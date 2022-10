À l’intérieur des «tueurs télécommandés» de la Russie alors qu’une unité secrète d’anciens joueurs et de boffins de l’informatique derrière le bombardement de missiles ukrainiens est démasquée

VLADIMIR Poutine aurait embauché une armée de geeks, de joueurs et de techniciens informatiques pour programmer ses missiles télécommandés qui ont dévasté l’Ukraine.

L’équipe, composée d’un couple marié, est chargée de définir les cibles et les trajectoires de vol des missiles de croisière mortels du fou Vlad qui ont frappé les maisons et les entreprises d’Ukrainiens ordinaires.

Les “tueurs télécommandés” russes ont été démasqués 1 crédit

Récemment, le pays a multiplié les attaques contre les infrastructures civiles Crédit : ministère russe de la Défense

La Russie lance de plus en plus de missiles sur l’Ukraine à distance Crédit : ministère russe de la Défense

Une enquête du site Bellingcat a révélé que le groupe en charge des lancements de missiles à distance de la Russie est composé de jeunes hommes et femmes, dont beaucoup ont une formation en informatique et même en jeux informatiques.

Certains ont également travaillé au centre de commandement militaire russe à Damas, la capitale syrienne, entre 2016 et 2021, période pendant laquelle les forces de Poutine ont déployé des missiles de croisière dans le pays.

Le groupe, qui fait partie du “Centre de calcul principal de l’état-major général” des forces armées russes, aurait des bureaux au siège du ministère de la Défense à Moscou et au quartier général de l’Amirauté à Saint-Pétersbourg, à des milliers de kilomètres de la ligne de front en Ukraine. .

Une photo des tueurs télécommandés prise en 2013 et fournie de manière anonyme montre le groupe de jeunes, majoritairement masculin, dans une cour du quartier général de l’état-major général des forces armées russes à Moscou.

Bellingcat rapporte que le groupe d’ingénieurs militaires est composé à la fois de professionnels de l’armée et de la marine ainsi que de jeunes recrutés dans le civil.

La plupart des personnes issues de milieux non militaires travaillaient dans des emplois liés à l’informatique et à l’informatique.

Ils sont en grande partie dans la fin de la vingtaine, les quatre plus jeunes membres n’ayant que 24 ans.

Leur salaire est bien meilleur que celui du Russe moyen, passant d’environ 80 000 roubles (1 144 £) par mois en 2018 à 130 000 roubles (1 859 £) par mois en 2020.

Les attaques du 10 octobre ont marqué les plus grandes frappes de missiles coordonnées de la Russie depuis le début de la guerre fin février.

Au moins 20 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées lors des raids matinaux, selon le service national d’urgence ukrainien.

Malgré les vantardises de la Russie sur la précision de ses missiles de croisière, des preuves de source ouverte montrent qu’un certain nombre de cibles non militaires ont été touchées, notamment des immeubles d’habitation, des crèches et des terrains de jeux.

Les frappes de missiles se sont poursuivies le 11 octobre, avec au moins 28 roquettes lancées sur l’Ukraine, laissant de nombreuses personnes à Kyiv, Lviv, Vinnytsia et Dnipro sans électricité.

De nouvelles attaques de missiles de croisière au cours de la semaine dernière ont vu les procureurs internationaux avertir que la Russie pourrait avoir commis des crimes de guerre.

Le groupe serait dirigé par le copain de Poutine, le colonel Igor Bagnyuk, qui avait précédemment reçu une médaille de Vlad pour son service en Syrie.

Cela comprenait des frappes aériennes dévastatrices sur la ville d’Alep en 2016.

L’une des informations les plus bizarres découvertes sur le Col Bagnyuk est qu’il essaierait de vendre l’une de ses médailles sur l’équivalent russe d’eBay.

Une publicité pour la médaille, décernée pour sa “contribution à l’organisation des Jeux olympiques de Sotchi”, qu’il a reçue en 2014, est en vente pour 6 500 roubles, soit 93 £.

Les membres signalés du groupe ont été identifiés grâce aux données open source de milliers de diplômés des principaux instituts militaires russes spécialisés dans l’ingénierie et la programmation des missiles.

La Russie fait face à une enquête sur les crimes de guerre concernant les frappes contre des cibles non militaires Crédit : Getty

Des roquettes russes lancées à distance ont frappé des sites à Kyiv, Lviv et ailleurs Crédit : Getty

Bellingcat a analysé les fuites de données sur l’emploi et les entrées téléphoniques des diplômés et a découvert que certaines de ces personnes étaient référencées dans les listes de contacts téléphoniques comme travaillant au centre informatique principal (GVC) ou au centre de calcul principal des forces armées de Russie.

Le site Web a ensuite obtenu des enregistrements téléphoniques du général de division Baranov, la personne la plus haut placée liée au GVC.

L’analyse de quelque 126 appels téléphoniques passés entre le début de la guerre le 24 février et la fin avril a montré une corrélation entre d’importantes attaques de missiles de croisière russes et des appels entrants juste avant de provenir du numéro du colonel Igor Bagnyuk.

De nombreux tueurs à distance présumés, lorsqu’ils ont été contactés, ont nié toute implication ou ont raccroché immédiatement.

L’un d’eux, Artem Vedenov, qui a eu un certain nombre d’appels téléphoniques avec Bagnyuk au moment des attaques de missiles, a étrangement prétendu travailler dans une ferme.

Une autre, le lieutenant Ekaterina Chugunova, a déclaré qu’elle était fleuriste et a insisté sur le fait que la journaliste s’était trompée de numéro.

Un troisième, l’ingénieur Vladimir Vorobyev, a nié avoir quoi que ce soit à voir avec les tirs de missiles à distance et a exprimé son choc lorsqu’on lui a montré une photo de lui en uniforme militaire.

Le Kremlin comptera probablement davantage sur les frappes à distance à l’avenir, car il cherche à ralentir les pertes stupéfiantes d’hommes et d’équipements qu’il a subies au cours des huit derniers mois.

Les services de renseignement britanniques affirment que la Russie a perdu plus d’un quart de ses 90 hélicoptères d’attaque Ka-52.

Un chef militaire russe a appelé à une réunion avec ses homologues du Royaume-Uni et des États-Unis, au milieu des rumeurs selon lesquelles Moscou cherche un moyen de sortir d’une guerre « impossible à gagner ».

Alors que l’emprise de la Russie sur certains des territoires qu’elle a annexés illégalement il y a quelques semaines à peine semble déjà s’affaiblir.

On pense que la marionnette pro-Poutine installée à Kherson a été supprimée, tandis que les fonctionnaires ont quitté leur poste et que les commerçants locaux refusent d’accepter les roubles russes.