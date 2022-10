À l’intérieur des tests effectués, l’échantillonnage du sol commence à l’école du Missouri

Le Corps of Engineers de l’armée américaine a terminé les tests à l’intérieur d’une école du Missouri fermée en raison de préoccupations de contamination radioactive, et l’échantillonnage du sol à l’extérieur de l’école a commencé, ont déclaré vendredi des responsables du Corps.

Un conseil scolaire de la banlieue de Saint-Louis a voté la semaine dernière pour fermer l’école élémentaire Jana à Florissant, dans le Missouri, après que des tests effectués par une entreprise privée aient révélé des niveaux d’isotope radioactif au plomb-210 qui étaient 22 fois supérieurs au niveau attendu dans la cour de récréation de la maternelle. Il a également trouvé des niveaux élevés de polonium, de radium et d’autres matériaux à l’intérieur de l’école, qui se trouve le long de Coldwater Creek, une voie navigable de 19 milles (31 kilomètres) contaminée il y a des décennies par les déchets atomiques du projet Manhattan.

Le Corps a déclaré dans un communiqué de presse que des instruments de détection des radiations étaient utilisés pour scanner les surfaces à l’intérieur de l’école. Ces travaux ont commencé lundi et se sont terminés vendredi.

L’échantillonnage du sol à l’extérieur de l’école a commencé mercredi et devrait se poursuivre pendant encore deux semaines, a indiqué le Corps. L’agence prévoit d’échantillonner au moins 45 points, avec des profondeurs allant de 15 à 28 pieds sous la surface.

Les résultats des tests préliminaires sont attendus en novembre.

“La sécurité publique est notre priorité absolue”, a déclaré le colonel Kevin Golinghorst, commandant du district de Saint-Louis, dans le communiqué. “Notre équipe possède l’expertise et l’expérience nécessaires pour mener à bien ce travail.”

Les quelque 400 élèves de Jana Elementary suivent des cours virtuels le mois prochain, puis seront réaffectés à d’autres écoles. Il n’a pas été déterminé quand Jana Elementary rouvrira.

Coldwater Creek a été contaminé dans les années 1940 et 1950 lorsque des déchets de bombes atomiques fabriquées à Saint-Louis se sont retrouvés dans la voie navigable près de l’aéroport de Lambert, où les déchets étaient stockés. Le résultat a été un cauchemar environnemental qui a abouti à une déclaration du Superfund en 1989.

Le site près de l’aéroport a été en grande partie nettoyé, mais l’assainissement de la crique elle-même ne sera pas terminé avant 16 ans, ont déclaré des responsables du Corps.

Un rapport fédéral de 2019 a déterminé que les personnes exposées au ruisseau des années 1960 aux années 1990 peuvent avoir un risque accru de cancer des os, de cancer du poumon et de leucémie. Les écologistes et les habitants de la région ont cité plusieurs cas de cancers extrêmement rares qui ont rendu malades et tués des gens.

Le Corps of Engineers avait précédemment découvert une contamination dans une zone boisée près de l’école, mais n’avait pas encore testé l’école ou ses terrains. Cet été, des avocats impliqués dans un recours collectif représentant des résidents locaux demandant une indemnisation pour des maladies et des décès ont reçu l’autorisation du district scolaire de Hazelwood d’effectuer des tests.

Les résultats des tests effectués par Boston Chemical Data Corp. ont été publiés plus tôt ce mois-ci, incitant à la décision de fermer l’école.

On ne sait pas exactement ce que tout nettoyage impliquerait, combien de temps cela prendrait ou qui paierait pour cela. Une porte-parole du district scolaire a refusé de commenter.

Jim Salter, Associated Press