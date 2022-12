À l’intérieur des secrets du jour de Noël de Holly Willoughby, y compris ses incroyables astuces pour gagner du temps

ELLE est la reine de la télévision de jour, mais il semble que Holly Willoughby soit aussi la reine de Noël.

La femme de 41 ans ne cache pas son amour de la saison des fêtes et au fil des ans, elle a partagé quelques-uns de ses meilleurs conseils pour passer un moment spectaculaire.

Préparation

Holly pense que la clé d’un bon Noël est la préparation.

Partageant ses conseils sur son propre site Web Wyldemoon, Holly a déclaré: «Je pense que plus vous pouvez faire de préparation, mieux c’est.

«Une autre chose importante à retenir est de faire cuire votre dinde tôt, puis de l’envelopper dans du papier d’aluminium pour la reposer.

«Je fais cuire la dinde et je la fais à l’écart, donc c’est une chose de moins à s’inquiéter.

« Il ne refroidit pas – vous pouvez le laisser reposer environ 4 heures. De cette façon, le four est complètement vide pour que toutes vos pommes de terre et autres garnitures soient croustillantes plutôt que cuites à la vapeur !

Elle avait précédemment révélé qu’elle faisait beaucoup de cuisine un mois avant, puis la congelait pour le grand jour.

Mise en table

Holly ne veut pas perdre de temps à dresser la table encore et encore – elle a donc trouvé un hack.

Elle a expliqué: «Nous avons en fait cessé de nous asseoir à table pour le petit déjeuner le jour de Noël parce que nous constations que vous vous réveilliez, preniez le petit déjeuner et ensuite vous deviez tout nettoyer, puis commencer immédiatement à mettre la table pour le déjeuner.

“Maintenant, je mets la table le soir de Noël. Nous prenons un petit-déjeuner le jour de Noël autour du sapin.

Le menu

Le petit-déjeuner, qui a lieu très tôt dans sa maison, est une affaire variée.

“Les enfants aiment le miel ou la confiture sur du pain grillé coupé en triangles pour le rendre un peu chic”, a-t-elle déclaré.

“Dan et moi avons généralement du saumon fumé sur des toasts pendant que nous ouvrons les cadeaux d’arbre avec un verre de Buck’s Fizz.”

Et Holly adore s’impliquer, en disant : Holly a dit : « J’adore cuisiner chaque année.

« Même les années où nous ne sommes pas à la maison, je m’implique fortement. C’est le repas le plus spécial de l’année pour moi.

«Je suis obsédé par le pudding de Noël – nous ne pouvons pas être amis si vous n’aimez pas le pudding de Noël. C’est mon préféré avec une bonne dose de beurre de brandy.

Tout emballé

Sans surprise, Holly, maman de trois enfants, fait également tous ses achats de Noël tôt – en fait, il y a quelques années, Phillip Schofield a affirmé qu’elle avait commencé en avril.

Il a soufflé : « Elle a commencé à acheter ses premiers cadeaux en avril ! «Je me dis: ‘Allez, vraiment?! Où est le plaisir de ne pas paniquer ?!’

Et elle fait son emballage rapidement – en novembre de l’année dernière, elle était prête et impatiente de commencer à donner.

Elle a révélé: “J’ai aussi presque emballé tous mes cadeaux.”

Traditions familiales

La veille de Noël, tout le monde porte un pyjama rapiécé et Holly lit les enfants ‘Twas the Night Before Christmas.

Le lendemain, ils dégustent un rôti traditionnel avec tous les accompagnements.

Holly a partagé: “Regarder le discours de la reine était évidemment un moment fort de l’année, donc ce sera très différent cette année avec le premier discours de notre nouveau roi, mais j’ai vraiment hâte d’y être.

« Et, bien sûr, un cocktail Snowball ou 3 et de la musique de Noël non-stop…fa-la-la-la-la…la-la-laaaa-laaaaaa !