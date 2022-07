À l’intérieur des ruines de Marioupol où les corps sont laissés dans des poubelles, les habitants sont obligés de boire les eaux usées et les os jonchent les rues

UNE FOIS une destination balnéaire, un lieu de culture célèbre et un phare de la santé, la ville ukrainienne de Marioupol est maintenant replongée dans le Moyen Âge.

Alors que l’on se promène dans la ville dévastée, des corps et des morceaux de corps jonchent encore le sol, parmi les débris et les flaques d’eau stagnante putrides.

Des images horribles montrent la dévastation à Marioupol – où 90% de la ville a été endommagée ou détruite Crédit : AFP

Des restes humains ont été découverts dans cette cour 1 crédit

Les habitants de Marioupol lavent leurs vêtements dans de l’eau stagnante dans la rue Crédit : Exclusivité Sun

Des files d’habitants de Mariupol attendent sous le soleil brûlant pour aller chercher de l’eau dans des seaux en plastique, des bulldozers tentent de dégager des bâtiments dévastés, tandis que des blessés et des malades se rendent à l’hôpital, où il n’y a aucune aide à recevoir.

Certains habitants sont obligés de boire les eaux usées car il y a peu ou pas d’eau potable, et les corps sont maintenant souvent laissés pourrir dans des tas d’ordures plutôt que d’être enterrés dans des tombes.

Et il y a un manque chronique de médicaments, les médecins n’ayant d’autre choix que d’amputer des membres pour arrêter la maladie.

On estime qu’au moins 90% des bâtiments de la ville ont été détruits ou endommagés – et au moins 300 000 civils ont fui ou ont été tués.

Et tout cela est sur les ordres du despote Vladimir Poutine et de son armée impitoyable alors que la Russie continue de brutaliser l’Ukraine.

Désormais, les survivants et les malades sont sous le contrôle du groupe séparatiste soutenu par la Russie, la République populaire de Donetsk.

La survie est un combat quotidien pour les habitants de Marioupol.

“Les gens que vous connaissez depuis de nombreuses années, vous ne pouvez plus les reconnaître”, a déclaré le directeur de la santé de Marioupol, Andriy Rempel, au Sun Online.

“Avec tant de corps gisant encore dans les rues et la menace du choléra, ces gens ne peuvent plus faire face.”

Comme tant d’habitants meurent chaque semaine, en plus de ceux qui ont été tués lors des bombardements et des combats de rue, la ville reste jonchée de corps et de restes humains.

Et chaque fois que des bulldozers ou des ouvriers se déplacent pour dégager des bâtiments endommagés afin de nettoyer la ville, davantage de restes humains apparaissent.

Rempel a déclaré: “Il y a beaucoup de gens qui ne sont toujours pas enterrés.”

Il a ajouté que la principale raison pour laquelle les Russes détruisent maintenant les maisons et les bâtiments endommagés est le grand nombre de corps à l’intérieur de ces bâtiments – il est donc plus facile de les niveler que de les nettoyer.

“Ces corps sont très anciens et la plupart ont été éviscérés pendant les combats, il est donc plus facile pour les autorités de détruire des bâtiments entiers plutôt que de les déterrer et de les enterrer.”

Le maire de Marioupol, Vadym Boichenko, estime qu’il y a entre 50 et 100 corps sous chaque maison en ruine de la ville – avec quelque 1 300 bâtiments déjà détruits.

Et les restes humains non récupérés continuent d’empoisonner les approvisionnements en eau de la ville.

Nos hommes morts sont laissés à la poubelle, pas dans les tombes. Petro Andriushchenko

Toutes les stations de pompage ont été détruites et les habitants sont obligés de puiser de l’eau de n’importe où – même des puits d’égout, a déclaré Petro Andriushchenko, conseiller du maire de Marioupol, au Sun Online.

Et pendant ce temps, les habitants continuent de découvrir des charniers – le plus grand ayant été découvert il y a quelques jours à peine.

“Entre juin et juillet, nous en avons trouvé un qui était trois fois plus grand que n’importe quel charnier que nous avions trouvé auparavant”, a expliqué Andriushchenko, pointant le site de Livoberezhnyi, où au moins 100 victimes civiles ont été placées dans des tombes anonymes près d’un cimetière.

“C’est encore pire avec les civils morts sous les bâtiments détruits : quand les Russes continuent et détruisent les bâtiments endommagés, ils finissent par jeter les corps à la poubelle.

“Nos hommes morts sont laissés dans les ordures, pas dans les tombes.”

Rempel a expliqué que l’un des principaux problèmes de la ville en ruine est le manque d’antibiotiques – les malades et les blessés étant désormais confrontés à l’absence de traitement.

C’est maintenant souvent la seule option pour amputer des membres car ils n’ont pas les médicaments pour les sauver.

Une croix décorée à la hâte se dresse sur le site d’une fosse commune dans le district de Livoberezhnyi à Marioupol Crédit : Exclusivité Sun

Des bâtiments en coquille vides cachent des centaines de corps Crédit : SUN EXCLUSIF

Un fémur humain a été trouvé lorsque des débris ont été passés au crible 1 crédit

Un homme est «laissé pour mort» à l’hôpital régional de soins intensifs de Marioupol, où il n’y a pas assez de médicaments pour traiter les patients Crédit : Exclusivité Sun

“Si vous avez un traumatisme ou une blessure non grave, vous ne pouvez pas le réparer car il n’y a pas de médicaments. Les médecins de Marioupol ne peuvent pas réparer les os cassés”, a déclaré Rempel.

“Malheureusement, la nouvelle logique est la suivante : il est plus facile de se couper la jambe ou le bras que de le réparer avec des médicaments, car il n’y en a pas.

“Nous n’avons pas d’autre choix que d’amputer ou de laisser les gens mourir.”

Andriushchenko a confirmé que chaque jour au moins deux personnes se faisaient amputer les membres en parlant à The Sun Online.

Et le manque de médicaments va au-delà des antibiotiques, et les civils pauvres ne sont ni diagnostiqués ni traités.

« Il y a beaucoup de maladies spécifiques dans la ville – sans médecin ni clinique pour diagnostiquer ou traiter ces maladies. Ceux-ci incluent le diabète, le cancer », a déclaré Andriushchenko au Sun.

“Donc, nous constatons que le taux de mortalité des civils est quatre fois supérieur à celui d’avant la guerre.”

Pour aggraver les choses, Andriushchenko affirme que la Russie a «volé» du matériel médical dans les cliniques médicales et l’hôpital de Marioupol – y compris des outils chirurgicaux et des ventilateurs Covid-19.

Les pirates ont ramené l’équipement à Donetsk – la capitale de l’enclave pro-russe – et à travers la frontière vers la Russie.

“Ils ont dit qu’il s’agissait d’une aide de la Fédération de Russie, mais cet équipement est arrivé à Donetsk et vous pouvez voir ‘l’hôpital Mariupol’ dessus”, a déclaré Andriushchenko.

Rempel a expliqué que de 2015 à 2021, il y avait eu un investissement de 43 millions de livres sterling dans les hôpitaux de Marioupol – quelque chose qui est maintenant dépouillé par les Russes.

Deux patients allongés sur un lit d’hôpital à l’hôpital régional de soins intensifs de Marioupol, attendant d’être vus par un professionnel de la santé russe Crédit : SUN EXCLUSIF

Tout équipement médical de l’hôpital régional de soins intensifs de Marioupol, qui n’a pas été détruit, a été “volé” par les occupants Crédit : Exclusivité Sun

Une tour bombardée à Marioupol

Les occupants russes détruisent un bâtiment endommagé Crédit : SUN EXCLUSIF

“Pendant la même période, il n’y avait pas de nouvel équipement à Donetsk [already under Russian occupation]et c’est pourquoi ils ont volé tout le matériel de Marioupol qui n’a pas été endommagé par les bombardements, pour Donetsk.

Pendant ce temps, l’expert en soins de santé a déclaré que les quatre points médicaux de la ville (gérés pour 150 000 personnes) ont été «donnés» à 30 professionnels de la santé russes «et à du matériel russe, mais il est très ancien».

“C’est du siècle dernier. Nos médecins ont dit, et c’est très affreux, qu’ils ne peuvent pas comprendre comment travailler avec cet équipement à cause de son obsolescence.

Alors que Marioupol a historiquement enregistré des cas de choléra en raison de sa proximité avec la mer d’Azov, les canalisations non fonctionnelles, les déchets en décomposition et les eaux usées qui coulent ne font qu’amplifier la menace d’une épidémie mortelle de choléra.

« Il y a toujours un risque accru en juillet, pendant les mois chauds. Il y a dix ans, nous avons eu une épidémie de choléra à l’intérieur de la ville mais elle était localisée, et avec notre système médical, le conseil municipal a pris des mesures préventives donc ce n’était pas un problème », a expliqué Andriushchenko.

“Mais maintenant, nous avons des preuves de choléra, mais à Marioupol, notre système médical s’est effondré, nous ne pouvons donc avoir aucun diagnostic à l’intérieur de la ville.”

Le conseiller estime que, même si des diagnostics ont été posés, il n’est pas dans l’intérêt des occupants russes de rendre publique une épidémie, quel que soit l’impact sur la population civile.

“Maintenant, le risque de choléra est plus élevé qu’avant parce que c’est le poison d’un homme mort.”

L’accès à l’eau potable est devenu si rare que certains habitants tirent l’eau des puits d’égout Crédit : Exclusivité Sun

Des familles font la queue pour remplir quelques bouteilles d’eau et seaux provenant d’un camion Crédit : Exclusivité Sun

Un vieil homme attend une livraison d’eau dans une ville sans aucun système d’approvisionnement en eau Crédit : Exclusivité Sun

Rempel, quant à lui, est plus pessimiste, affirmant qu’il a entendu parler de nombreux cas d'”infections de l’estomac” – dues à l’eau contaminée.

« Aujourd’hui, nous sommes absolument sûrs qu’il y a une épidémie de choléra dans la ville. Les personnes décédées du choléra ne figurent dans aucune statistique ou document officiel, car il n’y a pas de laboratoire à l’intérieur de la ville.

“Quand ils meurent, la raison de leur mort n’est pas connue. Regardez simplement notre taux de mortalité – quatre fois celui d’avant février.

« C’est pourquoi tant de personnes sont enterrées sans autopsie ni examen du coroner. Nous ne pouvons pas faire confiance aux informations russes.

Andriushchenko et le maire Boichenko ont tous deux dû fuir leur ville bien-aimée lorsque les soldats russes sont entrés dans leur ville le 27 février – comme la majorité des professionnels de Marioupol travaillant pour les autorités locales, régionales ou nationales. C’était devenu trop dangereux.

Rempel a également quitté Marioupol le 27 février. 24 heures plus tard, la ville était encerclée. Pendant deux semaines après l’invasion russe, Rempel et ses collègues ont tenté de ramener deux camions remplis de médicaments à Marioupol, mais les points de contrôle russes ont rendu cela impossible.

Incapable de fournir un soutien médical direct aux habitants de la ville, Rempel – qui a fui vers une autre ville ukrainienne – continue de plaider pour la fin de l’occupation russe.

« Les gens doivent savoir que nous retournons à l’époque médiévale.

“Quand ils partiront enfin, nous devrons reconstruire ce que nous avions.”

Il a ajouté: “Nous devrons nous concentrer sur notre système de santé, sur nos 80 000 enfants restés dans la ville – qui ne sont aujourd’hui pas traités pour des infections infantiles et ne reçoivent pas leurs vaccins -, et sur l’impact psychologique que cette horreur a eu sur nos habitants. .”

Petro Andriushchenko, conseiller du maire de Marioupol Crédit : Petro Andrushchenko