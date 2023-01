À l’intérieur des retards d’Intel dans la livraison d’un nouveau microprocesseur crucial

Mais en décembre 2019, les ingénieurs avaient franchi une étape appelée “tape-in”. C’est alors que les fichiers électroniques contenant une conception terminée sont transférés dans une usine pour fabriquer des échantillons de puces.

Les échantillons de puces sont arrivés au début de 2020, alors que Covid-19 a forcé les verrouillages. Les ingénieurs ont rapidement fait communiquer les cœurs de calcul de Sapphire Rapids entre eux, a déclaré Nevine Nassif, ingénieur en chef du projet. Mais il restait plus de travail que prévu.

L’une des principales tâches était la «validation», un processus de test dans lequel Intel et ses clients exécutent des logiciels sur des échantillons de puces pour simuler des tâches informatiques et détecter des bogues. Une fois les défauts trouvés et corrigés, les conceptions peuvent retourner à l’usine pour fabriquer de nouvelles puces de test, ce qui prend généralement plus d’un mois.

La répétition de ce processus a conduit à des délais manqués. Mme Nassif a déclaré que Sapphire Rapids était conçu pour contrer le processeur Milan d’AMD, qui a été introduit en mars 2021. Mais il n’était toujours pas prêt en juin, lorsqu’Intel a annoncé un report jusqu’à l’année prochaine pour permettre plus de validation.