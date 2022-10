À l’intérieur des urgences à un point de rupture, le personnel prodigue des soins tout en jonglant avec les pénuries et les fermetures

Il est 6 h 30 et une section du service des urgences de l’hôpital général de Kingston ferme ses portes pour la journée. Les lumières sont éteintes pour que les patients puissent dormir, mais un par un, on les réveille et on leur dit qu’ils vont être déplacés.

“Très probablement, plusieurs finiront dans le couloir au moment où nous aurons terminé … Ce n’est pas très agréable”, a déclaré Monica Griffin, infirmière responsable à l’hôpital de l’Ontario, qui est un centre de traumatologie pour environ 500 000 personnes dans le Région.

La raison? Il n’y a pas assez de personnel pour garder la section C – réservée aux patients les moins malades – ouverte pour le quart de jour. Il manque deux infirmières, donc les patients doivent être déplacés ailleurs dans le département.

“C’est comme ça tout le temps – ou pire”, a déclaré Griffin.

Les pénuries de personnel continues et généralisées dans les soins de santé signifient que même un grand hôpital urbain comme Kingston est touché. De nombreux médecins et infirmières à travers le Canada appellent à l’aide depuis des mois, alors que la pandémie de COVID-19 a dépassé les ressources qui, selon eux, étaient déjà épuisées – entraînant une vague sans précédent de pénuries de personnel qui, selon eux, atteint un point de rupture.

Selon Santé Ontario, 18 hôpitaux de la province ont connu des interruptions de service aux urgences depuis la fin juin, le plus souvent pour un quart de nuit, en raison d’une pénurie d’infirmières.

Environ 46 000 employés hospitaliers supplémentaires doivent être embauchés en Ontario simplement pour faire face au roulement du personnel, aux postes vacants dans les hôpitaux, ainsi qu’à l’impact de la pandémie et aux besoins accrus d’une population croissante et vieillissante, selon le Conseil des syndicats d’hôpitaux de l’Ontario /SCFP.

Entre-temps, le temps d’attente moyen dans les services d’urgence de la province est maintenant de 20,7 heures pour les patients admis à l’hôpital.

Lorsque Le National visitée, Missy Calbury, 27 ans, avait déjà passé environ 20 heures dans un couloir de la section C et attendait d’être opérée de sa cheville cassée. Elle a dit qu’elle n’avait pas réalisé à quel point l’hôpital serait occupé, jusqu’à ce qu’elle entre et le voie par elle-même.

“Je ne peux pas vraiment dormir, les gens passent, toujours sur leur chemin… Je préférerais être dans une chambre, c’est sûr”, a-t-elle déclaré à CBC News. “Ils ont définitivement besoin de plus de monde.”

Hôpitaux de toutes tailles touchés par des problèmes de personnel

Le Centre des sciences de la santé de Kingston est le plus grand hôpital universitaire de soins de courte durée du sud-est de l’Ontario, composé de deux hôpitaux (dont Kingston General), d’un centre de cancérologie et de deux instituts de recherche.

Le Dr David Messenger, chef du service de médecine d’urgence du KHSC, note que malgré la taille de l’hôpital, il n’est en aucun cas à l’abri des problèmes de dotation auxquels sont confrontés les hôpitaux de la province et du Canada.

“Une infirmière fait parfois une différence dans notre capacité à opérer”, a déclaré Messenger.

Le Dr David Messenger, chef du service de médecine d’urgence du Kingston Health Science Centre, est photographié le mois dernier au service des urgences. Il note qu’il y a des arriérés de patients dans tout le système de santé qui culminent tous à la salle d’urgence de l’hôpital. (Yanjun Li/CBC)

Les hôpitaux ruraux, où les marges de dotation sont souvent plus minces, peuvent être encore plus durement touchés par ces pénuries.

À Chesley, en Ontario, une petite communauté du comté de Bruce, l’hôpital local a été contraint de fermer indéfiniment son service d’urgence de trois pièces pendant la nuit, de 17 h à 7 h, en raison d’une pénurie de personnel infirmier. Parfois, le service des urgences est également fermé pendant la journée.

Lorsque l’hôpital ferme pendant la nuit, tous les patients déjà à l’intérieur qui ont besoin de soins d’urgence seront vus. Mais comme l’a dit la Dre Jacquie Wong, urgentologue et médecin de famille, Le Nationalà partir de 17h, malheureusement, “toute personne qui vient aux urgences pour des soins ne l’aura pas”.

L’hôpital fournit une liste des services d’urgence les plus proches de Chesley pour les résidents. Le plus proche est à Hanovre, à 19 kilomètres.

“Si c’est urgent, nous appelons une ambulance pour eux”, a déclaré Wong.

Mais elle dit que le besoin d’avoir accès à des soins d’urgence 24 heures sur 24 est particulièrement important dans une petite communauté comme celle-ci, car il est impossible pour les résidents de planifier les urgences.

La Dre Jacquie Wong, urgentologue et médecin de famille, montre à Adrienne Arsenault le panneau de fermeture nocturne de la salle d’urgence à Chesley, en Ontario, en août. (Radio-Canada)

“Nous sommes une grande communauté agricole, donc il y a beaucoup de machines impliquées, donc vous pouvez avoir de gros accidents. De plus, vous savez … des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux ou des problèmes respiratoires”, a-t-elle déclaré. “Si vous ne pouvez pas respirer et que vous devez voyager encore une demi-heure, c’est terrible.”

Même si les infirmières locales ont effectué de nombreux quarts de travail supplémentaires depuis le début de la pandémie, au fil du temps, “cela fait des ravages”, a déclaré Wong, et ensuite elles “n’ont tout simplement pas la capacité de pouvoir remplacer ces personnes. “

Au milieu des pressions, dit Wong, “nous nous soucions, nous voulons fournir des soins et nous faisons de notre mieux”.

REGARDER | À Chesley, en Ontario, les urgences ont du mal à rester ouvertes : Les urgences rurales ont du mal à rester ouvertes 24h / 24 et 7j / 7 et le personnel qui ne cesse de s’en soucier La pression extrême sur le personnel des hôpitaux canadiens a forcé certains à fermer temporairement leurs salles d’urgence. Le National a passé une journée avec le personnel de l’hôpital de Chelsey, en Ontario, jusqu’au moment où ils ont dû fermer les urgences du jour au lendemain en raison d’un manque de personnel.

“Nous savions que cela allait arriver”

Messenger dit qu’il y a des arriérés de patients dans tout le système de santé qui culminent tous à la salle d’urgence de l’hôpital.

“Il n’y a littéralement nulle part où amener (les patients) parce que tous les lits à l’étage sont pleins, et beaucoup de lits à l’étage sont pleins parce que les gens doivent aller ailleurs pour des soins dans la communauté qui n’a pas d’espace disponible. Alors tout le monde attend , et il y a cette sorte de série progressive d’obstacles à un déplacement efficace et efficient dans le système.”

La situation actuelle, dit-il, se prépare depuis longtemps.

“Nous savions que cela allait arriver … des médecins et des infirmières d’urgence et des organisations à travers le Canada ont averti que cela allait arriver”, a-t-il déclaré.

“Le système n’a pas reçu les ressources dont il a besoin sur une longue période”

Messenger souligne le fait que les patients vieillissent, ce qui signifie qu’ils ont des besoins médicaux plus complexes et que les gens deviennent de plus en plus malades. Beaucoup pourraient être sans médecin de famille. Et, note-t-il, le mélange de ce qu’ils voient dans le service des urgences est en train de changer – y compris les besoins en santé mentale et une augmentation du nombre de patients souffrant de troubles liés à l’utilisation de substances.

“Nous sommes vraiment devenus la porte des soins de santé pour tant de personnes qui ne peuvent y accéder d’aucune autre manière”, a déclaré Messenger.

Messenger parle avec Arsenault au service des urgences de Kingston. La situation actuelle des soins de santé, dit-il, est en gestation depuis longtemps. (Yanjun Li/CBC)

Tout un système sous tension

Le Dr David Pichora, président et chef de la direction du Kingston Health Sciences Centre, affirme que la combinaison d’un certain nombre de facteurs – y compris les pénuries de personnel, les besoins de soins non satisfaits dans la communauté et les soins différés en raison de la pandémie – signifie que l’ensemble du système est sous tension .

“Notre unité de soins intensifs est pleine à craquer depuis des mois et des mois et des mois”, a-t-il déclaré.

La responsable du programme des soins intensifs (unité de soins intensifs), Julia Fournier, explique que son personnel surchargé doit souvent rechercher des opportunités pour essayer de «doubler» les patients, ce qui correspond à un ratio d’une infirmière pour deux patients. Parfois, ils les “triplent”, ce qui, dit-elle, est sans précédent dans les soins intensifs, où le ratio serait généralement d’un patient pour une infirmière.

Au jour Le National visité l’unité, elle disposait d’environ la moitié du personnel dont elle avait besoin.

Hôpital général de Kingston vu d’un drone le 15 décembre 2021. L’unité de soins intensifs de l’hôpital est « pleine à craquer depuis des mois et des mois et des mois », déclare le Dr David Pichora, président et chef de la direction du Kingston Health Sciences Centre. (Patrick Morell/CBC)

“Je sais que les infirmières prodiguent d’excellents soins, mais cela les étire”, a déclaré Fournier. Elle s’inquiète de voir son équipe en difficulté “à cause de la blessure morale et de la tension morale. Ils sont fatigués. Ils ont traversé beaucoup de choses avec la pandémie”.

En plus des fermetures occasionnelles et temporaires d’une section du service des urgences, le KHSC a également dû limiter le nombre de patients qu’il voit au centre de soins d’urgence de l’hôpital Hôtel-Dieu voisin pour s’assurer qu’il y a suffisamment de médecins et d’infirmières disponibles pour faire fonctionner leur service des urgences.

Pichora note que leur centre de soins d’urgence est populaire parce que les gens peuvent se présenter sans rendez-vous, voir un médecin ou une infirmière ; et si des tests sanguins, ou une radiographie ou une tomodensitométrie sont nécessaires, c’est fait sur-le-champ. Beaucoup de ceux qui viennent à leur centre de soins d’urgence ont un médecin de famille dans la communauté, mais ne peuvent pas obtenir de rendez-vous en temps opportun ou ont besoin de tests plus tôt qu’ils ne peuvent les obtenir dans la communauté, a-t-il expliqué.

Le centre de soins d’urgence est “un peu victime de son propre succès”, a déclaré Pichora, en ce sens qu’il est assez occupé car il est efficace et pratique pour les patients. Il l’a cité comme un modèle à envisager d’étendre davantage lorsque les gouvernements cherchent à repenser les soins dans les équipes de santé communautaire de la province.

‘Nous prendrons soin de vous’

Des organismes comme le OMA et RMR demandent des solutions systémiques pour soulager les hôpitaux.

Celles-ci comprennent une augmentation du nombre de travailleurs de la santé grâce à des stratégies telles que l’octroi de licences à un plus grand nombre de médecins formés à l’étranger et la création d’une licence nationale de médecin.

Ils veulent également un meilleur accès aux soins primaires, des centres pour les patients avec des chirurgies moins compliquées, un meilleur système de soins de longue durée et de soins à domicile pour les personnes âgées, plus de services de soins palliatifs et de soins palliatifs, plus de ressources pour les besoins en santé mentale et les problèmes de toxicomanie, et poursuivre les travaux sur la numérisation des données de santé et faciliter davantage de soins virtuels.

Messenger a déclaré que bien qu’ils aient travaillé pour trouver des gains d’efficacité au sein de l’hôpital, à ce stade, les problèmes sont si importants qu’ils ont vraiment besoin de solutions plus larges au niveau du système et “d’un changement législatif qui permettrait un champ de pratique élargi pour différents types de prestataires de soins”.

“Nous sommes des médecins urgentistes, n’est-ce pas? Nous sommes des gens orientés vers l’action et nous aimons les solutions rapides, et nous aimons passer à la chose suivante et résoudre les problèmes”, a-t-il déclaré.

Pourtant, Messenger veut rassurer les gens que malgré les défis, ils seront là pour ceux qui ont besoin de soins.

“Les gens doivent être conscients que ce n’est pas le même système qu’il y a 10 ans… Il y aura des attentes pour des problèmes moins urgents. Mais nous vous répondrons. Nous prendrons soin de vous.”