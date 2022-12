À l’intérieur des textes frénétiques échangés par les dirigeants de Crypto lors de l’effondrement de FTX

La série d’environ une douzaine de textes de groupe entre M. Zhao et M. Bankman-Fried le 10 novembre, qui ont été obtenus par le New York Times, montre que les principaux dirigeants de la cryptographie craignaient que la situation ne s’aggrave encore. Leurs communications frénétiques offrent un aperçu de la façon dont les affaires sont menées dans les coulisses de l’industrie, avec au moins trois hauts responsables d’entreprises rivales échangeant des messages dans un groupe sur l’application de messagerie cryptée Signal.

M. Zhao craignait que M. Bankman-Fried n’orchestre des transactions cryptographiques qui pourraient plonger l’industrie dans un effondrement. “Arrêtez maintenant, ne causez pas plus de dégâts”, a écrit M. Zhao lors d’une discussion de groupe avec M. Bankman-Fried et d’autres responsables de la cryptographie le 10 novembre. “Plus vous faites de dégâts maintenant, plus vous passerez de temps en prison.”

Les textes montrent également que les dirigeants de l’industrie étaient parfaitement conscients que les actions d’une seule entreprise ou les fluctuations de la valeur d’une monnaie virtuelle pouvaient déstabiliser l’ensemble de l’industrie. Les échanges sont devenus de plus en plus tendus alors que M. Bankman-Fried et M. Zhao échangeaient des barbes.

Plus tôt dans la semaine, M. Zhao avait accepté d’acheter FTX et de sauver l’échange, avant de se retirer de l’accord. Dans les textes du 10 novembre, il semblait certain que FTX ne survivrait pas et craignait que cela ne fasse tomber le reste de l’industrie avec lui. Lors d’un crash cryptographique en mai, la valeur de deux pièces avait chuté, déclenchant un effondrement à l’échelle de l’industrie et forçant plusieurs entreprises de premier plan à la faillite.

Dans les textes du 10 novembre, M. Zhao a spécifiquement accusé M. Bankman-Fried d’avoir utilisé son fonds spéculatif pour faire baisser le prix de Tether, un soi-disant stablecoin dont le prix est conçu pour rester à 1 $.

Tether, qui est émis par une société du même nom, est un élément central du commerce de crypto dans le monde entier et est couramment utilisé par les passionnés d’actifs numériques pour effectuer des transactions. Les initiés de l’industrie craignent depuis longtemps que si le prix de Tether chute, cela provoquerait un effet domino qui pourrait mettre l’industrie à genoux. (Tether n’a finalement pas perdu sa cheville à 1 $.)