À l’intérieur des règles strictes de Kylie Jenner pour les quatre nounous de Stormi et de son bébé avec des “exigences folles” et des “horaires épuisants”

KYLIE Jenner a quatre nounous pour sa fille Stormi et son petit fils et des règles très strictes pour chacun d’eux.

Des “demandes scandaleuses” et des “manuels épais” aux “horaires de rotation épuisants”, voici un aperçu des critères exténuants de la star de The Kardashians.

Kylie Jenner/Instagram

Kylie Jenner a des règles strictes pour sa fille Stormi et les quatre nounous de son bébé[/caption]

Instagram/Kylie Jenner

La star de télé-réalité a accueilli son bébé en février[/caption]

Instagram/kyliejenner

Voici un aperçu de leur vie secrète[/caption]

Kylie – la fille «préférée» de maman Kris Jenner et le «bébé» de la famille – a elle-même accueilli un bébé nommé Stormi en avril 2018.

Depuis, elle a élargi sa progéniture avec Travis Scott, 30 ans, accueillant un fils en février 2022, anciennement connu sous le nom de Wolf.

Ils ont changé le nom de l’enfant de huit mois en quelque chose d’autre car le surnom de Wolf “ne se sentait pas comme lui”.

Kylie a partagé plusieurs photos de son deuxième enfant – sans dévoiler son visage – sur Instagram.

Elle s’est également vantée de sa collection de voitures de 6 millions de dollars, de son jet privé de 72 millions de dollars et de l’immense piscine de son manoir de LA de 36 millions de dollars sur les réseaux sociaux.

En savoir plus sur Kylie MAISON DES HORREURS Kylie apporte un changement majeur à la maison de Los Angeles à 36 millions de dollars après que les fans aient critiqué son décor « laid »

Instagram/kyliejenner

Parfois, les nounous de Stormi arrivent sur Instagram de Kylie via un bras errant[/caption]

Instagram

Elle n’a pas encore montré le visage de son fils sur les réseaux sociaux[/caption]

Mais moins vus (sauf par accident) sont Stormi et les quatre nounous de son fils que la jeune femme de 25 ans a cédé et embauchées après avoir dormi sur la décision pendant seulement trois nuits.

Comme l’a rapporté HollywoodLife, l’alun de Keeping Up With the Kardashians “avait à l’origine l’intention” d’élever Stormi sans baby-sitters et juste Kris, mais “a passé trois nuits de suite sans vraiment dormir. Après cela, elle a craqué et a embauché des infirmières de nuit.

Comme un initié l’a dit à Life & Style en 2018 : “Kylie a maintenant une équipe de quatre nounous.”

La source a ajouté à HollywoodLife sur l’équilibre travail-vie personnelle du magnat de la beauté “milliardaire”,





“Sa mère l’aide toujours mais elle a sa propre vie, elle n’abandonne pas.”

‘SUR APPEL ET EN ROTATION’

Pour commencer, les heures semblent moins nettes qu’un neuf à cinq.

Comme Radar l’a rapporté, les gardiens sont “sur appel 24h/24 et 7j/7”.

“Ils ont tous été minutieusement contrôlés et elle les maintient en rotation”, a ajouté un initié à Life & Style, ce qui signifie que les heures pourraient être n’importe quoi.

Selon une vidéo VIX, le processus de “vérification” implique de faire “vérifier leurs antécédents et de bonnes références” ainsi que des “auditions”.

“Ils doivent être élégants, intelligents et avoir une” personnalité agréable “, ont-ils affirmé.

Pour avoir une meilleure idée des heures, KUWTK a filmé “10 à 12 heures par jour chaque jour”, avant de se terminer en 2021 selon un journaliste qui a visité la maison de Kris pour le New York Times.

Il est donc prudent de dire que les quarts de jour sont longs et les nuits encore plus longues.

‘PAS DE TÉLÉPHONES’ & ‘MANUELS’

Comme The Sun l’a rapporté plus tôt sur la grande soeur Kim Kardashian, 41 ans, ses règles pour ses nounous incluent que “Aucune nounou n’a le droit d’avoir un téléphone portable quand elle travaille – c’est une infraction passible de licenciement d’être prise avec un.”

“Il existe également un manuel, très épais, pour les nounous sur les règles de Kim, et sur la façon dont elles traitent et interagissent avec les enfants.”

“Chaque jour est planifié à partir du moment où ils se réveillent jusqu’au moment où ils s’endorment.”

INSTAGRAM/kyliejenner

Les nounous n’auraient pas le droit d’avoir un téléphone portable (vu, Travis Scott avec son fils et Stormi)[/caption]

‘NDA POUR TOUS’

Et comme Kim tweeté en 2019 sur ce qui semble être une pierre de touche familiale : “Btw NDA’S for all !!!!” ce que le NYT a confirmé lorsqu’un chroniqueur s’est rendu au domicile de Kris.

« Au XVIIIe siècle Une table italienne dans le hall de la maison de Kris Jenner contenait une pile d’accords de non-divulgation, prêts à être signés par quiconque entre.

“Sur le sol, il y avait une petite pancarte encadrée qui disait : ‘Ce que nous disons ici, ce que nous voyons ici, qu’il reste ici, quand nous partirons d’ici.'”

“Des caméras ont été installées dans le plafond au-dessus.”

Vix a allégué que “l’amende pour rupture de contrat n’est pas inférieure à 10 millions de dollars”, bien que The Sun n’ait pas confirmé le chiffre fougueux.

Instagram/kyliejenner

‘il y a aussi un manuel épais’[/caption]

MASQUES MÉDICAUX PRÉ-PANDÉMIE

Selon Radar, les nounous « doivent se laver les mains en permanence ».

Et comme une source l’a dit à l’hebdomadaire américain en 2018 : « Vous devez vous rendre chez elle pour lui rendre visite.

Elle fait très attention à garder le bébé en bonne santé et à l’intérieur » et est « germophobe ».

Mais la propreté a également débordé sur les règles du masque facial, même alors.

“Kylie a des boîtes de masques médicaux à porter autour de Stormi parce qu’elle ne veut pas qu’elle soit exposée à des germes, elle est encore toute neuve”, a déclaré une source à HollywoodLife à l’époque.

“Kylie oblige tous les invités à les porter.”

Kylie s’est même montrée masquée avec son copain d’Astroworld sur Snapchat cette année-là :

Snapchat/Kylie Jenner

Tous ceux qui s’approchent de Stormi doivent porter un masque – en 2018[/caption]

D’autres règles par Vix incluent également qu’aucun bijou n’est autorisé sur Stormi ou les nounous après le vol à main armée déchirant de Kim à Paris – une règle pour toutes les nounous de Kar-Jenner, bien que non confirmée.

‘FAITES VOS VALISES’

Les nounous de Kylie devront peut-être voyager avec un préavis extrêmement court ou être là au cas où leur patron le voudrait.

Kylie a laissé sa fille à la maison avec une de ses nounous pour se rendre à Paris en juillet 2018 avec Travis.

Comme elle l’a rappelé une fois, Radar l’a rapporté : “Je me dis : ‘Je reviens tout de suite, je suis tellement désolée, je dois partir !’ Et elle [the nanny] ne sait même pas ce qui se passe.

Cependant, “la capacité de voyager à court préavis est également indispensable”.

TON DUR

Le comportement de Kylie avec ses assistants personnels donne également un aperçu de la vie des nounous.

Lors d’une prise de contrôle de Snapchat par les assistants de Kylie, par Life & Style on a révélé: “Kylie me demande le même f ** king smoothie tous les matins, et je lui demande toujours, ‘Quelle saveur?’ Elle dit: ‘Vous devriez connaître la saveur.’ ”

Bien que non confirmée, l’assistante était peut-être Victoria Vorrell qui a été embauchée comme bras droit de la jeune femme de 25 ans en 2015 mais a démissionné en 2019.

Elle a été remplacée par Maguire Amundsen qui aime afficher son corps en bikini tout comme son patron “milliardaire”.

Victoria a déclaré dans une vidéo sur le vlog YouTube de Kylie en 2016 avant de démissionner : “C’est du travail, mais c’est amusant.”

‘MAD-AM’ AVEC PUISSANCE

Et sur sa soeur Kourtney Kardashian, 42 ans, une ex-nounou a dit à Star magazine : “Elle m’a demandé de l’appeler madame à tout moment.

“Une fois, j’ai dérapé et je l’ai appelée Kourtney, et elle a fait une crise de sifflet. Je n’ai plus jamais fait cette erreur.”

QUEL EST LE SALAIRE ?

Le coût pour être l’une des quatre nounous de Stormi peut être une petite doublure argentée.

Comme Radar l’a rapporté, les trois nounous de Kim gagnent “100 000 $ par an chacune”, donc Kylie paie très probablement la même chose – bien qu’il semble qu’elles le gagnent certainement.

Inconnu, clair avec bureau photo

Kylie Jenner a des règles INSANE pour les QUATRE nounous de Stormi, y compris des «manuels» et des «voyages à court préavis»[/caption]

PA

Elle a accueilli Stormi en 2018 avec Travis Scott, depuis qu’elle a accueilli leur fils nouveau-né cette année[/caption]

Instagram/kyliejenner

Son assistante Victoria Villarroel a été embauchée en 2015 et a démissionné en 2019, même si elle n’était pas l’une des nounous rarement vues[/caption]