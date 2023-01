À l’intérieur des soirées folles des jeunes acteurs de Coronation Street – et le terme bizarre qu’ils utilisent pour décrire sortir sur l’alcool

L’actrice de CORONATION Street, Elle Mulvaney, a nommé le “groupe de gosses” de jeunes stars qui aiment sortir ensemble sur les cils – et a révélé qu’ils l’appelaient “se faire Barlowed”.

La jeune femme de 20 ans joue la petite-fille de Ken Barlow, Amy, depuis l’âge de huit ans et est l’un des sept jeunes dont les personnages prennent désormais en charge de grandes intrigues.

Elle Mulvaney a révélé que les jeunes acteurs de Coronation Street adoraient sortir boire ensemble

Et avec les parents de télévision Steve et Tracy McDonald – joués par Simon Gregson, 48 ans, et Kate Ford, 46 ans – le personnage d’Amy entre dans une charge de conflits.

Mais il y a beaucoup de temps pour s’amuser loin du plateau avec les autres jeunes stars.

Elle a déclaré: «Nous avons tous découvert que nous sommes devenus instantanément ce groupe d’amis très unis. Nous socialisons tous ensemble. Nous avons montré au nouveau venu James Craven (qui joue Aaron Sandford) les meilleurs endroits où sortir à Manchester. Nous l’avons emmené dans tous les clubs !

“Il y a ce dicton qui n’est pas là… ‘Get Barlowed!’ Cela signifie se cuirer!

Elle a dit qu’elle essayait toujours de faire sortir l’actrice Kate, mais qu’elle avait échoué, ajoutant: “Je comprends, nous sommes ennuyeux.”

Elle a dit que le « plus fou lors d’une soirée » est Jack James Ryan, 26 ans, qui joue Jacob Hay, expliquant : « Il est tellement génial. Je ne sais pas comment il fait. Il peut littéralement rester debout jusqu’à 8 heures du matin. Il est juste surhumain.

Le personnage d’Elle vient d’emménager dans un appartement partagé avec son petit ami Jacob et leurs meilleurs amis Summer Spellman (Harriet Bibby) et Aaron. Elle a ajouté : « Nous disions tous, c’est comme si nous étions dans Friends ! Nous l’appelons le spin-off de nos petits amis.

« Je pense que c’est tellement cool que je sois ici depuis si longtemps. Même quand les gens ne le regardent pas, si je dis “Je suis la petite-fille de Ken”, ils savent toujours qui il est. Les Barlow sont Coronation Street.

Le patron de Corrie, Ian MacLeod, a taquiné que les jeunes acteurs seraient tous impliqués dans un scénario percutant en février

Le patron de Corrie, Iain MacLeod, a taquiné le jeune casting impliqué dans un scénario percutant en février.

Il a déclaré: «C’est une histoire énorme que nous pouvons raconter avec eux au cœur de celle-ci, très relatable et très adolescente.

“J’espère que c’est le genre d’histoire qui choque un peu et provoque des conversations gênantes devant la télé.”

Et il a raconté comment le nouveau voyou Damon Hay – joué par la star de Shameless, Ciaran Griffiths, âgée de 39 ans – séduira l’une des principales dames de la rue.

Il est le frère du trafiquant de drogue emprisonné Harvey Gaskell.

Iain a dit : « Il y a quelque chose à propos d’un mauvais garçon, n’est-ce pas ? Au fil de l’année, il a une attirance magnétique pour un personnage féminin de haut niveau qui finit par se faire tourner la tête, ce qui a de lourdes conséquences.

L’intrigue du toilettage de Max Turner par un groupe d’extrême droite devrait également arriver à une conclusion épique – et un tueur en série pourrait traquer les pavés.

Iain a déclaré: «Je sais que chaque fois que vous avez un tueur en série sur un feuilleton, tout le casting est inquiet. Si jamais j’appelle un acteur et lui dis: “Pouvez-vous venir discuter”, il me dit: “Eh bien, c’est tout, ils vont me faire entrer”.

Elle a joué Amy Barlow depuis qu'elle avait huit ans

Elle est l'une des sept jeunes dont les personnages sont maintenant aux prises avec d'énormes intrigues