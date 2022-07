À l’intérieur des similitudes effrayantes entre le complot de meurtre de Where the Crawdads Sing et le sombre passé de l’auteur Delia Owens

L’auteur de Where the Crawdads Sing a un passé sombre qui est étonnamment similaire au complot de meurtre du livre.

Delia Owens et son ex-mari, Mark, ont passé du temps en Afrique pour aider à sauver les éléphants du braconnage.

Delia et Mark Owens, sur la photo, ont été critiqués pour Mark et son fils, Christopher’s, présumés impliqués dans le meurtre d’un braconnier pendant leur séjour en Afrique Crédit : Getty

Le livre de Delia, Where the Crawdads sing, serait très similaire aux propres expériences de l’auteur en Afrique Crédit : AP

Bien que les efforts de conservation en Zambie semblent être un effort de bonne foi pour aider les animaux, Delia a été critiquée pour l’implication présumée de Mark et de son fils, Christopher, dans un meurtre choquant qui a été montré dans le documentaire du couple.

Les sourcils avaient été levés après une émission ABC intitulée “Deadly Game: The Mark and Delia Owens Story” diffusée en 1996.

Au cours de l’émission d’une heure, l’équipe d’ABC a filmé le tir et le meurtre d’un braconnier dans une zone boisée africaine.

Avec peu de contexte, comme où le meurtre a eu lieu, qui était la victime et qui a assassiné le braconnier, les téléspectateurs se demandent qui a commis ce crime odieux.

Jeffrey Goldberg, rédacteur en chef de The Atlantic, a étudié ce documentaire et la famille Owens et recueilli des théories de sources crédibles.

Goldberg a publié d’énormes allégations – le fils de Mark, Christopher, a tué le braconnier et Mark a aidé à se débarrasser du corps.

Dans un article écrit par Goldberg pour The Atlantic, il affirme que Chris Everson, le caméraman d’ABC qui a filmé le meurtre du braconnier présumé, a déclaré que ce n’était pas un éclaireur de chasse zambien qui avait appuyé sur la gâchette, mais Christopher Owens.

Biemba Musole, le détective de la police zambienne chargé de l’enquête sur le meurtre, a déclaré que Mark Owens et ses éclaireurs avaient placé la victime dans un filet de chargement, l’avaient attaché à son hélicoptère et avaient déposé le corps dans un lagon voisin, a rapporté Everson.

Lorsque Goldberg a confronté Delia au sujet du meurtre, elle a nié toutes les allégations.

“Nous ne savons rien à ce sujet”, a-t-elle déclaré. “La seule chose que Mark ait jamais faite a été de lancer des pétards hors de son avion, mais juste pour effrayer les braconniers, pas pour blesser qui que ce soit.”

Elle a également dit que «Chris n’était pas là. Nous ne savons même pas où cet événement a eu lieu. C’était horrible, une personne abattue comme ça.

Les avocats de Mark et Christopher ont également nié toute allégation d’acte répréhensible ou d’implication.

Bien qu’aucune action en justice n’ait été intentée contre des allégations d’implication, les similitudes entre le séjour de Delia en Zambie et son livre, Where the Crawdad’s Sing, ont laissé un sentiment étrange.

Goldberg et une autre journaliste de Slate, Laura Miller, ont souligné ces similitudes tirées d’un roman sur une fille isolée qui commet un meurtre vertueux contre un gros bonnet local.

Miller écrit, Delia et son protagoniste, Kya, sont toutes les deux “seules, mais préfèrent la compagnie des animaux aux gens; les mémoires des Owens racontent une longue recherche de vie en dehors du giron humain”.

“Kya est dépeinte comme une victime incomprise, chassée de la société par les préjugés mesquins de ses voisins.”

Cela refléterait les critiques auxquelles Delia a été confrontée après le meurtre du braconnier présumé.

Il y avait aussi des détails plus petits reflétant le temps de Delia en Zambie, comme le chat de la prison du livre qui porte le nom d’un cuisinier zambien qui travaillait au camp des Owens.

Même Delia elle-même a déclaré dans une interview avec Amazon : “Presque chaque partie du livre a une signification plus profonde”.

“Il y a beaucoup de symbolisme dans ce livre.”