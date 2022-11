À l’intérieur des somptueuses célébrations du 43e anniversaire de Kelly Brook sur le thème I’m A Celebrity

KELLY Brook a partagé un regard à l’intérieur de son somptueux 43rd célébrations d’anniversaire, avec un thème I’m A Celebrity.

L’étonnante ancienne mannequin glamour s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager une série d’images d’elle profitant de la journée, alors qu’elle se trouvait à l’hôtel chic de Londres, The Dorchester.

Sur une image, la star brune lève un banc au bar et tient un cocktail tout en étant magnifique dans une robe étincelante.

Une autre image montre Kelly exhibant sa tenue sur le thème de la jungle, enfilant le haut emblématique I’m A Celeb avec l’inscription “Kelly campmate 01” et un chapeau marron.

La fille d’anniversaire a associé son look élégant à des talons noirs et à un short étincelant.

Elle lui a également offert un récipient en argent et une bouteille d’eau camouflée, un peu comme les camarades de camp I’m A Celeb.

Kelly a également partagé des images de la nourriture et des boissons qu’ils ont appréciées, des boulettes chinoises aux cocktails extravagants et un gâteau d’anniversaire rouge décoré de fraises et de crème.

Les copains et les fans se sont précipités dans la section des commentaires pour souhaiter un joyeux anniversaire à Kelly.

Keith Lemon a simplement écrit: “Appy birday”, et Daisy Lowe a dit: “Joyeux anniversaire, belle Kelly xxxx en vous souhaitant votre année préférée encore xxxx allll my love xxxx”

Kelly s’est marié à 19 ansevilla du siècle plus tôt cette année, avec Jeremy Parisi.

La superbe star a dépensé 500 000 £ pour son mariage de rêve avec le mannequin.

Un initié a déclaré à l’époque: “Kelly a jeté l’évier de la cuisine à son mariage et cela se transforme en une affaire assez extravagante.

“Elle a réservé la Villa Nota Pisani dans le centre de l’Italie pour la cérémonie et la réception.

« C’est un endroit magnifique et ils en sont tombés amoureux dès qu’ils l’ont vu.

“Kelly a invité tous ses amis et des stars comme Kylie sont sur la guestlist.





“La cérémonie va être très romantique mais Kelly veut ensuite offrir à sa famille et à ses amis une vraie fête.

« Elle est en pourparlers avec une entreprise pour organiser une fête foraine pour tout le monde – et les boissons couleront toute la nuit

“Kelly sait que Jeremy est son âme sœur et que ce sera son seul mariage, alors elle va tout faire.

“Tout cela cherche à lui coûter entre 300 000 et 500 000 £ – mais pour elle, c’est de l’argent bien dépensé.

“C’est le mariage de rêve de Kelly et tout ce qu’elle a toujours voulu devient une réalité.”

