À l’intérieur des transformations les plus dramatiques des stars de la télévision de jour – la perte de poids d’Alison Hammond aux dents de 10 000 £ de l’hôte de This Morning

ILS nous ont divertis dans nos maisons presque tous les jours pendant des années – et certains de nos animateurs de télévision préférés semblent s’améliorer avec l’âge.

Cette semaine, les présentatrices de This Morning, Alison Hammond et Josie Gibson, ont partagé un cliché glamour de l’événement ITV Palooza – montrant leurs silhouettes amincies.

Alison et Josie ont montré leurs courbes époustouflantes en un clin d'œil d'ITV Palooza

Lorraine a partagé avec les fans qu'elle avait perdu 1,5 pierre depuis qu'elle avait décidé de perdre du poids

Cela vient après que Lorraine Kelly a montré sa propre perte de poids impressionnante sur Instagram plus tôt cette semaine.

La présentatrice écossaise, 62 ans, a abandonné deux tailles de robe après avoir décidé qu’elle devait perdre du poids.

Elle a déclaré aux fans sur les réseaux sociaux qu’elle avait réussi à perdre 1,5 pierre après avoir adopté de saines habitudes alimentaires.

Lorraine a affirmé qu’elle avait accumulé des kilos en dégustant des beignets le matin et des plateaux de chocolat le soir.

En postant son incroyable transformation sur Instagram, elle a écrit : « Wow, je ne peux pas croire que les deux photos sont de moi !

“J’ai perdu deux tailles de robe – j’ai perdu une pierre et demie – et le meilleur de tout, je trouve facile de ne pas l’enlever.”

Lorraine a ajouté qu’elle a suivi le programme WW qui l’a aidée à créer et à conserver des habitudes saines.

La star a révélé plus tôt cette année qu’elle est passée d’une taille 10 à une taille 14 en mangeant confortablement pendant la pandémie.





Lorraine n’est pas la seule star de jour à avoir subi une transformation étonnante au cours de sa carrière.

Nous examinons comment les autres stars ont changé.

Rylan Clark

Rylan a atténué son image extravertie après être passé à la télévision de jour

Rylan a commencé sur nos téléviseurs en tant que blague sur The X Factor, mis en scène par Louis Walsh.

Son faux bronzage orange foncé, ses cheveux blonds décolorés et ses placages de 25 000 £ étaient difficiles à oublier, mais lorsqu’il est passé à la télévision de jour, il a révisé son look.

L’homme de 34 ans a décidé de se couper les cheveux courts et de les redonner à sa brune naturelle.

Au départ, il a gardé son faux bronzage profond, mais il a depuis adopté une teinte plus dorée et arbore maintenant une barbe plus longue et bien entretenue.

Il est également renforcé, surprenant les fans plus tôt cette année avec son nouveau 14e physique musclé après que son poids ait chuté à 9e 13 livres à la suite de la rupture de son mariage.

Rylan s’est éloigné des t-shirts graphiques et s’habille désormais intelligemment, en choisissant souvent des couleurs unies.

Il a également éclaboussé un nouvel ensemble de dents blanches nacrées, qui aurait coûté environ 10 000 £.

Holly Willoughby

Holly a remanié son image, notamment en faisant régulièrement de l'exercice

This Morning’s Holly, 41 ans, a subi une refonte complète de son style depuis sa première apparition dans l’émission de petit-déjeuner d’ITV.

L’animatrice de télé avait initialement les cheveux longs coiffés en grosses vagues rebondissantes, mais il y a quelques années, elle les a coupés à la longueur des épaules.

Holly, maman de trois enfants, a également perdu du poids, mais n’a jamais révélé ses secrets.

“C’est une chose personnelle pour moi, et je pense que les gens en deviennent obsédés”, a-t-elle expliqué.

Il est largement rapporté qu’elle aime régulièrement le Pilates et le kick-boxing, avec un sac de frappe dans sa chambre d’amis.

On pense que Holly s’en tient à un régime pauvre en glucides, mais s’autorise occasionnellement une friandise comme une pizza.

Alison Hammond

Alison Hammond a réussi à perdre du poids grâce à Weight Watchers

La favorite des fans, Alison, 47 ans, a stupéfié les téléspectateurs après avoir perdu deux pierres au cours des dernières années.

La maman d’un enfant de Brummie a raconté comment elle y était parvenue en supprimant le sucre de son alimentation après avoir fait pencher la balance à 20e au maximum.

Alison avait déjà été équipée d’un anneau gastrique en 2006, mais son corps l’a rejeté.

« Embarrassée » par son poids, en 2019, Alison a été dévoilée comme la dernière ambassadrice de Weight Watchers – maintenant connue sous le nom de WW – et depuis, elle maigrit lentement.

Après la mort de sa mère bien-aimée en 2020, Alison voulait s’assurer qu’elle avait une vie bien remplie.

La star a également commencé à porter des couleurs plus vives et plus audacieuses et des vêtements plus moulants, s’éloignant d’ici des cardigans longs.

Marais de Kym

Kym a lutté avec son image corporelle pendant des années après avoir été qualifiée de grosse dans Hear'Say

Le présentateur de BBC Morning Live, Kym, 46 ans, a subi une refonte complète depuis qu’il est passé de popstar dans Hear’Say à présentateur de télévision.

Pendant son séjour dans le groupe, elle a été qualifiée de “la grosse” – le juge de Popstars Nigel Lythgoe a fait un empannage cruel pendant le spectacle, en disant: “Noël est peut-être passé mais je vois que l’oie est encore grosse.”

La maman de quatre enfants a abandonné ses cheveux lissés, ses casquettes de baseball et ses hauts à logo pour un look plus chic.

Maintenant, on la voit surtout porter des pantalons sur mesure ou des robes ajustées avec ses cheveux bruns lâches et brillants.

En plus de cela, Kym est devenu un fanatique de fitness et possède un estomac très tonique qui commence à montrer un pack de six.

Et elle montre certainement plus de confiance dans sa silhouette incroyable si ses tenues glamour Strictly sont quelque chose à voir.

Josie Gibson

Josie Gibson a appris à aimer ses courbes et à ne pas restreindre sa nourriture pour s'en débarrasser

Josie, 37 ans, animatrice invitée régulière de This Morning, a passé des années à faire du yoyo avec son poids après avoir essayé de rester mince avec un régime.

L’ancienne star de Big Brother a depuis déclaré qu’elle avait appris à aimer ses courbes et qu’elle se sentait plus en confiance depuis qu’elle avait son fils Reggie, quatre ans.

À son poids le plus élevé, elle avait une taille 18, mais elle a maigri à une taille 14 sans compter sur un régime restrictif.

Parlant de son poids dans un commentaire pour The Sun, elle a écrit : « Je ne comprendrai jamais quelqu’un qui peut juste avoir un carré de chocolat et le remettre dans le placard – je n’ai pas cette retenue.

« Tous les dimanches, je vais au magasin, j’achète ma nourriture pour la semaine et je planifie ce que je vais manger chaque jour.

“Cela signifie que je ne suis pas tenté d’acheter quelque chose de malsain quand je suis en déplacement.”