AU COURS de son règne de 70 ans, la reine a fait face à des crises majeures à trois reprises.

Son «annus horribilis» en 1992 a vu les mariages de ses enfants Charles, Andrew et Anne s’effondrer.

Une image de la reine Elizabeth II et des citations de son émission à la nation concernant l’épidémie de coronavirus sont affichées sur des écrans à Piccadilly Circus Crédit : Getty

C’était aussi l’année où le château de Windsor a brûlé alors que les politiciens réclamaient que le souverain paie des impôts.

La mort de la princesse Diana cinq ans plus tard a presque fait tomber la monarchie, alors que des millions de sujets de la reine se sont retournés contre la famille royale après la tragédie qui affecterait profondément l’avenir de William et Harry.

Et en 2020, la pandémie de Covid a semé le deuil dans des familles du monde entier.

Mais à chaque occasion, la reine a trouvé des paroles de sagesse pour apaiser les menaces imminentes contre la monarchie et pour rassurer son peuple en période de conflit. . .

‘ANNUS HORRIBILIS’, 24 NOVEMBRE 1992

1992 n’est pas une année sur laquelle je reviendrai avec un plaisir sans mélange. Selon les mots d’un de mes correspondants les plus sympathiques, il s’est avéré être une « annus horribilis ». Je soupçonne que je ne suis pas le seul à le penser ainsi.

Je me demande parfois comment les générations futures jugeront les événements de cette année tumultueuse. J’ose dire que l’histoire adoptera un point de vue un peu plus modéré que celui de certains commentateurs contemporains.

La reine Elizabeth II au Guildhall de Londres prononce son discours “annus Horribilis” décrivant sa tristesse face aux événements de l’année Crédit : Getty

La distance est bien connue pour enchanter, même les vues les moins attrayantes. Après tout, il a l’avantage inestimable du recul.

Mais elle peut aussi donner une dimension supplémentaire au jugement, lui donnant un levain de modération et de compassion – voire de sagesse – qui manque parfois aux réactions de ceux dont la tâche est dans la vie d’offrir des opinions instantanées sur toutes les choses grandes et petites.

Aucune section de la communauté n’a toutes les vertus, aucune n’a tous les vices.

Je suis persuadé que la plupart des gens essaient de faire leur travail du mieux qu’ils peuvent, même si le résultat n’est pas toujours entièrement réussi. Celui qui n’a jamais manqué d’atteindre la perfection a le droit d’être le critique le plus sévère.

Il ne fait aucun doute, bien sûr, que la critique est bonne pour les personnes et les institutions qui font partie de la vie publique.

Aucune institution – ville, monarchie, peu importe – ne devrait s’attendre à être à l’abri de l’examen minutieux de ceux qui lui accordent leur loyauté et leur soutien, sans parler de ceux qui ne le font pas.

Mais nous faisons tous partie du même tissu de notre société nationale et cet examen minutieux, par l’un ou l’autre, peut être tout aussi efficace s’il est fait avec une touche de douceur, de bonne humeur et de compréhension.

DISCOURS À LA NATION, 5 SEPTEMBRE 1997

Depuis la terrible nouvelle de dimanche dernier, nous avons vu, dans toute la Grande-Bretagne et dans le monde, une expression accablante de tristesse à la mort de Diana.

Nous avons tous essayé de différentes façons de faire face. Il n’est pas facile d’exprimer un sentiment de perte, car le choc initial est souvent suivi d’un mélange d’autres sentiments : incrédulité, incompréhension, colère – et inquiétude pour ceux qui restent.

La reine Elizabeth II de Grande-Bretagne s’exprimant depuis le palais de Buckingham à Londres pour rendre hommage à Diana, princesse de Galles, en tant qu ‘«être humain exceptionnel et doué» Crédit : AP : Associated Press

Nous avons tous ressenti ces émotions ces derniers jours. Alors ce que je vous dis maintenant, en tant que votre reine et en tant que grand-mère, je le dis du fond du cœur.

Tout d’abord, je veux rendre hommage à Diana moi-même. C’était un être humain exceptionnel et doué. Dans les bons et les mauvais moments, elle n’a jamais perdu sa capacité à sourire et à rire, ni à inspirer les autres par sa chaleur et sa gentillesse.

Je l’admirais et la respectais – pour son énergie et son engagement envers les autres, et surtout pour son dévouement envers ses deux garçons.

Cette semaine à Balmoral, nous avons tous essayé d’aider William et Harry à accepter la perte dévastatrice qu’eux et le reste d’entre nous ont subie.

Personne qui a connu Diana ne l’oubliera jamais. Des millions d’autres qui ne l’ont jamais rencontrée, mais qui pensaient la connaître, se souviendront d’elle.

Pour ma part, je crois qu’il y a des leçons à tirer de sa vie et de la réaction extraordinaire et émouvante à sa mort. Je partage votre détermination à chérir sa mémoire.

C’est aussi l’occasion pour moi, au nom de ma famille, et en particulier du prince Charles et de William et Harry, de remercier tous ceux d’entre vous qui avez apporté des fleurs, envoyé des messages et rendu hommage de tant de façons à une personne remarquable.

Ces actes de gentillesse ont été une énorme source d’aide et de réconfort.

Nos pensées vont également à la famille de Diana et aux familles de ceux qui sont morts avec elle. Je sais qu’eux aussi ont puisé de la force dans ce qui s’est passé depuis le week-end dernier, alors qu’ils cherchent à guérir leur chagrin puis à affronter l’avenir sans être cher.

J’espère que demain, où que nous soyons, nous pourrons tous nous joindre pour exprimer notre chagrin face à la perte de Diana et notre gratitude pour sa vie trop courte. C’est une chance de montrer au monde entier la nation britannique unie dans la douleur et le respect.

Que ceux qui sont morts reposent en paix et puissions-nous, chacun de nous, remercier Dieu pour quelqu’un qui a rendu beaucoup, beaucoup de gens heureux.

DIFFUSION COVID, LE 5 AVRIL 2020

Je vous parle à ce que je sais être une période de plus en plus difficile. Une période de bouleversement dans la vie de notre pays : Une bouleversement qui a apporté du chagrin à certains, des difficultés financières à beaucoup et d’énormes changements dans notre quotidien à tous.

Je tiens à remercier toutes les personnes en première ligne du NHS, ainsi que les soignants et les personnes exerçant des rôles essentiels, qui continuent de manière désintéressée leurs tâches quotidiennes à l’extérieur du domicile pour nous soutenir tous.

Je suis sûr que la nation se joindra à moi pour vous assurer que ce que vous faites est apprécié et que chaque heure de votre travail acharné nous rapproche d’un retour à des temps plus normaux.

Je tiens également à remercier ceux d’entre vous qui restent à la maison, contribuant ainsi à protéger les personnes vulnérables et épargnant à de nombreuses familles la douleur déjà ressentie par ceux qui ont perdu des êtres chers.

Ensemble, nous luttons contre cette maladie, et je tiens à vous assurer que si nous restons unis et résolus, nous la surmonterons.

J’espère que dans les années à venir, chacun pourra être fier de la manière dont il a relevé ce défi. Et ceux qui viendront après nous diront que les Britanniques de cette génération étaient aussi forts que n’importe qui.

Que les attributs de l’autodiscipline, de la résolution tranquille de bonne humeur et de la camaraderie caractérisent encore ce pays.

La fierté de qui nous sommes ne fait pas partie de notre passé, elle définit notre présent et notre avenir.

Les moments où le Royaume-Uni s’est réuni pour applaudir ses soins et ses travailleurs essentiels resteront dans les mémoires comme une expression de notre esprit national; et son symbole sera les arcs-en-ciel dessinés par les enfants.

Partout dans le Commonwealth et dans le monde, nous avons vu des histoires réconfortantes de personnes se rassembler pour aider les autres, que ce soit en livrant des colis alimentaires et des médicaments, en vérifiant les voisins ou en convertissant des entreprises pour aider l’effort de secours.

Et bien que l’auto-isolement puisse parfois être difficile, de nombreuses personnes de toutes confessions, et d’aucune, découvrent que cela offre une opportunité de ralentir, de faire une pause et de réfléchir, dans la prière ou la méditation.

Cela me rappelle la toute première émission que j’ai faite, en 1940, aidée par ma sœur. En tant qu’enfants, nous avons parlé d’ici à Windsor à des enfants qui avaient été évacués de leurs maisons et renvoyés pour leur propre sécurité.

Aujourd’hui, une fois de plus, beaucoup ressentiront un douloureux sentiment de séparation d’avec leurs proches. Mais maintenant, comme alors, nous savons, au fond de nous, que c’est la bonne chose à faire.

Bien que nous ayons déjà fait face à des défis, celui-ci est différent. Cette fois, nous nous joignons à toutes les nations du monde dans un effort commun, en utilisant les grandes avancées de la science et notre compassion instinctive pour guérir. Nous réussirons – et ce succès appartiendra à chacun de nous.

Nous devrions être rassurés que même si nous avons encore plus à endurer, des jours meilleurs reviendront : nous serons à nouveau avec nos amis ; nous serons à nouveau avec nos familles; nous nous reverrons.

Mais pour l’instant, je vous adresse à tous mes remerciements et mes vœux les plus chaleureux.