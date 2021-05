À l’intérieur des spoilers de générique, moment «  Dites son nom  »

Remarque: si vous êtes arrivé jusque-là et que vous n’avez toujours pas vu « Without Remorse », ceci est votre avertissement pour quitter l’étape à gauche avant que l’intrigue ne soit gâtée pour vous.

Vous ne pensiez pas qu’ils se débarrasseraient de John Kelly (excusez-nous, John Clark) aussi facilement, non?

Parce que « Without Remorse » du réalisateur Stefano Sollima est plein de rebondissements, le film ne pouvait pas se termineravec Clark (Michael B. Jordan) marchant dans l’abîme d’une gare dont on n’entendra plus jamais parler sous le regard de son ami le lieutenant-commandant Karen Greer (Jodie Turner-Smith).

Surprendre! La scène de mi-crédits révèle que Clark n’a pas fini de se battre. Un an après être devenu fantôme avec sa nouvelle identité John Clark,il réapparaît à Washington DC avec l’ancien agent de la CIA et actuel secrétaire à la Défense Robert Ritter (Jamie Bell). La conversation est brève, mais Clark dit à Ritter qu’il veut diriger une équipe antiterroriste multinationale composée de membres des États-Unis, du Royaume-Uni et de membres de l’OTAN sélectionnés à la main, l’appelant Rainbow. « Parce que c’est personnel. »

« Sans remords » est l’origine de John Kelly et comment il évolue vers John Clark à la fin du film. Bien sûr, John Clark est également le personnage principal de « Rainbow Six » de (Tom Clancy) « , dit Sollima. « L’idée sera de faire » Rainbow Six « comme deuxième chapitre. Croisons les doigts. »

‘Une nouvelle norme’:Michael B.Jordan bouscule les films d’action avec son film de Tom Clancy « Without Remorse »

Pour devenir Clark, Kelly a simulé sa propre mort.

Il a compris que le secrétaire à la Défense Thomas Clay (Guy Pearce) était l’homme responsable de la mort de sa femme Pam Kelly (Lauren London), alors il a kidnappé Clay et plongé la voiture qu’ils conduisaient dans un plan d’eau. Les deuxcouler lentement alors que Clay panique et tente de s’échapper de la voiture qui coule en vain, car Kelly est calme et posée, mais furieuse.

«Dis son nom! il demande à Clay plusieurs fois. Cette phrase rappelle le mouvement #SayHerName destiné à honorer les femmes noires décédées aux mains de la police.

«C’est quelque chose qui, à notre avis, toucherait une corde sensible», dit Jordan, notant que son personnage voulait que les meurtriers de Pam reconnaissent la signification de sa mort et arrêtent de faire comme si elle n’avait pas d’importance. « C’est quelque chose d’aussi simple que de simplement reconnaître la personne que vous m’avez enlevée. »

Sollima explique que Kelly essayait de donner un sens à ce qui est arrivé à sa femme. Il voulait humaniser la tragédie qui s’est produite et «l’intention était de créer un moment émotionnel qui est en quelque sorte un enterrement de Pam».

Bien qu’il y ait eu plusieurs cascades exigeantes que Jordan a dû effectuer pour « Without Remorse », comme sauter d’une voiture en feu (« il n’y a pas trop d’entraînement que vous faites pour cela », plaisante-t-il), les scènes sous-marines se sont avérées les plus éprouvantes.

« Les trucs sous-marins ont été amusants pendant une minute, puis la deuxième semaine, je me suis dit: ‘S’il vous plaît non, pas encore je ne peux pas retourner dans ce réservoir' », plaisante Jordan. « Je dirais donc que le travail sur l’eau dans son ensemble était probablement le coup le plus nuancé et le plus difficile à faire, mais c’était tellement gratifiant quand nous en avons terminé. »

Suite:« Une nouvelle norme »: Michael B.Jordan bouscule les films d’action avec son film de Tom Clancy « Without Remorse »