôt le soir. Premier jour terminé.

Les vacances sont bien nécessaires après qu’Emma, ​​30 ans, ait vécu un moment terrifiant où elle craignait de ne pas se réveiller après avoir subi une opération vitale.

Emma a subi une opération à cœur ouvert plus tôt cette année pour réparer trois trous dans son cœur et a partagé le moment déchirant où elle a dit au revoir à son mari et à ses enfants avant l’opération.

S’adressant au Sun, Emma a expliqué: « Ils sont venus à l’hôpital pour me déposer et Gary a dû partir avec les enfants qui pleuraient après que nous nous soyons dit au revoir.

« C’était la partie la plus difficile. Je devais me préparer mentalement pour que ce soit mon dernier au revoir.

«Je savais qu’en chirurgie, je serais connecté à une machine cardiaque qui me maintiendrait en vie pendant que mon cœur était arrêté, et je n’arrêtais pas de penser:« Ils ne pourront pas redémarrer mon cœur ».

« Je me suis dit : ‘Je vais m’endormir et je ne reviendrai pas’. »

Après l’opération exténuante, Emma – qui a épousé la star de Geordie Shore Gaz en 2021 – a souffert d’une douleur horrible et a admis qu’elle hésitait à prendre des médicaments.

Le mannequin et influenceur s’est déjà rendu sur Instagram pour remercier le personnel médical qui a effectué l’opération.

Elle a écrit: «Je suis arrivée ce mois-ci avec un cœur en bonne santé, je ne pourrai jamais remercier mon chirurgien, mes médecins, mes infirmières et toutes les autres personnes impliquées. J’ai fait réparer 2 petits trous, 1 gros trou et ma valve triscupide.

« Ils m’ont donné une nouvelle vie à vivre avec mes bébés et n’obtiennent vraiment pas le crédit qu’ils méritent. »

