À l’intérieur des scandales de la Scientologie, des allégations d’« avortement forcé » au « travail d’esclave » alors que Tom Cruise « prend ses distances »

La SCIENTOLOGIE a été critiquée ces dernières années après des allégations choquantes, notamment un avortement forcé, du travail forcé et des abus physiques.

Maintenant, il y a des spéculations que l’affiche Tom Cruise « s’éloigne » de la religion après 31 ans en tant que l’un des principaux défenseurs du groupe.

Tom Cruise ouvre un centre de formation de Scientologie en 2013 Crédit : Getty Images – Getty

Le fondateur de la Scientologie, L. Ron Hubbard, qui a lancé la religion dans les années 1950 Crédit: Times Newspapers Ltd

Plus tôt ce mois-ci, The Sun a appris que l’acteur passait moins de temps au manoir de l’Église de Scientologie où il « aimait se détendre » pendant le tournage de Mission : Impossible 7.

Les affirmations ont alimenté les soupçons sur l’engagement de l’acteur envers la religion, dans laquelle il s’est impliqué par l’intermédiaire de sa première épouse Mimi Rogers en 1990.

Les scientologues croient que les humains sont des êtres spirituels immortels qui ont vécu d’innombrables vies dans le passé.

En se purifiant des traumatismes de la vie – à travers des « auditions » et des cours qui coûtent des milliers de dollars – ils espèrent débloquer des pouvoirs et des capacités spéciaux.

À un moment donné, l’église a affirmé qu’il y avait 15 millions de scientologues dans le monde, cependant, la plupart des estimations placent ce nombre à des dizaines de milliers.

Depuis que le groupe a été fondé par l’écrivain de science-fiction L. Ron Hubbard en 1954, il a été un paratonnerre pour de prétendues controverses.

Le groupe très secret, qui a été reconnu comme une religion au Royaume-Uni en 2013, a toujours nié les allégations formulées à son encontre.

Allégations d’abus

Leah Remini a fait un certain nombre d’allégations contre l’Église de Scientologie Crédit : Getty – Contributeur

Pour l’actrice Leah Remini, la Scientologie était une religion en laquelle elle « croyait de tout cœur » pendant 34 ans – jusqu’à ce qu’elle s’enfuie après avoir été désenchantée.

Elle avait environ huit ans lorsque sa mère a rejoint le groupe et au fil des ans, Remini a « donné des milliers de dollars » pour faire participer des amis aux programmes de Scientologie.

La star de la télévision, qui a ensuite écrit un livre et tourné une série documentaire sur ses expériences, a affirmé que Cruise connaissait de nombreux problèmes avec l’église.

En 2018, Remini a déclaré au Daily Beast : « Il est très conscient des abus qui se produisent en Scientologie… Il en fait partie.

L’Église de Scientologie a rejeté toutes ses affirmations et les a qualifiées de « fausses ».

‘Personne manquante’

Leah Remini (à droite) avec Shelly, l’épouse du leader de la Scientologie David Miscavige

Remini a quitté l’église en 2013 peu de temps après avoir fait part de ses inquiétudes au sujet de la membre Shelly Miscavige, l’épouse du leader de la Scientologie David Miscavige.

L’actrice a déposé un rapport de personne disparue à la police et a affirmé que Shelly n’avait pas été vue publiquement depuis 2007.

Il a été affirmé que Remini avait ensuite été soumis à « un incroyable torrent d’attaques », après avoir demandé où se trouvait la femme.

Six ans plus tard, le service de police de Los Angeles a déclaré avoir pris contact avec Shelly mais n’a pas confirmé s’il l’avait vue ou lui avait parlé au téléphone.

L’Église de Scientologie a qualifié les allégations de Remini de « juste harcèlement » et a déclaré que Shelly n’était pas vue car elle travaillait « non-stop ».

Dans la série documentaire de Remini, Scientology And The Aftermath, elle a déclaré : « Quand vous arrêterez de vous moquer de la vie des gens et de leurs familles, j’arrêterai aussi. »

« Avortement forcé »

Laura DeCrescenzo a affirmé qu’elle avait été forcée de signer un contrat d’un milliard d’années parmi d’autres allégations Crédit : ABC 7 NEWS

Laura DeCrescenzo, membre de 1991 à 2004, a signé un «contrat d’un milliard d’années» qui s’engageait à servir le groupe à l’âge de 12 ans.

Elle a affirmé avoir été « contrainte » à se faire avorter à 17 ans en raison des croyances du groupe et a déclaré qu’on lui avait dit que c’était pour le « plus grand bien ».

DeCrescenzo a affirmé qu’elle avait été forcée d’effectuer un « travail d’esclave », tout en travaillant pour Sea Org – une branche du groupe qui répand la religion dans le monde entier.

Elle a quitté l’église à 25 ans après avoir simulé une tentative de suicide en buvant de l’eau de Javel devant un autre membre, a rapporté ABC 7 News.

En 2009, DeCrescenzo a déposé une plainte contre l’église et après neuf ans, ils ont réglé à l’amiable pour une somme non divulguée – les avocats des deux parties ont refusé de commenter davantage l’affaire.

Mais dans des documents judiciaires déposés au nom de l’Église de Scientologie, ils ont réfuté ses affirmations et présenté des récits de ses 13 années à Sea Org.

Le groupe interdit aux membres actifs de Sea Org d’avoir de jeunes enfants, mais ils ont insisté sur le fait que DeCrescenzo aurait pu partir à tout moment.

Poursuites

En 2019, trois poursuites ont été déposées contre la Scientologie, dont certaines alléguaient du travail forcé, de la traite des êtres humains et des abus sexuels sur des enfants.

Brian Kent, l’avocat d’un demandeur, a allégué que l’église cherchait à « dissimuler sa longue histoire d’abus physiques, émotionnels et sexuels de ses membres ».

Il a affirmé que la religion avait « armé sa doctrine contre ceux qui s’échappent et trouvent le courage de s’exprimer ».

L’église les a rejetés comme « rien de plus que des allégations infondées » et « des accusations qui ont été réfutées par les tribunaux il y a des décennies ».

Ils ont déclaré à NBC News: « Nous sommes convaincus que le procès échouera. »

Deux des affaires ont été abandonnées l’année dernière et en réponse, l’église a déclaré au Tampa Bay Times : « Le rejet de cette affaire était inévitable.

Allégations de viol

Danny Masterton a joué dans That ’70s Show et d’autres succès télévisés

D’autres plaintes continuent d’être portées, dont plusieurs contre l’acteur Danny Masterson, qui est accusé de trois chefs de viol.

Le scientologue, qui a joué dans That ’70s Show, a fermement nié toutes les allégations, qui ont été faites par deux hommes de 23 ans et un homme de 28 ans.

Thomas Mesereau, l’avocat de Masterson, a déclaré que son client avait eu des relations sexuelles consensuelles avec les femmes et prouverait son innocence devant le tribunal, en novembre.

« Climat de violence »

David Miscavige, l’actuel dirigeant de l’Église de Scientologie, ouvre une nouvelle base à Dublin, en 2017 Crédit : reportez-vous à la légende

En 2010, plusieurs ex-scientologues ont affirmé qu’il y avait un « climat de violence » pendant leur séjour dans l’église lors d’un entretien avec Anderson Cooper.

Jeff Hawkins a accusé le leader Miscavige d’avoir mené un « coup de pied de violence physique complet » et a affirmé qu’il « battait les gens ».

Hawkins, l’ancien gourou du marketing du groupe, a déclaré : «[Miscavige] s’est jeté sur moi de l’autre côté de la table… m’a battu au visage puis m’a poussé au sol.

L’Église de Scientologie a fermement nié les allégations et affirmé que Cooper avait ignoré les documents fournis par le groupe et refusé de parler à ses responsables.

Les peurs du mariage

Le membre cassé Matt Willis était un scientologue jusqu’à ce qu’il craigne de s’éloigner de sa femme Emma (à gauche) Crédit : Rex

Des célébrités se sont également prononcées contre la religion, notamment Matt Willis de Busted, qui a déclaré précédemment au Sun qu’il avait été recruté après avoir quitté la cure de désintoxication.

Plus tôt cette année, il a déclaré: « J’étais un idiot qui s’est fait avoir par un gars avec un tour de fête foraine. »

Willis a payé pour les livres et les cours et s’est lentement éloigné de ceux qui se souciaient de lui – y compris sa femme présentatrice Emma Willis.

Il a affirmé que les membres avaient déclaré que « ses amis et les personnes les plus proches » de lui étaient le « problème » qui l’empêchait d’atteindre son véritable potentiel.

Ils ont suggéré qu’il y avait quelqu’un dans sa vie qui « le vidait réellement » et ont révélé plus tard que la « force négative » était souvent une personne dont le membre était le plus proche.

Willis craignait qu’ils fassent référence à sa femme et pensait qu’ils essayaient de lui faire mettre fin à son mariage.

Après une brouille avec l’un des dirigeants de l’église, il a quitté la religion.

Il a refusé de décrocher son téléphone pendant un mois et a été harcelé par des centaines d’appels, qu’il croyait provenir de scientologues.

L’église n’a pas répondu aux revendications de Willis.

Travolta tragédie

Jett avait 16 ans lorsqu’une crise l’a fait glisser et s’est cogné la tête dans un bain, entraînant sa mort Crédit : Document à distribuer

Il existe également des liens présumés entre l’église et la mort du fils de John Travolta, Jett, en 2009, décédé lors de vacances en famille aux Bahamas.

L’adolescent de 16 ans, atteint d’autisme et du syndrome de Kawasaki, est décédé des suites d’une crise qui l’a fait tomber et s’est cogné la tête contre une baignoire.

Un expert de la Scientologie a déclaré au New York Post que l’église aurait pu décourager ses parents de donner à l’adolescent des médicaments anti-épileptiques.

Ils ont affirmé que l’église croit que les personnes handicapées peuvent se guérir en étudiant leurs enseignements.

Les avocats de Travolta ont déclaré à TMZ que Jett avait utilisé le médicament anti-épileptique Depakote avant qu’il ne soit arrêté sur avis médical.

À l’époque, un porte-parole avait déclaré : « Les scientologues utilisent des médicaments lorsqu’ils sont physiquement malades et comptent également sur les conseils et le traitement des médecins ».

Guerre publicitaire

L. Ron Hubbard, fondateur de la Scientologie, utilisant un e-mètre censé lire les traumatismes passés Crédit : Hulton Archive – Getty

Une grande partie de la connaissance de l’Église de Scientologie provient de transfuges et, à part les informations positives publiées par le groupe, très peu de choses sont connues.

Leur image publique est fermement défendue par les membres et beaucoup de ceux qui s’expriment sont confrontés à la politique « attaquer l’attaquant ».

Dans une lettre de politique du bureau de 1966 du fondateur du groupe, M. Hubbard a exhorté ses partisans à employer des tactiques hostiles pour discréditer les témoins et les accusateurs.

Utiliser leur sang, leur sexe, leur crime pour faire les gros titres… L. Ron Hubbard, fondateur de la Scientologie

Il a suggéré que les membres devraient utiliser des enquêteurs internes pour découvrir tout crime passé ou tout problème concernant leurs accusateurs.

Dans le document, il a déclaré que les membres devraient « faire preuve de rigueur… » pour eux et devant le tribunal devraient « bannir toutes les idées » d’un procès équitable.

Un extrait disait : « Utiliser leur sang, leur sexe, leur crime pour faire les gros titres… Il n’y a encore jamais eu d’agresseur qui ne pue pas le crime.

« Tout ce que nous avions à faire était de le chercher et le meurtre éclaterait. »

Interdiction de Wikipédia

Wikipedia a bloqué les réseaux Internet de l’Église de Scientologie de la possibilité d’éditer des pages en 2009.

Cela a fait suite à des années d’affrontements avec des membres du groupe qui ont supprimé les critiques à l’égard de l’église.

Ils comprenaient des affirmations selon lesquelles le groupe était une secte, ce qu’un porte-parole de la Scientologie a rejeté et c’était un « problème [that] a été réglé il y a longtemps ».

En réponse à l’interdiction, elle a déclaré à ABC News : « Les gens ont des conflits sur Wikipédia tout le temps, et c’est évident pourquoi – n’importe qui peut publier.

C’était la première fois que l’encyclopédie en ligne prenait des mesures contre un seul groupe.

La même année, en 2009, un tribunal français a condamné le groupe pour fraude et a condamné ses membres à payer jusqu’à 400 000 € (342 000 £), a rapporté CNN.

Les réclamations ont été lancées après que d’anciens membres aient acheté du matériel, des vitamines et des livres, qui, selon eux, ne fonctionnaient pas.

Quatre ans plus tard, l’appel de l’église contre la décision a été rejeté et ils ont été condamnés à payer « 600 000 € (516 000 £) d’amende pour avoir abusé financièrement des adeptes dans les années 1990″.